Обзор матча Лиги Чемпионов Рома - ЦСКА 23 октября 2018: счет, голы, статистика игроков

23 Окт. 23:52 2018-10-23T23:54:50+03:00

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Во вторник, 23 октября, футболисты московского ЦСКА сыграли свой третий матч в розыгрыше Лиги Чемпионов. В Риме они сразились с "Ромой" и не смогли одержать победу в выездной игре, которая прошла в столице Италии.

На эту встречу армейцы прилетели за сутки до ее начала для нормальной адаптации и акклиматизации аккурат после успешной игры с "Анжи" в чемпионате России по футболу. Несмотря на дисквалификацию после матча с "Реалом", в делегации армейского клуба оказались Игорь Акинфеев. В этой игре ожидался редкий случай - ЦСКА предстояло сыграть без Акинфеева в важной игре Лиги Чемпионов. И вратарем у москвичей стал Илья Помазун, номинально значащийся вторым номером в клубе.

Джеко забил первый гол в матче на 30-й минуте.Фото: REUTERS

Матч Ромы и ЦСКА предварял жуткая новость. В римском метро обрушился эскалатор - он внезапно ускорился, а люди, находившиеся на нем в момент ЧП, получили травмы различной степени тяжести. Всего, по некоторым данным, пострадали около 30 человек. Из них 18 пострадавших с легкими травмами смогли покинуть метрополитен

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Начало поединка прошло неплохо для армейского клуба. Так, как в матче против "Реала", не получилось начать игру футболистам ЦСКА. Тогда уже на 2-й минуте Влашич поразил ворота соперников, а здесь же пришлось пристреливаться. Но вратарь "Ромы" Ольсен действовал отлично. До поры до времени оборона ЦСКА не допускала серьезных огрехов. Покуда не "вспыхнула" линия атаки хозяев.

На 30-й минуте матча Пеллегрини смог ворваться в штрафную, обыграв Фернандеса и сделав прострел в сторону Джеко. Балканец в одиночестве оказался у ворот не растерялся, подставив ногу - 1:0!

Второй мяч Джеко случился перед самым перерывом.Фото: REUTERS

На 43-й минуте последовала еще одна атака "Ромы". Ченгиз Ундер, протащив мяч до штрафной ЦСКА, сделал пас на Эль-Шаарави. А он в касание перевел мяч на Эдина Джеко. Джеко, получив мяч, в ту же секунду мощно пробил низом в дальний угол - 2:0. На перерыв команды так и ушли при счете 2:0 в пользу "Ромы".

ВТОРОЙ ТАЙМ

На второй тайм футболисты ЦСКА выходили с небольшой надеждой на то, что можно спасти положение. Но на 51-й минуте, кажется, "похоронный" гол забил Ченгиз Ундер. Полузащитник получил пас от Эдина Джеко и мощно пробил по центру ворот. Наш вратарь Помазун не смог отреагировать - счет стал 3:0 в пользу "Ромы".

В оставшееся время армейцы не смогли что-либо сделать, пропустив третий гол. Проведя несколько опасных атак, у наших не вышло провести хотя бы один ответный мяч.

Ченгиз Ундер - автор третьего гола "Ромы".Фото: REUTERS

В итоге ЦСКА проиграл со счетом 0:3 в Риме футболистам "Ромы". Через пару недель - ответный поединок уже в Москве. Римляне приедут к нам на стадион "Лужники".

СТАТИСТИКА МАТЧА РОМА - ЦСКА

Рома - ЦСКА 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – 30 Джеко, 2:0 – 43 Джеко, 3:0 – 50 Ундер.

Рома: Ольсен, Фасио, Манолас, Сантон, Флоренци, де Росси (Шик, 81), Нзонзи, Пеллегрини (Кристанте, 68), Ундер (Коларов, 73), Эль-Шаарави, Джеко.

ЦСКА: Помазун, Родриго Бекао, Чернов (Хосонов, 57), Набабкин, Магнуссон, Ахметов, Обляков (Дзагоев, 57), Влашич, Сигурдссон, Фернандес, Чалов (Нисимура, 90).

Предупреждения: Набабкин (71), Сигурдссон (88).