Модный конфуз: Меган Маркл появилась на публике в платье, с которого забыла снять магазинную этикетку

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-25T09:47:59+03:00

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Принц Гарри и Меган Маркл продолжают свой вояж по островам Океании: герцог и герцогиня Сассекские уже побывали с официальным визитом в Австралии и на Фиджи, а теперь прилетели в островное государство Тонго, расположенное в Полинезии. Прямо в аэропорту для дорогих гостей раскатали красную ковровую дорожку, по которой беременная Меган вышагивала в туфельках от Manolo Blahnik. 37-летняя будущая мама перестала скрывать животик и вновь вернулась к своим любимым облегающим платьям, подчеркивающим ее изменившуюся фигуру.

Меган нарядилась в платье красного цвета, в тонах государственного флага Тонго.Фото: REUTERS

Решив сделать комплимент принимающей стороне, Меган нарядилась в платье редкого для себя красного цвета, в тонах государственного флага Тонго. Обычно герцогиня Сассекская носит наряды более сдержанных оттенков, а то и вовсе одевается с ног до головы в черное. Алый цвет подчеркнул ее экзотическую красоту, и выглядела Меган прелестно. Образ не испортил даже мелкий конфуз, который заметили встречавшие британскую пару фотографы: в спешке супруга принца Гарри забыла снять с нового платья этикетку. Меган так и шла по красной дорожке в наряде с магазинной биркой, прикрепленной к подолу, пока кто-то не заметил эту пикантную деталь. Этикетку спешно убрали, и бывшая актриса вновь вернулась к своей привычной роли «Мисс совершенство». На бирке можно было разглядеть название марки Self Portrait: платье молодого британского бренда стоит 628 долларов (40 820 рублей).

В спешке супруга принца Гарри забыла снять с подола нового платья этикетку.Фото: REUTERS

Герцогиня так и шла по красной дорожке с магазинной биркой.Фото: REUTERS

Несмотря на «интересное положение», будущая мама хорошо переносит перелеты и влажный климат тихоокеанских островов. Лишь однажды, в Австралии, Меган пожаловалась на усталось и призналась, что беременность для нее что-то вроде джет-лага: мол накануне она проснулась в четыре утра и начала заниматься йогой, потому что никак не могла уснуть.

Там же, в Австралии, принц Гарри дал поклонникам понять, что они с Меган ждут девочку. По крайней мере, будущие родители надеются, что первой у них появится именно дочка. Во время спортивных соревнований «Игры непокоренных» один из участников, мужчина в инвалидной коляске, пожелал паре, чтобы у них родилась девочка – такая же красивая, как мама. На что Принц Гарри с улыбкой ответил: «Я тоже на это надеюсь».

Что касается имени для малышки, то будущий отец, похоже, склоняется к Харриет. На одной из встреч с поклонниками Гарри заметил в толпе маленькую девочку и спросил, как ее зовут.

- Хэрриэт! Какое прелестное имя! Если у нас будет девочка, мы, возможно, так ее и назовем, - сообщил принц.

На бирке можно было разглядеть название марки Self Portrait: платье молодого британского бренда стоит 628 долларов (40 820 рублей).Фото: REUTERS

О том, что герцог и герцогиня Сассекские ждут ребенка, было официально объявлено 15 октября. Кенсингтонский дворец опубликовал в соцсетях сообщение: у принца Гарри и Меган Маркл родится первенец. Подозрения, что Меган беременна, появились месяцем раньше. Тогда герцогиня перешла на наряды, маскирующие талию и животик. Первенец Гарри и Меган появится на свет весной 2019 года и станет седьмым в очереди на престол.