Развод Петросяна и Степаненко: какое имущество будут делить супруги

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-07T01:24:31+03:00

По самым скромным подсчетам, при разделе имущества Петросяну и Степаненко предстоит решить вопрос с собственностью на 5 квартир, загородный дом и 5 машино-мест

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По словам адвоката юмориста Сергея Жорина, в своем исковом заявлении о разводе и разделе имущества 65-летняя Елена Степаненко оставляет 72-летнему бывшему мужу всего одну квартиру, одно машино-место, а остальную недвижимость забирает себе. Так что же делят в суде участники некогда счастливого творческо-семейного тандема? Мы попытались найти их имущество, насколько это оказалось возможным, и оценить с помощью риелтора по сегодняшним рыночным ценам.

Две квартиры в Сеченовском переулке - приблизительная 100 миллионов рублей

В этом доме пара владеет двумя квартирами 92 и 138,7 кв. м, в которых они прожили вместе довольно долго. В прошлом году с одной из них был связан скандал - юмористы затопили соседку снизу и не хотели возмещать ей ущерб. Все, правда, закончилось миром - женщина получила компенсацию, а Петросян и Степаненко избежали долгого судебного процесса.

Квартира в 1-м Зачатьевском переулке 516 кв. м. - примерная стоимость - 150 - 160 миллионов рублей

В этой квартире жил Евгений Петросян. В ней собрана его коллекция живописи, скульптур и редких книг, стоимость которой может достигать 30 миллионов долларов. Сейчас в ней живет Елена Степаненко - она сменила замки и не впускает в нее мужа, его адвоката и экспертов, которые должны описать и оценить антиквариат.

А также еще три квартиры: 34 метра Квартира на Ростовской набережной 34 кв. м. - примерная стоимость 11 миллионов рублей.

Дом возвел архитектор Щусев в 30-х годах, он носит название дома Архитекторов и является памятником постконструктивизма.

Квартира в Большом Кондратьевском переулке 36 кв. м. - примерная стоимость10 миллионов рублей.

Дом в подмосковном поселке Жаворонки 380 кв. м. и участок 30 соток - примерная стоимость150-160 миллионов рублей.

5 машино-мест - общая цена около 20 миллионов рублей.

Так же на Евгения Петросяна зарегистрирован внедорожник «Lexus».

Если сложить цену всей недвижимости, принадлежащей чете юмористов, вырисовывается солидная сумма в 900 миллионов - 1 миллиард рублей.

Помимо движимого и недвижимого имущества, которое начали делить в суде, мы предположили, что такой известный и уважаемый артист, наверняка занимается и коммерческой деятельностью, ведь в его программах учавствут целая плеяда юмористов, которых он «взрастил». Но оказалось, что Евгений Ваганович предпринимательскими делами не занят, что для современных звезд весьма не типично. Да, он числится индивидуальным предпринимателем еще с 1997 года, но активной деятельности уже много лет не ведет. При этом, по данным системы «Контур-Фокус», Евгений Петросян и Елена Степаненко являются учредителями двух организаций:

- Регионального общественного фонда поддержки отечественной юмористики «Дом юмора». Предприятие считается действующим, но много лет сдает нулевую отчетность в налоговую.

- Жилищно-строительного комбината «Улыбка москвича». Его супруги организовали на паях с двумя компаньонами. В 2004 году ЖСК получил от правительства Москвы право построить «офисно-жилое здание по адресу: Б. Предтеченский переулок, вл. 3 - 5 с подземной автостоянкой». В 2015 году на балансе предприятия значилось имущества на 31 млн. рублей. А чистая прибыль составляла… - 0 рублей. Данных за 2016 и 2017 год нет.

Что же касается другой собственности, Евгений Петросян обладает патентом на торговый знак «Смехопанорама» и «Кривое зеркало». Право на их использование зарегистрировано до 2024 года. В Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам были зарегистрированы как товарный знак даже имена «Евгений Петросян» и «Елена Степаненко», но в 2014 году сроки патентов истекли и право на них больше не возобновлялось.

КСТАТИ

Коллекции Евгения Петросяна стоят от 15 до 30 миллионов долларов

Как и большинство известных граждан, Евгений Петросян вкладывает деньги не только в квартиры и машины, но и в предметы искусства. О том, что он знатный коллекционер - было известно давно. Но вот только чего? Периодически в СМИ мелькала противоречивая информация. Петросян - коллекционер кукол-клоунов, Петросян - коллекционер старинных книг по теме «балет» и, наконец, Петросян - коллекционер живописи Поленова. (подробности)

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Адвокат Жорин: Степаненко выгоняет Петросяна из его собственной квартиры

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