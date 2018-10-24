Загитову и Медведеву разводят, как боксеров по разные стороны ринга

СЕГОДНЯ 01:15 2018-10-23T19:47:29+03:00

Алина Загитова готова доказать, что она сегодня - номер один среди одиночниц. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

На днях в американском городе Эверетт стартовал первый из шести этапов серии Гран-при по фигурному катанию. И самое интересное начинается сейчас. На втором этапе в Канаде мы увидим Евгению Медведеву, которая теперь тренируется в Торонто у канадского специалиста Брайана Орсера. А вот ее главная конкурентка олимпийская чемпионка Алина Загитова включится в борьбу с третьего этапа, который пройдет в Хельсинки. Между двумя «снежными королевами» настолько искрит даже через океан, что их разводят, как боксеров, по разным углам. Своим вторым этапом (фигуристы могут принять участие всего в двух этапах из шести) Загитова выбрала пятый - московский Rostelecom Cup. А Медведева выйдет на лед на шестом, заключительном этапе во Франции. Словом, пересечься обе воспитанницы Тутберидзе смогут только на финале Гран-при в начале декабря в Ванкувере. Но это только начало битвы!

Расстановка сил

Алина Загитова. Намерена подтвердить, что именно она сегодня - первый номер женского фигурного катания. Сейчас самое время выигрывать: на следующий год в Гран-при придут подросшие Трусова, Щербакова и другие девочки, чей возраст еще не позволяет выступать среди взрослых.

Евгения Медведева. Полна решимости доказать, что ее рано списали со счетов. Что она правильно сделала, уехав в Канаду, и в свои 18 лет может побеждать на больших турнирах, в том числе и учениц своего бывшего тренера Этери Тутберидзе. Глядя на Женю, все будут сравнивать прежнюю Медведеву с нынешней. Как изменились прыжки? Как скольжение? Выучила ли она что-то кардинально новое?

Евгения Медведева будет показывать, что она приобрела, тренируясь в Канаде.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юдзуру Ханю. Россияне вряд ли удивят нас в мужском катании. Так что все внимание - на лидеров из других стран. Эстеты фигурного катания стонут от удовольствия, когда главная звезда Юдзуру Ханю появляется на льду. В этом сезоне японец, возможно, прыгнет аксель в четыре оборота. Это будет бомба!

Виктория Синицина - Никита Кацалапов. От этой танцевальной пары в России ждут многого. Прошлый сезон для них превратился в катастрофу. На чемпионате России Никита порвал связки голеностопа, и все закончилось. Но теперь все, включая их тренера Александра Жулина, пророчат им борьбу за мировое лидерство.

Евгения Тарасова - Владимир Морозов. В наступающий сезон они идут с новым тренером - Максимом Траньковым. Для Транькова год будет определяющим, олимпийский чемпион должен понять, правильно ли он сделал, что подался в тренеры. А у нашей пары большие шансы стать лучшими в мире - многие их конкуренты после Олимпиады ушли из фигурного катания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена ЧАЙКОВСКАЯ: Не надо все время ковырять эти четверные

Накануне сезона на Радио «КП» (fm.kp.ru) побывала Елена Чайковская, которая недавно возглавила тренерский совет Федерации фигурного катания России. Именно ей придется «разводить по углам» Загитову с Медведевой и их наставников. И от голоса Елены Анатольевны будет по многом зависеть, кто войдет в состав сборной России.

- Елена Анатольевна, какие главные старты у фигуристов в этом сезоне?

- Их три. Чемпионат Европы, чемпионат мира и финал Гран-при. Декабрь, январь и март.

Елена ЧайковскаяФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Загитова и Медведева начинают соревноваться друг с другом заочно, на разных этапах Гран-при. Они забронировали себе место в сборной или все будет решать отбор, который пройдет на чемпионате России?

- Главной проблемой всегда был выбор третьего номера... А в начале сезона себя прекрасно показала воспитанница Алексея Мишина Лиза Туктамышева. Что касается чемпионата страны - то он всегда был самым страшным соревнованием в жизни, скажу честно. Все мои спортсмены безумно не любили чемпионат СССР/России, потому что на нем творились просто чудеса.

- Чудеса в каком смысле?

- В плохом. Достаточно вспомнить машину, которую взорвали у Бутырской, желая, чтобы она снялась с соревнований.

- Но страсти будут кипеть и за судейским столиком, ведь перед этим сезоном поменялись правила начисления очков...

- Внесены большие изменения. Если внимательно их проштудировать, многие тренеры поймут, что не надо прыгать четыре оборота, если ты их еле-еле выезжаешь.

- Лучше чистенько, но три?

- Лучше на огромной высоте, с большим пролетом прыгнуть три с прекрасным выездом на одну ногу. После этого сделать или скобки, или твизл, или пируэт, и тогда ты за это получишь +5.

- Чтобы все ахнули - и арбитры, и болельщики?

- Конечно. Всем нравится, когда идет чистое катание - то, за что мы боремся, на что работают тренеры. Катание должно быть чистым, не надо все время ковырять эти четверные и ни одного чистого элемента.

- В советские времена любое падение ставило крест на программе. А в последние годы можно было два-три раза шлепнуться и все равно остаться на пьедестале...

- Сейчас подняли штраф за падение. Вплоть до пяти баллов.

КОНКРЕТНО

Герои «ледовых побоищ»

Состав российских фигуристов - участников этапов серии Гран-при сезона 2018/19

Гран-при Канады (Монреаль), 26 - 28 октября

Женщины: Евгения Медведева, Дарья Паненкова, Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Александр Самарин.

Пары: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.

Танцы на льду: Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин, Виктория Синицина - Никита Кацалапов.

Гран-при Финляндии (Хельсинки), 2 - 4 ноября

Женщины: Станислава Константинова, Дарья Паненкова, Алина Загитова.

Мужчины: Алексей Ерохов, Михаил Коляда, Андрей Лазукин.

Пары: Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, Наталья Забияко - Александр Энберт.

Танцы на льду: Бетина Попова - Сергей Мозгов, Александра Степанова - Иван Букин.

Гран-при Японии (Хиросима), 9 - 11 ноября

Женщины: Елена Радионова, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

Пары: Наталья Забияко - Александр Энберт.

Танцы на льду: Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.

Гран-при России (Москва), 16 - 18 ноября

Женщины: Полина Цурская, Алина Загитова, Софья Самодурова.

Мужчины: Артур Дмитриев, Алексей Ерохов, Михаил Коляда.

Пары: Алиса Ефимова - Александр Коровин, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

Танцы на льду: Софья Евдокимова - Егор Базин, Александра Степанова - Иван Букин, Аннабель Морозова - Андрей Багин.

Гран-при Франции (Гренобль), 23 - 25 ноября

Женщины: Станислава Константинова, Евгения Медведева, Мария Сотскова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Александр Самарин.

Пары: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.

Танцы на льду: Бетина Попова - Сергей Мозгов, Виктория Синицина - Никита Кацалапов.

ПОБОЛЕЕМ

Главные старты сезона

Финал серии Гран-при. 6 - 9 декабря.

Ванкувер (Канада).

Чемпионат России. 19 - 23 декабря.

Саранск (Россия).

Чемпионат Европы. 21 - 27 января.

Минск (Беларусь).

Чемпионат мира. 18 - 24 марта.

Сайтама (Япония).

КВОТЫ РОССИИ НА ЧМ-2019

В зависимости от результатов в чемпионате мира в разных видах программы от каждой страны принимает участие разное количество спортсменов. У России почти везде максимальные квоты.

Мужское катание - 3

Женское катание - 3

Спортивные пары - 3

Танцевальные дуэты - 2