Цыганов ушел от Снигирь, из-за которой бросил жену и семерых детей

СЕГОДНЯ 01:13 2018-10-23T20:32:56+03:00

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Три года назад Евгений Цыганов шокировал поклонников, оставив гражданскую жену Ирину Леонову и шестерых детей. Причем он бросил Ирину, когда она носила под сердцем его седьмого ребенка. И устремился к новой возлюбленной, артистке Юлии Снигирь, которая в это же время тоже ждала от него малыша.

В марте 2016 года Снигирь родила первенца, сына назвали Федором. Малыш стал восьмым ребенком Цыганова.

Когда Юлия родила, друзья пары рассказывали, что у них полная гармония и любовь. Цыганов много занимался с Федором, мчался домой, если сын болел. Говорили, что однажды он рванул со съемок фильма к ребенку, даже не разгримировавшись и не сняв костюма, в котором снимался.

Но последние месяцы соседи по дому, где Цыганов снимает квартиру для Снигирь, утверждают, что давно не видели здесь главу семейства.

- Юля иногда гуляет с сынишкой во дворе, - рассказали «КП» соседи актрисы. - Вместе с Евгением их вообще сейчас не видим, хотя первые года два они с малышом часто вместе появлялись во дворе, ходили в магазин и производили впечатление очень любящих и счастливых людей. Сейчас Юля какая-то расстроенная, напряженная... Может, очень загружена по работе?

Если соседи только гадают о причинах отсутствия дома Цыганова, то киношная тусовка уже вовсю обсуждает новость о разрыве пары. «КП» попыталась разобраться, что же происходит в жизни артистов.

Отдыхает в мужской компании

Звоню Юлии Снигирь с расспросами:

- Юля, говорят, что вы расстались с Цыгановым?

- Это, видимо, какая-то утка. Я не понимаю, о чем вы.

- Давно не появлялись вместе с Евгением на мероприятиях…

- Мы занятые люди. И сейчас я спешу на деловую встречу, неудобно говорить.

- Что у вас сейчас в работе?

- Два проекта. Снимаюсь параллельно у Константина Павловича Худякова в его фильме «Конец сезона» и у Паши Руминова в проекте «Успех».

Евгений Цыганов разговаривать вообще отказался.

- Ничего не комментирую, о личном - тем более, - сообщил артист заплетающимся языком. То ли не выспался, то ли... впрочем, не будем гадать.

Сейчас Евгений в Сочи на съемках фильма Валерия Тодоровского «Одесса» (об эпидемии холеры на Украине в 1970-х), где он пробудет до конца октября. Как нам рассказали в съемочной группе, в свободные дни Евгений отдыхает с друзьями.

За роль в сериале «Оттепель» Цыганов в 2015 году получил премию «Золотой Орел»Фото: Первый канал

- Чисто мужская компания, не подумайте чего, - подчеркивает его приятель, попросивший не указывать своего имени. - С Юлей, по моим сведениям, он теперь вместе не живет. Сам по себе. Но когда находится в Москве, приходит к ребенку. Хотя в основном в разъездах. Деньгами он всем помогает - и детям Ирины Леоновой, и малышу Снигирь. У Юли как-то характер стал портиться, она стала раздражительной. А Евгению нужна комфортная атмосфера. Он в той семье с Ирой Леоновой с ума сходил от бесконечного шума: много детей дома, не расслабиться. Радовался, что Юля очень нежная и заботливая. Но потом и с ней стало трудно приводить себя в норму. Он такой: ему, чтобы собраться с мыслями, подготовиться к роли, нужно уединиться.

«У них гостевой брак»

Приятельница Снигирь в разговоре с «КП» призналась, что Юлю, возможно, хоть и раздражает образ жизни отца ее ребенка - он вечно отсутствует, но она ему истерик не устраивает.

- По моим сведениям, Юля и Евгений Цыганов вместе не живут, у них этакий вариант гостевого брака. Мы Евгения в шутку называем «капитаном дальнего плавания» - человек чаще всего далеко от дома, - рассказывает знакомая актрисы. - Вообще Юля и Евгений друг от друга ничего не требуют. Они артисты, оба трудоголики, на первом месте - работа. Хотя Юле хочется, чтобы Евгений, как и в начале, больше внимания уделял их сыну. Ссоры у них были. Мне показалось, что она его ревнует. У каждого - личное пространство и свободная жизнь, претензий друг другу не предъявляют. Правда, последнее время Юля жаловалась, что Цыганов стал меньше денег ей давать. То ли основной заработок на тех семерых детей уходит, то ли еще что… Мне говорили, что Юля не так давно брала в долг 2700 долларов и все никак отдать не может. Вроде с финансами не очень хорошо. Сколько уже лет в Москве, а своим жильем так и не обзавелась. Живет в съемной квартире.

«Одна воспитывает сына»

Самым откровенным из близких Юлии оказался ее дедушка Виктор Сирискин, проживающий на родине актрисы, в Тульской области.

- Юля сейчас ко мне не приезжает, и нам не удается толком поговорить, - рассказал «КП» Виктор Иванович. - К сожалению, жена моя, бабушка Юли, недавно умерла. Юля была на ее похоронах полгода назад. Сейчас внучке тяжело. Она одна растит сына.

- А как же Евгений Цыганов?

- Насколько я понял, они разошлись. Первые годы внучка и Евгений были вместе, и все у них было хорошо. Юля светилась счастьем. Но, видимо, у них было непросто.

- Ей хотелось настоящей семьи, замуж выйти?

- Думаю, да. Но она мне говорила, что ей нельзя оставлять работу, а то потом сложно будет войти в колею. Они оба артисты, люди творческие - у них особенная жизнь, нацеленная на работу.

- С кем сейчас их сын Федор?

- Обе бабушки его время от времени берут к себе. Мама Юли ей помогает, сидит с ребенком.

- Наверное, Юля хочет, чтобы сын стал артистом, как родители?

- Не загадываем. У него своя детская жизнь: в машинки играет, сказки слушает. Вроде бы английскому его хотели учить. Но это как Юля решит.

Юлию Снигирь заметили благодаря фильму Федора Бондарчука «Обитаемый остров». После него актриса даже снялась с Брюсом Уиллисом в «Крепком орешке-5».Фото: кадр из фильма

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Мама актера: Расставание - это глупость

Звоню маме артиста Любови Цыгановой:

- Любовь Викторовна, слухи ходят, что Юля Снигирь сейчас одна с ребенком, а Евгений вообще не приходит…

- Евгений сейчас на съемках в Сочи. Работает. А я как раз сижу с внуками.

- Их сын Федор у вас?

- Да.

- Евгений и Юлия расстались?

- Это глупость! И вообще надо писать о творчестве! На днях вот в Москве прошла премьера фильма с участием Евгения - «Человек, который удивил всех». Я слежу за творчеством сына, ездила с ним в августе на Венецианский кинофестиваль (где была и Юлия Снигирь. - Ред.). Я во всем его поддерживаю.

ЛУЧШИЕ РОЛИ ЕВГЕНИЯ ЦЫГАНОВА

«Дети Арбата» (2004 ) - Саша Панкратов

«Космос как предчувствие» (2005) - Герман

«Питер-FM» (2006) - Максим

«Иван Грозный» (2009) - палач

«Оттепель» (2013) - Виктор Хрусталев

«Битва за Севастополь» (2015) - Леонид Куценко, капитан

«Фарца» (2015) - Ян Рокотов

ЛУЧШИЕ РОЛИ ЮЛИИ СНЕГИРЬ

«Глянец» (2007) - модель

«Обитаемый остров» (2008) - Рада Гаал

«Доктор Тырса» (2010) - Лиза

«Распутин» (2011) - Дора

«Великая» (2015) - Екатерина II

«Крымская сакура» (2017) - Наталья Поклонская