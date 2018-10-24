2018-10-24T16:27:37+03:00
Умные вещи

«Google» и «Союзмультфильм» проведут четвертые онлайн-чтения в России с помощью 3D технологий

Около трехсот участников проекта в прямом эфире зачитают отрывки из 70-ти русских сказок
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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«Google» и «Союзмультфильм» проведут четвертые онлайн-чтения в России с помощью 3D технологий«Google» и «Союзмультфильм» проведут четвертые онлайн-чтения в России с помощью 3D технологийФото: Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В среду, 24 октября, в офисе «Google» в Москве прошла пресс-конференция, посвященная четвертым онлайн-чтениям «От мала до велика». Куратором литературного проекта выступила телеведущая Фекла Толстая, праправнучка великого писателя Льва Николаевича Толстого.

- В этом году Компания «Google» поддержала инициативу киностудии «Союзмультфильм» и объявила о начале литературного проекта «От мала до велика». К слову, это не первые чтения, в которых принимает участие «Google». До этого литературные проекты были посвящены отдельным русским писателям: Чехову, Толстому, Булгакову. В этом году 300 специально отобранных участников будут в онлайн-режиме читать различные русские сказки: от Пушкина до «Курочки Рябы»,- поделилась Фекла Толстая, куратор проекта.

На пресс-конференции также показали отрывки из нескольких отреставрированных русских сказок «Союзмультфильма» Фото: Виктория ИВАШЕЧКИНА

На пресс-конференции также показали отрывки из нескольких отреставрированных русских сказок «Союзмультфильма»Фото: Виктория ИВАШЕЧКИНА

На пресс-конференции выступила и Юлия Соловьева, директор российского представительства компании «Google».

—В этом году чтения пройдут 10 декабря. На шести площадках, в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Владивостоке, участники разных возрастов зачитают отрывки из 70-ти разных русских сказок. Все мероприятие будет длиться около 10 часов без перерыва. Параллельно с этим, команда художников под руководством продюсера и кинокритика Михаила Алдашина с помощью технологии 3D-рисования в виртуальной реальности «Google Tilt Brush» создадут иллюстрации к прочитанным сказкам,- прокомментировала Юлия Соловьева.

Принять участие в чтениях может каждый желающий, независимо от возраста, актерских и ораторских способностей. Необходимо до 25 ноября на сайте проекта skazki.withgoogle.com выбрать одну из 70-ти предложенных сказок, зачитать ее на камеру и отправить готовую запись организаторам. Главными критерием отбора будет оригинальность подачи текста и необычная интерпретация сказки. Участвовать в конкурсе можно как целой семьей, так и поодиночке.В качестве жюри выступят организаторы чтении во главе с Натальей Анастасьевой, московским кинорежиссером. В проекте примут участие как обычные жители России, так и представители российского шоу-бизнеса.

На пресс-конференции также показали отрывки из нескольких отреставрированных русских сказок «Союзмультфильма». К слову, одним из приятных сюрпризов для участников чтений будет показ отреставрированных картин «Конек Горбунок» и «Сказка о Царе Салтане».

- «Союзмультфильм» не так активно функционирует в нашей стране с конца 80-х годов. Однако за последние два года мы наметили несколько проектов, которые «оживят» работу знаменитой мульткорпорации. На данный момент мы занимаемся реставрацией семи советских мультфильмов. Изображение мультфильмов заметно улучшится, станет более насыщенным. Это касается и звука: он станет более глубоким и объемным. Мы должны продолжать творить добро в лучших традициях «Союзмультфильма»,-рассказала Юлиана Слащава, председатель правления «Союзмультфильма».

«Google» и «Союзмультфильм» проведут четвертые онлайн-чтения в России с помощью 3D технологий.

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