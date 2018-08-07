Коллекции Евгения Петросяна стоят от 15 до 30 миллионов долларов

СЕГОДНЯ 01:12 2018-08-07T01:31:18+03:00

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Как и большинство известных граждан, Евгений Петросян вкладывает деньги не только в квартиры и машины, но и в предметы искусства. О том, что он знатный коллекционер - было известно давно. Но вот только чего? Периодически в СМИ мелькала противоречивая информация. Петросян - коллекционер кукол-клоунов, Петросян - коллекционер старинных книг по теме «балет» и, наконец, Петросян - коллекционер живописи Поленова.

«Интересно, у Евгения Ваганыча и Елены хорошая коллекция или это смехопанорама из предметов, собранных по старой советской привычке скупать антиквариат?» - задался вопросом заведующий отделом новейших течений Третьяковки Кирилл Светляков. Искусствовед не преминул добавить, что сходил бы на такую выставку, и даже придумал ей название: «Дураки мы все».

«Комсомолка» озадачилась тем же вопросом. Нам удалось найти продавца антиквариата, сотрудничающего с Евгением Вагановичем. На правах анонимности, он рассказал, что в антикварной среде, пару «Петросян-Степаненко» знают более чем хорошо. Причем, если Петросяна антиквары любят, то Степаненко - нет.

- Евгений Ваганович постоянно посещал антикварные салоны, проходящие в ЦДХ, – рассказал «КП» коллекционер. - Зачастую приходил в компании с женой и та всякий раз отговаривала мужа от покупки. Говорила: зачем ты будешь тратить деньги и прочее, что обычно говорят жены в таких случаях.

Собрание работ из коллекции Петросяна специалисты называют условно «Моя Третьяковка».

Петросяна антиквары любят, а Степаненко - нетФото: Михаил ФРОЛОВ

- Вкус Евгения Петросяна соответствует вкусам разбогатевшего советского человека, который покупает то, что хорошо знает, - отмечает глава интернет-аукциона ArtInvestment Константин Бабулин. - Это русский 19 век, то, что в свое время публиковалось на форзацах хрестоматии по литературе и подавалось, как самое лучше - Шишкин, Поленов, Тропинин.

Как отмечают знающие люди, особенным уважением Евгения Вагановича пользуются маринисты. Юморист собрал приличную коллекцию Айвазовского и Боголюбова. Но все его работы имеют одну особенность: они маленькие, не превосходят размеры 30 на 40 сантиметров, но обязательно имеют массивную золотую раму.

Вкус Евгения Петросяна соответствует вкусам разбогатевшего советского человекаФото: "Экспресс-газета"

- Маленькие работы выбирают люди, не располагающие большими площадями для экспонирования, - отметил Бабулин. – Такие работы можно повесить дома, до десяти штук на стену. При этом легко посчитать стоимость коллекции. Работа Айвазовского подобного размера стоит порядка 50-70 тысяч долларов. Если предположить, что в квартире юмориста четыре комнаты, увешанные картинами, то стоимость коллекции при самых скромных подсчетах составит порядка 15-30 миллионов долларов.

В настоящее время, как свидетельствуют антиквары, вкусы юмориста изменились. От живописи он перешел на фарфор (преимущественно, театральной тематики) и бронзовую скульптуру.

- Трудно сказать, связано ли это с ухудшением финансового положения, - отметил Бабулин. - Возможно, коллекционером двигают другие, боле глубокие причины. Живопись 19 века в настоящее время сильно подешевела.

Хорошо знают Евгения Петросяна и в среде библиофилов. Как отмечал глава Роспечати Михаил Сеславинский, У Петросяна собрана лучшая в России библиотека юмористических изданий. «У меня на руках магниты, к ним прилипают хорошие издания», - любит повторять Петросян.

Хорошо знают Евгения Петросяна и в среде библиофиловФото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказала «КП» эксперт по книгам Констанция Сафронова, Петросян является членом Национального союза библиофилов, а в апреле прошлого года в ходе заседания клуба «Библиофильский улей», посвященного юмористическим изданиям, Евгений Ваганович рассказал о книгах из своей коллекции, в которой сборники анекдотов 19 - начала 20 веков, сатирические журналы конца 1890-х–1920-х годов, юмористические рассказы Аверченко, Зощенко, Тэффи и жемчужина коллекции — пятитомная «Энциклопедия весельчака» (СПб.; М., 1871–1873), вместившая в себя пять тысяч анекдотов (те кто считает, будто Петросян ворует шутки из КВН - не правы). Пятитомник представлял собой объект охоты многих книголюбов, но достался Евгению Вагановичу.

Коллекции Евгения Петросяна стоят от 15 до 30 миллионов долларовФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Во время заседания Петросян с удовольствием рассказывал о своих библиофильских удачах. Например – о покупке прижизненного Пушкина за… 5000 рублей. Журнал «Про книги», публикующий отчеты о заседаниях клуба, публикует рассказ о том, как Петросян обвел вокруг пальца маститых московских букинистов С.А. Ниточкина и И.С. Горбатова. Роясь на полках в магазинчике около метро «Парк культуры», юморист нашел альманах пушкинского времени. «И, о чудо, буквально на первых страницах - эпиграф из какого-то стихотворения поэта. Подхожу к Ниточкину, который в это время беседовал с Игорем Семеновичем Горбатовым, и говорю: «За сколько уступите?» Сергей Александрович покрутил в руках книгу и назвал относительно небольшую сумму. Но мне хотелось до конца насладиться своим успехом, поэтому решил поторговаться, мол, денег нет. Снизив стоимость до заветных пяти тысяч, решил быстро ретироваться. Практически в дверях меня остановил грозный голос Горбатова: «Хотел бы посмотреть, что за книгу купил Евгений Ваганович! Что-то здесь нечисто». Со смехом поднес им альманах и сказал: «Да ничего особенного, прижизненный Пушкин за пять тысяч рублей»».

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