Где так много диких обезьян...

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-23T13:21:12+03:00

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Британский музей естествознания выбрал лучший снимок дикой природу за 2018 год. Его сделал голландский фотограф Марсель Ван Остен. Он запечатлел двух забавных обезьянок в китайском заповеднике.

Сюжет кажется простым, но за ним стоит огромная подготовительная работа. Марсель долгое время следил за особым и редким видом мартышек - ринопитеков. Изучал их повадки и маршруты. И поджидал их в определенном месте, где падающий свет особенно красиво разрисовывал их золотую шерсть.

Победителем в номинации «Молодой фотограф дикойприроды-2018» стал 16-летний Скай Микер из Южной Африки. Его снимок замечтавшегося леопарда из заповедника «Машату» в Ботсване тронул членов жюри.

«Замечтавшийся леопард», Скай Микер.

Кстати, в число лучших работ вошли фотографии наших соотечественников - членов Союза фотографов дикой природы России Дениса Будькова и Сергея Горшкова.

КСТАТИ

Вы тоже можете поучаствовать в конкурсе на лучшее фото дикой природы, что носит имя легендарного журналиста «КП» Василия Пескова. Если у вас есть хорошее фото животного или птицы и не менее интересный рассказ, как оно было сделано, присылайте его на адрес sazonov@kp.ru