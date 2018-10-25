В римском метро российские болельщики ЦСКА делали «Jump»

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-25T17:14:46+03:00

Русская журналистка из Рима рассказала, как «кривой» перевод в итальянских СМИ чуть не сделал из россиян преступников и опозорил на весь мир [видео]

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Достаточно заглянуть в любую перепалку и сразу понятно, что в лицо люди бы никогда друг другу не сказали подобное, особенно незнакомые. Пока не сказали... Все больше «легкого отношения» к слову становится и в реальной жизни. Параллельно с этим, люди превратили слово в технологию убийства и войны. Но те кто не сильно озадачивается тем, «как слово наше отзовется», может накликать беду не только на себя и свою семью, но и народ в целом. Не слушают классика, ой не слушают....

Комментарии итальянцев о случившемся в метро.

Самое безобидное слово «прыгать» из уст российского болельщика, превратило форумы на Аппенинах в настоящие баталии с нелестными высказываниями в сторону «этих русских». И теперь мы имеем непонятные политические и репутационные последствия. А всего лишь «кривой» перевод двух неговорящих на английском языке и находящихся в глубоком шоке людей. Один спрашивает "Jump?”, в смысле - вы прыгали на эскалаторе? Совершенно обалдевший, только что вылезший из мясорубки, аккуратный парень, у которого перед глазами до сих пор крутится куча из падающих людей и он старается в ней не оказаться и не повредить никого, отвечает, "Jump!”, имея ввиду, что да, перепрыгивали! И добавляет по-русски, что перепрыгивали через падавших людей. Но пояснения уже никто не понимает и в новостные ленты улетает: «Русские болельщики прыгали на эскалаторе, поэтому от обвалился» (потом приписали, что они пели и танцевали). Улетело так, что даже это повторил министр МВД Сальвини и мэр города Рима. За «такое поведение» полетело в сторону наших болельщиков и России, мол и пьяные и варвары и пр. и т. д по всем форумам. Только те, кто посмотрел сюжет и знает три языка, понимает откуда взялось это «скакали на лестнице». Остальные «требуют доказательств» присутствия или отсутствия того факта.

Болельщик ЦСКА, который в шоке произносит фразу, которую трактовали как удобно журналисту.

Что самое интересное, только сегодня, на третий день, римляне вдруг содрогнулись от осознания, что это у них в городе произошло и они рискуют каждый день: а чего это у нас такие хлипкие эскалаторы, мы что только как забальзамированные на них стоять можем? а почему он не блокировался? а почему никаких мер не было принято по эвакуации? а почему первые скорые приехали через полчаса, хотя до госпиталя 5 минут? На попятную пошли и телеканалы, под давлением видеозаписей с камер и полученных комментариев от участников трагедии. Уже не поминаются «скачущие болельщики», а только «открыты уголовные дела» и «идет расследование». Но в головах большинства останется то что «бросили в топку первым» : русские скакали и уронили лестницу.... Эти три дня очень хорошо показали, как неаккуратным словом, даже не будучи президентом или членом правительства, можно порушить не только репутацию целого народа, но испортить отношения между странами. Надо заново учиться отвечать за свои слова. И мой совет: если не идет речь о жизни и смерти и вы не знаете языка — говорите на родном. Пусть ищут переводчика те, кому нужна информация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674652" frameborder="0"></iframe> В метро Рима сломался эскалатор с фанатами ЦСКА.Более тридцати фанатов ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима

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Пострадавший в метро Рима: Никто не прыгал на эскалаторе, помощь раненым оказывали сами

Сцена из Апокалипсиса. Ад. Ужас. Такими словами описывают то, что произошло в римском метро на станции Repubblica пострадавшие болельщики ЦСКА. Россияне ехали на стадион Olimpico, где должен был состояться матч между московским клубом и «Ромой». Но в момент, когда люди спускались на станцию, эскалатор взбесился — резко ускорился и на высокой скорости понес людей вниз. Пассажиры не успевали отскакивать в сторону, падали друг на друга, нижние ступени стали ломаться и зажевывать людей. 15 россиян пострадали. Среди них оказался и Денис Сагдиев. «Комсомольская правда» связалась с болельщиком ЦСКА, когда он находился в римском аэропорту перед возвращением в Москву. (подробности)

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