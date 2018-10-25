2018-10-25T13:48:24+03:00
Звезды

Знаменитый итальянский дирижер умер накануне концерта в Москве

Музыканты приняли решение выступить без дирижера
Евгения СУНДУКЯН
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Дирижер очень хотел приехать в Москву, но судьба распорядилась иначе. Накануне концерта Шимоне не сталоДирижер очень хотел приехать в Москву, но судьба распорядилась иначе. Накануне концерта Шимоне не сталоФото: EAST NEWS
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Это очень грустная история. 30 октября, на открытие в столице Фестиваля имени Юлиана Ситковецкого, организаторы приготовили сюрприз. На сцене, среди звезд скрипичной музыки должен был выступить легендарный итальянский коллектив «Солисты Венеции». Многие знают харизматичных музыкантов в лицо и, конечно, особенная любовь слушателей была за их пожилым, но очень обаятельным дирижером Клаудио Шимоне. Это он организовал коллектив в далеком 1959 году и сделал из никому не известного камерного оркестра самый известный оркестр мира. Еще летом, в Просекко Шимоне был бодр, весел и полон жизни, несмотря на свои 83 года. Вместе с Башметом они по очереди дирижировали музыкантами. Дирижер очень хотел приехать в Москву, но судьба распорядилась иначе. Накануне концерта Шимоне не стало.

Тем не менее, его музыканты приняли решение выйти на сцену и выступить. Без дирижера. В память о нем. Выступление состоится 30 октября в Большом зале Московской консерватории.

30 октября, на открытие в столице Фестиваля имени Юлиана Ситковецкого, организаторы приготовили сюрприз

30 октября, на открытие в столице Фестиваля имени Юлиана Ситковецкого, организаторы приготовили сюрприз

Помимо этого, в рамках фестиваля состоятся еще два концерта.

7 ноября, в день рождения Юлиана Ситковецкого на сцену Большого зала консерватории выйдут знаменитые солисты-скрипачи из разных стран мира: Клара Джуми Кан, Массимо Кварта и Валерия Абрамова, которые выступят совместно с Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

Заключительный концерт фестиваля состоится 28 ноября и пройдет в формате MOZART-NIGHT (концерт начнется в половине одиннадцатого ночи). Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Башмета исполнит «Маленькую ночную серенаду» Моцарта, а солисткой в Концерте №5 для скрипки с оркестром станет знаменитая скрипачка Арабелла Штайнбахер.

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