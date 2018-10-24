2018-10-23T13:21:12+03:00
Дом. Семья

Где так много диких обезьян...

Объявлен победитель преcтижного конкурса «Фотограф года дикой природы»
Евгений САЗОНОВ
Поделиться:
«Золотая пара», Марсель Ван Остен. Фото: Marsel van Oosten«Золотая пара», Марсель Ван Остен. Фото: Marsel van Oosten
Изменить размер текста:

Британский музей естествознания выбрал лучший снимок дикой природу за 2018 год. Его сделал голландский фотограф Марсель Ван Остен. Он запечатлел двух забавных обезьянок в китайском заповеднике.

Сюжет кажется простым, но за ним стоит огромная подготовительная работа. Марсель долгое время следил за особым и редким видом мартышек - ринопитеков. Изучал их повадки и маршруты. И поджидал их в определенном месте, где падающий свет особенно красиво разрисовывал их золотую шерсть.

Победителем в номинации «Молодой фотограф дикойприроды-2018» стал 16-летний Скай Микер из Южной Африки. Его снимок замечтавшегося леопарда из заповедника «Машату» в Ботсване тронул членов жюри.

«Замечтавшийся леопард», Скай Микер.

«Замечтавшийся леопард», Скай Микер.

Кстати, в число лучших работ вошли фотографии наших соотечественников - членов Союза фотографов дикой природы России Дениса Будькова и Сергея Горшкова.

КСТАТИ

Вы тоже можете поучаствовать в конкурсе на лучшее фото дикой природы, что носит имя легендарного журналиста «КП» Василия Пескова. Если у вас есть хорошее фото животного или птицы и не менее интересный рассказ, как оно было сделано, присылайте его на адрес sazonov@kp.ru

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Риме прооперировали двух пострадавших в метро болельщиков ЦСКА
Вышинский считает, что его арестовали для обмена на Сенцова
Трамп подтвердил возможность его встречи с Путиным в ноябре
Посольство РФ опровергло сообщение о ножевом ранении болельщика ЦСКА в драке в Риме
Самым пьющим городом России назван Саратов
Болельщик ЦСКА лишился ноги после обрушения эскалатора в метро в Риме
Могерини заявила, что Черное море является «европейским»
Фанат ЦСКА получил ножевое ранение в драке у римского стадиона
Фанатов ЦСКА обвинили в обрушении эскалатора в римском метро
Число пострадавших при обрушении эскалатора в Риме увеличилось до 30 человек
Евкуров обсудил с историками закон об определении границы между Ингушетией и Чечней
Болтон оценил возможность размещения ракет США на территории Европы
Пенс заявил, что США планируют стать лидером в милитаризации космоса
Обрушение эскалатора в Риме: число пострадавших выросло до 15 человек
NASA вновь отправит свой экипаж на МКС на российском "Союзе" в декабре
Facebook сообщил об утечке данных российских пользователей
Премьер-министр Италии прибыл в Россию
Концерт классической музыки в Швеции закончился дракой
Автомобиль премьер-министра Словакии врезался в оленя
В Госдуме назвали слова президента Польши о «Северном потоке -2» не серьезными