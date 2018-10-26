Жизнь взаймы: как неграмотные люди попадают в кабалу

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-26T01:11:29+03:00

Огромная сеть ростовщических контор заполонила страну. Миллионы людей попались на их уловки и страдают от неподъемных долгов. Наш спецкор Николай Варсегов побывал в самом закредитованном городе России - Кирове [видео]

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СРАЗУ НА СЧЕТЧИК

Как-то раз три мужика в городе Кирове решили после работы выпить. А денег нет.

- Не проблема, - сказал самый умный, - у кого паспорт при себе?

- У меня, - отозвался Витя.

- Так пойдем, Витек, займем денег в конторе по микрозаймам (далее будем именовать МФО — микрофинансовые организации, - Н.В.).

Так и сделали. По паспорту Вити получили они 5 тысяч и прямиком в Пятерочку.

Заем отдавать, как у нас часто водится, не спешили. Вот пролетели месяцы, и Вите позвонили коллекторы, сказали, что долг по процентной ставке возрос уж до десятков тысяч.

- Не может быть! - обалдел заемщик, - мы брали всего пять тысяч! Какие еще там ставки?!

Но Вите доходчиво объяснили, что включен счетчик, по которому каждый день возрастает и возрастает долг.

Витя про счетчик знает по ряду бандитских фильмов, тут он айда к товарищам. Такие-то, говорит, дела. Деньги мы вместе пропили, так и долг теперь вместе надобно нам гасить. А иначе коллекторы обещали меня зарезать.

Но товарищи вроде и дел не знают. Ты ж, говорят, Витек, сам сказал тогда, что угощаешь всех. Там и Сиплый был со второй бригады, и еще двое этих, как их… . Мы-то причем тут?

Какое-то время Витя прятался от коллекторов, но у тех длинные руки. Когда заемщика поймали, долг его вырос уже до 127 тысяч! Побежал Витя по адвокатам «помогите!». А что адвокаты сделают? Все по закону.

- Ты ж, - говорят, - сам расписывался, что согласен с процентной ставкой.

- Но я ж не читал, - отвечает Витя, - там столько всего написано и ничего не понятно. Откуда мне было знать, что в этой конторе сразу на счетчик ставят?

Адвокаты лишь развели руками и посоветовали платить.

Эту историю мне поведал известный кировский адвокат Валерий Рылов. Куда потом подевался Витя, Валерий не знает.

ВЗЯЛ 7 ТЫСЯЧ, ВЕРНИ — 345!

Случай с Витей пересказал я вятскому финансисту - генеральному директору «Малина Кэш» Евгению Катаеву. Он ничуть не удивился, поскольку историй, подобных этой, полно.

- У нас недавно был тут клиент из Питера. Он в 2015 -м году взял в одной кировской МФО 7 тысяч рублей, и у него набежали огромные проценты. Он уже выплатил по суду 125 тысяч, но еще остался должен 220 тысяч, которых у него нет. Но мы взялись ему помочь, - рассказывает Евгений Александрович.

Генеральный директор ООО МКК «Малина Кэш» Евгений Катаев.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

«Малина Кэш» то и дело спасает таких несчастных заемщиков. Как? Чаще им выдают кредит под относительно небольшой процент. Несчастные тем кредитом расплачиваются с грабительскими долгами по МФО, а потом выплачивают «Малине» процент от своих зарплат.

- Вы даете кредиты всем?

- Нет. Сначала изучаем клиента. И если он платежеспособный, заключаем с ним договор.

- А как с питерским мужиком, у которого долг еще 220 тысяч?

- Мы сделали так, что он заплатил в МФО только 5 тысяч и немного нам за услуги. И больше к нему вопросов нет.

- Как это?

- У нас есть свои юристы, свои механизмы работы с МФО. Иногда им выгодней тихо закрыть историю, чем устраивать по ней судебные разборки.

- Кировская область, как известно, самая закредитованная (см. «Долговая яма».). 60 процентов населения в долгах погрязли. Это как-то связано с местным менталитетом?

- Это связано с финансовой неграмотностью населения. Не только на Вятке, но и по стране в целом. У нас ни в семье, ни в школе не учат правильно распоряжаться деньгами. Люди часто не понимают, что такое кредит и процентная ставка. Просто верят рекламе. Я вот сам хожу по школам и вузам, учу как пользоваться кредитной карточкой, как рассчитать семейный бюджет и т. д. Но такие уроки нужны и самим школьным учителям, и рабочим на предприятиях. У нас часто даже очень солидные люди попадают в долговую зависимость.

- Выходит, что МФО это вредная для страны структура, и надо бы от нее избавиться?

- Идея МФО впервые возникла в Бангладеш (см. «СПРАВКА «КП»). Это было придумано для помощи самым нищим. И там, наверное, это оправдано. А применительно к России… я не берусь судить. К нам, например, приходят трезвые и опрятные люди, у которых ипотека, но они еще увязли в долгах по займам на дорогие телевизоры, айфоны и т. д.

Мама пошла за деньгами.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Люди попадают в долговую ловушку, потому что путают микрозаймы и банки, - добавляет Ольга Дейнеко, старший менеджер «Малина Кэш», - Они видят рекламу банков, там написано: 15 — 25 процентов. И видят рекламу МФО, где написано: 1 — 3 процента. Люди просто не вникают, что банки указывают годовой процент, а МФО - однодневный процент. Заемщикам кажется, что в МФО ставки гораздо ниже. А договоры подписывают, не читая их.

Увязая в долговом болоте, люди порой кончают с собой. Потому недавно принят закон, что сумма долга не должна превышать троекратный размер займа. Если вы взяли 10 тысяч, то по закону должны вернуть не более 30. Но, как рассказал все тот же Евгений Катаев, ростовщики хитры. Теперь они помимо процентной ставки прописывают в договорах еще кучу различных штрафов, если вы не вернули в срок. В результате все равно попадете на гигантский долг.

ЗАЧЕМ СТАРУШКАМ ДЕНЬГИ НА ОПОХМЕЛ

В Кирове я помотался по забегаловкам, где выдают быстрый кредит. Народ за деньгами приходит разнообразный. Но чаще пенсионерки. Причем сердитые и неразговорчивые. Берут от 5 до 10 тысяч на месяц. Проценты для бывалых заемщиков от 1 и до 2, 5 в день. Если пенсионерка взяла 10 000 по минимальной ставке — 1%, то через 30 дней она должна вернуть 13 000 рублей.

Заем берут чаще пенсионерки.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Еще недавно процент был больше, но МФО расплодилось столько, что они вынуждены конкурировать меж собой и ставки снижать. Кто занимает деньги в первый раз, для тех специальная приманка — ставка от 0,3 процента. А то и 0 процентов, но - за первые 3 дня. Дурашки, увидев на рекламном плакате огромный ноль и радостную мордаху заемщика, идут брать деньги. А через трое суток, не возвращая долг, попадают на крупный счетчик.

В Кирове ростовщические конторы на каждом углу.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Зачем пенсионеркам эти деньги? - спросил я девушку-процентщицу в одной из забегаловок. И та пояснила, что обычно они берут для своих детей - тунеядцев и алкоголиков. А куда деваться? Большинство приходят после праздников, когда ребенок ушел в запой, требует жрать и выпить.

В одной из МФО я познакомился с заемщиком Геной. На вид ему лет так за 60, на деле 52. На лике его печать суровых реалий жизни. Гена просил у девушки 25 тысяч. Та загрузила в комп его паспортные данные, и машина выдала «отказать».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674957" frameborder="0"></iframe> Заемщик Гена рассказывает о своих мытарствах.Николай ВАРСЕГОВ

- Вот так везде, - сказал мне Гена, - сегодня уже в пятый раз отказывают.

Дальше выяснилось, что у Гены долг за ЖКХ - 225 тысяч, поэтому и отказ. Гена работал грузчиком за 12 тысяч. А у жены уборщицы зарплата 10 тысяч. Вот и скопился долг.

Гене денег не дают.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Но летом Гена устроился на денежную работу: на складе магазинов «Магнит» прессует тару. Платят в месяц 30 тысяч. БОльшая часть зарплаты уходит на ЖКХ, вот и приходится по заёмкам бегать. Иногда компьютер не видит долг, и девушка выдаст деньги.

Ярмом на шее у Гены висит племянник, здоровый и молодой мужик. Он прописан в Гениной коммуналке, а это дополнительная тысяча рублей по месячной квартплате. Но племянник не работает уже лет 16. А кормит его мать-пенсионерка. По утрам с дружками племянничек просит мелочь у прохожих. Покупает фуфырики (спиртосодержащая жидкость вроде «боярышника»). И таких тунеядцев в Кирове тьма.

Гена с женой было выращивали овощ в своем загородном саду. Но племянник с дружками, а также всякий там местный сброд чинят набеги выкапывают картофель и выдирают лук. Привлечь бы того племянника и ему подобных за тунеядство, как это во времена советские — мечтает Гена, но проклятая демократия не позволяет.

БАНКИ ЧТО-ТО СКРЫВАЮТ

Тунеядцев в СССР кормила система лечебно-трудовых профилакториев. Теперь их вынуждены кормить мамы-пенсионерки. Вот и берут старушки в МФО заем под грабительские проценты. А ведь всё в том же Кирове банков почти как в Берне - всяких разнообразных, где также можно занять деньжат, и под мизерные, относительно МФО, проценты.

Но драма в том, что в этих банках работают какие-то... странные люди, которые не могут объяснить народу насколько выгодно брать заем у них, а не в МФО.

Читаю в банках талмуд по займам — черт ногу сломит. Там Эйнштейн хрен чего поймет. Говорю им: люди, я журналист, ответьте на такие-то вот вопросы. Они долго советуются с начальством и отвечают «нет». Чего боятся?

Только в «Вятка Банке» согласились поговорить.

- Как сложно получить у вас кредит простому смертному? - спросил я заместителя начальника управления по развитию розничного бизнеса «Вятка Банка» Наталию Беглову.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674959" frameborder="0"></iframe> Наталия Беглова жалеет пенсионеров и приглашает их в Вятка Банк.Николай ВАРСЕГОВ

- Если вы имеете зарплату или пенсию, и у вас хорошая кредитная история, ничего сложного. От 5 тысяч рублей и до 150 кредит дается в упрощенной форме. Надо паспорт и подтверждение места работы. Можно устно.

- Как устно? Если человек скажет, что работает в дальнем районе у фермера, вы ему поверите на слово?

- Всякий фермер зарегистрирован. Мы ему позвоним, и если он подтвердит, заемщик получит деньги.

- Процент какой по кредитам?

- Но это зависит от множества разных факторов! - сказала она, и мы уперлись в непостижимое.

- А если проще, Наталия Валерьевна, какой минимальный и какой максимальный процент?

- От 12 и до 25 процентов годовых.

Наталия Беглова всех приглашает в Вятка Банк, где процент по кредитам низкий.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674961" frameborder="0"></iframe> Наталия Беглова сама не понимает зачем люди берут неподъемные кредиты в МФО.Николай ВАРСЕГОВ

- А в МФО получается от 365 и до тысячи годовых! Тогда объясните мне, зачем люди в большинстве своем занимают деньги в МФО, а не у вас?

- А мы сами удивляемся, зачем они туда идут и увязают там в чудовищных долгах. А потом они вдруг узнают, что у нас можно взять кредит в десятки раз дешевле, и приходят, берут деньги, чтобы погасить там в МФО долги. И такие клиенты у нас практически каждый день. Вот тут, например, пришла женщина 68 лет. Пенсия стабильная, здоровье хорошее. Ранее она взяла деньги в МФО и не смогла в срок погасить задолженность. У нее долг стал расти как снежный ком. Она не знала, что делать. И вдруг случайно встретила человека, который ей подсказал, что в нормальном банке можно взять кредит под меньший в десятки раз процент. Она была сильно удивлена.

- МФО - это зло для страны?

- Я отношусь к ним негативно. Далеко не все осознают тяжесть этих кредитов из-за своей неграмотности. Особенно пенсионеров жалко.

Прямо рай для пенсионеров!Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Денежную грамотность хорошо бы прививать со школы

Опять я иду к процентщице в МФО, спрашиваю:

- Как думаете, если бы люди были грамотными, наверняка пошли бы занимать деньги в банке, а не у вас?

- Не все, - отвечает та. - Вон стройка, - показывает в окно, - мужикам с утра надо опохмелиться. Они в сапогах и робе за деньгами в банк пойдут?

И это меня еще более укрепило в мысли, что все эти маленькие заёмки хорошо бы совсем прикрыть.

Пьянка на производстве чревата большой бедой и низкой производительностью труда.

Я согласен с умными финансистами, что денежную грамотность и ответственное отношение к деньгам надо у нас прививать со школы. Еще недавно практически вся страна легко отдавала деньги мошенникам в «МММ» и тому подобным, надеясь обогатиться. А кто и не отдавал, вроде меня, так это не потому, что грамотный, а оттого, что денег не было. У нас и ныне, кто хочет разбогатеть, толпою идут к астрологам и знахаркам, привораживающим деньги. И это один из ответов на вопрос: почему бедно живем? Потому что темное в делах финансовых население не способно богато жить. Конечно, есть и другие факторы, но умный подход к деньгам все же залог благосостояния. Буду рад, если в системе образования прочитают это, да и всерьез задумаются о программе финансового ликбеза.

Фото, видео автора.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЦБ ограничит ставки по микрозаймам

Софья РУЧКО

Со следующего года ростовщики не смогут назначать выше 1% в день.

Центральный банк решил умерить аппетиты микрофинансовых организаций - планирует установить предельную ставку по микрозаймам в размере 1% в день (365% годовых).

В МФО самые высокие проценты по «займам до зарплаты» - те, что до 30 тысяч, которые выдаются максимум на месяц.

Сейчас ставки по ним огромные - до 842% годовых.

По наблюдениям председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, среди крупнейших МФО нет ставок ниже 500% годовых. К тому же многим заемщикам приходится продлевать эти кредиты на новый срок, и в итоге переплата получается еще выше.

Теперь ЦБ обяжет МФО оценивать долговую нагрузку клиентов перед тем, как выдать деньги. Ее максимальный уровень определен в 50%. То есть на выплату займа должно уходить не больше половины дохода заемщика.

Эти меры заработают в середине следующего года, однако, не будут касаться микрозаймов до 10 тыс. руб., выданных на срок до 15 дней. Что касается размера штрафов за просрочку выплат, то они будут ограничены в два этапа. Сначала 2,5-кратной суммой от тела кредита. А с 1 июля 2020 года еще жестче: проценты и штрафы должны перестанут начисляться, как только их размер станет равным полуторной сумме кредита.

ДОЛГОВАЯ ЯМА

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) - самая закредитованная область в России - Кировская. Балл кредитной кабалы определяется по сложной схеме, в которую входят доходы разных слоев населения, число работающих, пенсионеров и т. д.

В результате определяется коэффициент долговой нагрузки. Самый высокий уровень долговой нагрузки, отмечает НБКИ, у самых бедных слоев населения. То же, наверно, можно сказать и про регионы: чем беднее область, тем выше в ней кредитная кабала.

1. Кировская область — 29,13

2. Амурская область 28,16

3.Оренбургская область 28,09

4. Республика Удмуртия 27,06

5. Архангельская область 27,03

6. Мурманская область 26,66

7. Красноярский край 26,55

8. Вологодская область 26,53

9.Костромская область 26,32

10. Республика Коми 26,21

11. Республика Татарстан 26,19

12. Курская область 26,07

13. Пензенская область 25,96

14. Республика Хакасия 25,94

15. Кемеровская область 25,86

16. Республика Башкортостан 25,78

17. Республика Мордовия 25,77

18. Новгородская область 25,67

19. Челябинская область 25,59

20. Астраханская область 25,55

СПРАВКА КП

Бамбуковая история МФО

Софья РУЧКО

Изначально микрозаймы выдавались для помощи беднякам

Микрокредитование возникло в Бангладеш. В 1976 году местный банкир Мухаммад Юнус начал выдавать беднякам в долг небольшие суммы, на которые они могли бы приобрести орудия производства и дальше начать зарабатывать самостоятельно. За это, кстати, он потом получил Нобелевскую премию.

По легенде, однажды Мухаммад проезжал мимо нищей деревеньки. Там женщинам нужно было купить бамбук, из которого они делали мебель. А денег не было. Тогда банкир вынул из кармана $27 и передал одной их них.

- Возьми, – сказал он, – только не показывай мужу, а то он пропьет эти деньги.

Потом Мухаммад Юнус создал банк Grameen, специализирующийся на ссудах беднякам. Залог банк не требовал — не возвратившему долг грозило лишь общественное порицание. Ну и отказ в новом кредите. И это оказалось весьма существенной гарантией - за все время работы банка деньги не возвратил всего 1% заемщиков.

Сейчас МФО работают во многих странах. Но изначальная миссия давно забыта - из института содействия они выродились в хрестоматийных ростовщиков-душителей. В основном они выдают некрупные займы на короткий срок на любые цели под высокие проценты. Россия в этом смысле – впереди планеты всей.

- Таких ставок по микрозаймам, как у нас, нет ни в одной цивилизованной стране, – говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

В Великобритании, например, максимально разрешенная ставка по займам составляет 0,8% в день (292% в год). Эти ограничения появились несколько лет назад. Тогда же часть МФО ушла с рынка (работать им стало невыгодно), а число заемщиков с просрочкой уменьшилось.

В Бангладеш нельзя зарабатывать на заемщиках больше 27% в год.

В американском штате Оклахома МФО должны сообщать клиентам, что кредит не надо брать на долгий срок. Это важно, потому что в противном случае переплата по такому займу может стать неподъемной.

В Австралии прежде, чем выдать кредит, заемщикам рассказывают о том, где они еще могут получить деньги, чтобы люди могли сравнить все условия и выбрать самые подходящие.

В целом за рубежом при выдаче займа микрофинансисты сначала узнают, сколько уже платить человек по другим долгам и оценивают, хватит ли ему денег, чтобы погасить новый долг. В некоторых местах (например, в американской Флориде) у человека может быть только один действующий займ.