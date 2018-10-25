Тамара Семина: Я редкая женщина, которая ненавидит слово «бриллианты»

СЕГОДНЯ 01:12 2018-10-24T19:39:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Все, кто сталкивался с Тамарой Петровной, прекрасно знают, что она - бесконечный поток положительной энергии, рядом с ней невозможно грустить, она, хочешь-не хочешь, заставит улыбаться. А ведь она в течение 16 лет переживала большую трагедию: ее первый и единственный муж, актер Владимир Прокофьев, долгие годы после инсульта был прикован к кровати и актриса ухаживала за ним до самой кончины. Сегодня Тамаре Пнтровне исполняется 80 лет. Мы с трудом смогла дозвониться до актрисы накануне - ее с раннего утра до позднего вечера снимают на телевидении и в кино. Она безумно востребована, и плевала на возраст.

- Ощущаю я себя замечательно! - сразу сообщила нам «Тамара Семина. - Когда мы дружили с Владимиром Зельдиным - звала его «мальчонкой» - помню, поздравляла его с 80-летием. А он а ответ: «Тамарочка, мне так стыдно! Я так долго живу!». Я ему: «Что за мысли? У вас такая волшебная цифра! У ну-ка, положите-ка восьмерочку, что это значит? Бесконечность!».

- Вы возрасту своему радуетесь, в то время как многие скрывают цифры, перестают отмечать дни рождения.

- Какая грусть? Великая радость! Что я вот так, в трудах, в заботах, в безумной жизни, в которой нормальные люди не выживают, бодра и весела. Мне на съемках говорят: «Тамарик, ну до чего же ты хороша!». А я даже не умываясь пришла, а они меня так хвалят.

- Как будете отмечать день рождения?

- У меня на телевидении съемки в этот день с 8 утра! Опять я их рассмешу. Мне каждый день говорят, какая я великая, какая необыкновенная. Это я все знаю. Пэтому в юбилей я хочу быть подальше от творческих вечеров, всего громкого, шумного, восхваляющего. Конечно, соберемся узким домашним кругом и отметим.

- А что бы вам бы хотелось получить в подарок на юбилей?

- Я редкая женщина, которая ненавидит слово «бриллианты». Это такое мещанство!

- Съемки у вас не только на телевидении, но и в кино?

- Кино не заканчивается, а продолжается. Конечно, уже небольшие, но очень интересные роли. А то, что я собираюсь делать, я никогда не рассказываю наперед. Я даже режиссеру только на съемочной площадке показываю, как собираюсь сыграть.

Актриса в 1980 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вы по-прежнему верны принципу каждый день искать себя новую? Отказываетесь от повторяющихся ролей?

- Только так и живу! Если что-то похожее, я дарю роли. Мне говорят: «Ты городская сумасшедшая!». А я отвечаю, что даже играла такую роль. И благодарна режиссеру Олегу Фомину, который пригласил меня «NEXT-3». И эта роль сумасшедшей стала у меня самой любимой. Все поражаются, ведь есть же Катюша Маслова в «Воскресении», роли в фильмах «Расскажи мне о себе», «Крепостная», «Вечный зов», «Еще люблю, еще надеюсь». И партнеры по картинам у меня — одни корифеи! Я получала удовольствие и жутко горжусь этими самыми корифеями. Но вот полюбилась роль городской сумасшедшей.

Тамара Семина на фестивале "Киношок" в Краснодарском крае, 2014 год.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Считаете количество своих ролей?

- За сотню перевалило. Я выбираю по материалу. Бесконечно звонят и приглашают, а когда роль отыграна, не хотят прощаться. А я после окончания съемочного дня всем говорю: «Внимание всем постам! Желаю вам всем беспокойной сексуальной ночи! Завтра мне отчет!» Так дурака и валяю. Если ты уж уродился таким, без царя в голове, это навсегда. Вот такая я озорная. И переживаю с этой улыбочкой все неприятности в жизни народной артистки.

ПЯТЬ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ

«Воскресение»

«Вечный зов»

«Безотцовщина»

«Трактир на Пятницкой»

«Одиноким предоставляется общежитие»