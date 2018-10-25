Пугачевой достался от бывшего мужа камин XVIII века, а Петросян собрал раритеты на 30 млн. евро

СЕГОДНЯ 01:04 2018-10-25T01:06:33+03:00

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Недавно в связи с разводом Евгения Петросяна и Елены Степаненко всплыла цифра: одну только принадлежащую супругам коллекцию антиквариата специалисты оценивают в 30 миллионов евро!

А что еще собирают знаменитости?

Классическая живопись для юмориста

Евгений Петросян, как выяснилось, собирает гравюры, редкие книги, фарфор. Из картин предпочитает русскую классику.

- Сейчас возвращается мода на XIХ век, - рассказал «КП» коллекционер и галерист Григорий Гапонов. - Нашей элите опять нужны Айвазовский, Шишкин. Петросян коллекционирует классическую русскую живопись ХIХ века. Бывает на всех антикварных салонах, знаком с директорами музеев и ведущими дилерами. Мы с ним как-то смотрели экспозицию Рерихов. Помню, Евгений Ваганович показал на работу Николая Рериха и сказал: «У меня примерно такая же, небольшая». А вообще мы, коллекционеры, знаем, у кого что есть. Еще Петросян говорил, что в его коллекции имеются работы Алексея Боголюбова (русский художник-маринист. - Ред.). Но больше всего эмоций у него вызвал осенний пейзаж Александра Киселева (русский живописец-пейзажист. - Ред.). Оказалось, что у Петросяна серьезная коллекция картин этого художника.

petrosyanevgeny Петросян, по словам коллекционеров, собирает не только картины, но и антикварных кукол. Клоун на заднем плане - одна их них.

Больше мне про его коллекцию ничего узнать не удалось. Петросян - человек осторожный, скрытный, дитя советского времени. Во времена его молодости не приветствовались подобные увлечения. А сейчас мы возвращаемся к давним традициям - смотрите, сколько частных музеев открылось.

Зеркало Примадонны - трофей из царского дворца

- В 70-е годы мама была замужем за режиссером Александром Стефановичем, ему нравились старинные вещи. Поэтому в старой квартире мамы на Тверской много антиквариата, - рассказывает Кристина Орбакайте.

За Стефановича Алла вышла замуж после развода с отцом Кристины Миколасом Орбакасом.

Старинное зеркало из царского дворца украсило пластинку АБ «Зеркало души».

- Сам я из Питера и давно собирал антиквариат, - рассказал «КП» Александр Стефанович. - Когда мы получили с Аллой большую квартиру в Москве, я перевез туда всю свою коллекцию. Там были совершенно уникальные вещи, к примеру, зеркало из царского дворца. Я его купил в районе Сенной площади у старухи. Спросил у бабушки, откуда у нее такая роскошь. Она ответила: «В феврале 1917 года мой муж взял две подводы, поехал в царский дворец и привез оттуда уникальные вещи. И с тех пор мы никогда не работали». Я у нее купил роскошное зеркало венецианское, огромное, золоченое. Когда у Аллы выходила первая серьезная пластинка «Зеркало души», я сделал ее фото в этом зеркале. И вообще, когда мы жили с Аллой, я ей старался привить любовь к антиквариату, а не к унылому модерну. Ведь вещи XVII и XVIII веков никогда не меркнут. Кристина тоже любила старинные вещи, она там лазала и фотографировалась. И сама, как знаю, тоже покупает антиквариат.

После развода старинное зеркало по брачному договору отошло мне, как и все вещи, которые я покупал до брака. А то, что мы покупали вместе с Аллой, все это осталось у нее. А это старинные картины и огромный роскошный камин XVIII века, украшенный немецкой резьбой. Один человек мне его продал, сказал, что резные панели из дуба, украшающие камин, были вывезены из Германии.

Евгений Плющенко спит на княжеских диванах

В подмосковном доме олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и его жены Яны Рудковской тоже много антиквариата. Вещи с историей - увлечение Яны. На мебель с дворцовыми клеймами она не жалеет накоплений.

Обстановкой в доме Яна занималась сама. Вместе со своей приятельницей декоратором Еленой Вайнштейн нашла парные люстры Baccarat конца XIX века, диваны и кресла карельской березы из дворца великого князя Николая Николаевича. Особая гордость - зеркало XVI века высотой 340 см. Когда-то оно украшало дом княжны Екатерины Мещерской на Поварской. Рудковская приобрела его (бонусом к нему шли кованый сундук и фарфоровые биде на ножках) у канадских родственников княжны.

Эзотерики уверяют: чтобы не впускать в дом призраков, у старинных зеркал надо менять отражающую поверхность. Но Яна не верит в привидений, а потому оставила все как есть. Однако друзей ее среднего сына Коли, которые как-то заночевали у них в гостевом доме, раритет однажды не на шутку напугал.

- Зеркало стоит у нас в гостевом доме на первом этаже, в гардеробной, - рассказала «КП» Яна Рудковская. - Когда друзья моего сына засыпали, они услышали внизу звуки шагов. Сначала подумали, что пришел охранник, а потом поняли, что дверь закрыта. В доме, кроме них, никого нет! Ребята испугались и сбежали от привидения в главный дом. Тут два варианта: либо кто-то над ними подшутил, либо на самом деле дали о себе знать потусторонние силы. Но я после этой истории в гостевом доме не оставалась ночевать. И Женя тоже. Боязно...

Григорий Лепс: иконы и бильярдные кии

- У меня дома много произведений искусства - гравюры, картины, вазы, - рассказывал за кулисами одного из концертов Григорий Лепс. - Гравюр больше тысячи - одни XVII века, другие не такие ценные. Есть специально обученные люди, они знают мои вкусы. Даешь им задания, они ищут, приносят мне. В моем кабинете собраны предметы, которые найти практически невозможно: их на антикварном рынке остались единицы. Я их покупал на аукционах, платил достаточно большие деньги. К примеру, за гравюры Полтавского сражения в четырех частях.

Плюс ко всему у певца большая коллекция икон. Специалисты оценивают ее в 35 миллионов долларов.

- Есть у меня одна икона Спасителя. Отдал за нее машину. Икону хотели продать другому человеку - я не позволил. Хотя денег с собой столько не было. Приехал на аукцион на машине - ушел пешком. Машина («Ауди» А8) уже сгнила, а икона будет долго жить, - говорит Лепс.

Самая старая икона в коллекции - «Спас Нерукотворный». Написана в первой половине XVI века.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иконы артист стал собирать после 33 лет. Их в коллекции певца уже 160 штук, многие берет на выставки Третьяковская галерея. Есть очень редкие - например, созданная еще в XIV веке, а также трехстворчатый складень, когда-то принадлежавший Романовым. По словам артиста, это подарок друга, сам бы он не смог такую ценность приобрести.

Кроме того, у Лепса имеется коллекция бильярдных киев и географических карт.

Замок Галкина охраняет рыцарь

- Мне нравится мебель антикварная, старинная. Но это так, в свое удовольствие, - поделился в эфире Радио «КП» (fm.kp.ru) Николай Басков. - Немножко антиквариата у меня, конечно, есть: XIX век, начало XX. Стулья, диван. Больший эксперт по антиквариату Максим Галкин. Там можно музей открыть,

Безусловно, статус замка Галкина обязывает к тому, чтобы в нем было много старины. К примеру, загородный дом юмориста охраняет рыцарь, получивший кличку сэр Генрих. Он стоит в прихожей замка, встречает гостей.

Галкин не фанат антиквариата, но иногда покупает редкие вещи в стилистике своего подмосковного замка. Фото: archrevue.ru, instagram.com/maxgalkinru

- Это антикварные доспехи XIX века. Копия доспехов Генриха Второго, - объяснил Максим. - В XIX веке было модно делать копии доспехов. То есть это не боевые доспехи, а подарочные. Чеканка на посеребренной меди.

В доме артиста есть также редкие картины и другие старинные диковины. Хотя сам Максим себя коллекционером не считает. Просто время от времени им с АБ что-то дарят друзья, а что-то они покупают сами: Галкин иногда посещает антикварные салоны.

А КТО ЕЩЕ?

Гордону и Стычкину передалась страсть родителей

- Понятно, что самые крупные коллекционеры у нас - бизнесмены, например, тот же Петр Авен, - рассказал «КП» Григорий Гапонов. - Но и у творческих людей есть тяга к антиквариату. К примеру, у Александра Гордона отец - художник. Как он говорит: «Я не коллекционер в классическом виде. Специально ничего не собираю». Но он интересуется этим и при случае приобретает какие-то работы. Сам я с детства поклонник Владимира Высоцкого, мне было интересно, что он коллекционировал. Но он, как оказалось, кроме зажигалок, ничего не собирал. Хотя ему иногда кто-то дарил старинные вещи. А у актера Евгения Стычкина приличная коллекция антиквариата. У него отец - известный коллекционер, и его хорошо знали в Третьяковской галерее, он помог много работ там атрибутировать. Они дружили с Петром Авеном, и именно отец Стычкина помогал бизнесмену формировать коллекцию антиквариата еще в начале 90-х годов.

Знаю, что подумывает о своей коллекции и актер Дмитрий Дюжев. Мы с ним недавно встретились, он сказал: «Хорошо, что ты занимаешься этим делом. Искусство теперь никому не нужно, да никто его и не понимает». Он сейчас почему-то находится в пессимистическом настроении, и старинные вещи его отвлекают, радуют.

МЕЧТА

Найти в хламе шедевр

- Коллекционеры не любят публичности, но у них все равно есть желание похвастаться своими приобретениями, - продолжает Григорий Гапонов. - Скоро будет в ЦДХ на Крымском Валу антикварный салон. В первый день туда приходят главные коллекционеры. И для них устраивается закрытый показ: они смотрят вещи, знакомятся с дилерами, с галеристами. Что-то на аукционах, конечно, продается. Что-то за рубежом покупают - в Нью-Йорке или Лондоне, там самые мощные аукционы.

Главная мечта коллекционера или дилера - приехать по объявлению к бабушке и найти в хламе шедевр. Такие случаи и правда иногда происходят. Из недавнего: в Европе дама купила кольцо с горным хрусталем за 50 евро. А через 10 лет выяснилось, что это не хрусталь, а бриллиант - впоследствии она продала вещь за полмиллиона долларов. Или работу Ренуара маленькую нашли на блошином рынке, а потом специалисты оценили ее в 100 тысяч долларов.

Забавно, но за рубежом многие коллекционеры - дантисты. Они прилично зарабатывают. Один дантист всю жизнь собирал коллекцию графики, потом умер, родственники отдали его картины в оценку и обнаружили в его коллекции подлинник Леонардо да Винчи. Может, он и сам не знал, какую ценность хранит у себя дома.

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