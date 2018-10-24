Ноев ковчег в донбасском подвале

СЕГОДНЯ 16:13 2018-10-24T16:29:13+03:00

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Август 2014 года. Двое молодых солдат украинской армии едут по вроде бы безлюдному поселку городского типа где-то в Донбассе. Один выходит из машины, а второй через пару секунд сгорает, когда в машину попадает снаряд. Первый (он из Харькова, его зовут Андрей Соколов) падает в пыль, с трудом поднимается — и вскоре выясняет, что поселок не вполне необитаем. Большинство жителей его покинули, но в подвале дома прячутся несколько очень разных людей.

Военный по имени Толя - из сил Новороссии. Девушка, которую остальные кличут либо «бандеровкой», либо «наци». Жительница этих мест. Гражданский, у которого где-то там на войне сын. Мальчик, который двое суток провел под завалами, и теперь не разговаривает. Мальчика нужно лечить, но лекарств нет и в помине; вообще из запасов — банка сгущенки и немного воды. Придется обшарить квартиры местных жителей, хотя это несколько отдает мародерством; но сначала надо похоронить тела, которые лежат на улице, на жаре.

Хоронить будут Андрей и Толя, двое солдат по разные стороны конфликта. Как замечает одна героиня, «они же сейчас поубивают друг друга» - на что ей возражают: «взрослые мужики, сами разберутся». И действительно - разбираются, и вместо того, чтобы дать друг по другу очередь, курят и обсуждают нелепости мирной жизни: «Слышал, сейчас когда по телевизору фильмы показывают, предупреждают: «В этом фильме курят. Курить вредно». А то, что в фильме люди друг друга убивают, и убивать друг друга вредно, почему не пишут?»

«Донбасс. Окраина» снят по сценарию Алексея Тимошкина, который сам был на Донбассе в 2014 году. Сценарий этот попал к Ренату Давлетьярову почти случайно, но он загорелся идеей, и быстро, за 24 дня снял кино - пятую часть бюджета, 25 миллионов, выделило Министерство культуры, дальше помогли частные инвесторы. Сейчас «Донбасс» показан в рамках официальной программы Римского кинофестиваля, в российский прокат он, скорее всего, выйдет весной.

Мировая премьера фильма Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина» состоялась на кинофестивале в Риме.

Самое интересное в картине - точка зрения простого человека (тот же Андрей всячески подчеркивает, что он - обычный парень, который всю взрослую жизнь развозил в Харькове воду для кулеров), внезапно оказавшегося в центре гражданской войны с расчлененными телами и невероятным дефицитом той самой воды, равно как и всего самого необходимого. И в этом огне надо искать какой-то брод, причем искать его вместе должны люди, которые завтра, возможно, будут смотреть друг на друга в перекрестье прицела.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ренат Давлетьяров: Говорухину очень понравилась эта история

После премьеры режиссер ответил на вопросы журналистов.

- Фильм посвящен Станиславу Говорухину. Честно говоря, он когда-то меня пинком подтолкнул в режиссуру. Мы с ним очень дружили, и он мне как-то сказал: «Что ты перемонтируешь фильмы за другими, снимай их сам!» Он был единственным человеком, с которым я советовался перед тем, как запускать картину. Ему понравилась эта история. На его дне рождения в больнице я ему сказал: «Я тебе покажу фильм через две-три недели». Но Станислав Сергеевич не дождался.

Режиссер фильма Ренат Давлетьяров и Евгения Малахова на Красной дорожке.

- Мне эта история понравилась еще и своей безыскусностью. Мне кажется, война — она такая. Это не всегда история про то, как ты берешь ружье и бросаешься в атаку. Скорее — как пожрать, как воды достать... И в этом фильме описан своеобразный Ноев ковчег: в одном подвале собраны очень разные персонажи, сжатые в одном пространстве и к войне еще до конца не привыкшие. Они даже во времени зажаты, потому что действие занимает ровно сутки.

«Донбасс. Окраина» снят по сценарию Алексея Тимошкина, который сам был на Донбассе в 2014 году.

- Мне самому еще в июне запретили въезд на Украину, позвонили из Киева, сказали: «Тебя внесли в список...». Мы снимали в обстановке строжайшей секретности, никто об этой картине не знал, чтобы раньше времени визг не поднимался... Хотя он уже поднялся пару недель назад, когда стало известно, что картину взяли на Римский кинофестиваль, чему я был удивлен - европейцы же имеют определенную точку зрения на этот конфликт. Но, я не думаю, что они понимают, о чем идет речь. В первой же сцене фильма разговаривают два человека, один на русском, другой на украинском, но прекрасно общаются - вот как европейцу это понять? Тем более, я подозреваю, что во все, что далеко и не касается их хрустальных европейских жизней, их не сильно и волнует.

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