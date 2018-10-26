Булгаков выдумал вражду Станиславского и Немировича-Данченко

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-25T20:22:37+03:00

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Как мирили отцов-основателей

Довольно известный факт: отцы-основатели МХАТа Станиславский и Hемирович-Данченко поссорились еще до революции. При них МХАТ практически представлял собой два театра: труппа Станиславского - труппа Hемировича, секретарь того - секретарь другого. Да что рассказывать - прочитайте «Театральный роман» Булгакова и поймете, как было. В конце концов образовалась инициативная группа, решившая их примирить. Отцы-основатели эту идею приняли и согласились пожать друг другу руки. После спектакля «Царь Федор Иоаннович» на сцене должна была выстроиться вся труппа. Под музыку и аплодисменты справа из кулис должен был выйти Станиславский, слева - Hемирович... Вначале все шло по сценарию: труппа выстроилась, заиграла музыка, корифеи двинулись навстречу… Но Станиславский успел к середине сцены чуть раньше Hемировича-Данченко, который заторопился, зацепился ногой за ковер и грохнулся прямо к ногам соратника. Станиславский оторопело поглядел на лежащего у ног Hемировича, развел руками и пробасил: «Ну-у... Зачем же уж так-то?..» После этого они не разговаривали уже никогда.

Однако современные театроведы и историки МХАТа утверждают, что этого случая не было и Станиславский с Немировичем-Данченко никогда открыто не враждовали. Легенды об их вражде - это художественные выдумки, которые позволил себе Булгаков, чтобы создать смешные образы руководителей театра, на которых он обиделся.

Табаков и вазелин

Олег Павлович Табаков, возглавлявший МХТ 17 лет, был большим любителем розыгрышей на сцене. Единственным человеком, которого ему ни разу не удалось расколоть, оставался Евгений Евстигнеев. Он сразу же обнаруживал подвох. Но все-таки однажды попался. В одной из сцен Евстигнеев и Табаков должны были пожать друг другу руки. И вот Табаков набрал в ладонь вазелина и пожал руку своему коллеге, который не только бесстрастно принял это рукопожатие, но и продолжил импровизацию. Моментально сообразив, как отомстить, Евстигнеев, как будто от избытка чувств, начал ласково гладить Табакова по голове измазанной вазелином ладонью... В антракте, оба скользкие, но довольные, они долго отмывались.

Олег Табаков, руководивший МХТ 17 лет, на родной сцене сыграл множество ролей. На фото он в спектакле «Дракон» по пьесе Евгения Шварца с актерами театра Надеждой Калегановой и Игорем Верником.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бутылка в занавесе

Актер Лев Дуров рассказывал, что во МХАТе служил суфлер Палыч. Все корифеи театра - Тарасова, Грибов, Ливанов - «прошли через его руки». В старости Палыч сильно запил. Иногда даже задремывал в своей будке и забывал подсказывать текст. В театре решили бороться с его пагубной привычкой. Палыча стали провожать в суфлерскую будку и как бы полушутя обыскивать. Заодно обыскивали и будку. И после этого Палыча в будке запирали. Тем не менее после спектакля Палыч опять оказывался в стельку. Долго не могли понять, как это ему удается. Потом выяснилось: Палыч оказался находчивее тех, кто решил бороться с его тягой к спиртному. К внутренним углам занавеса он пришил два кармана: в один ставил бутылку, в другой - стакан. Когда в антракте занавес закрывался, то перед запертым в будке Палычем оказывалось все необходимое. Он выпивал, а к концу антракта клал все обратно в карманы.

Прыжки у Фурцевой

У мхатовцев старшего поколения была популярна игра под названием «Гопкинс!». Суть ее вот в чем: если кто-то из игроков говорил: «Гопкинс!», другие обязаны были подпрыгнуть. Не важно, где и когда это странное слово могло прозвучать - на сцене или в обычной жизни. Иногда во время спектакля кто-нибудь из корифеев сцены тихо командовал: «Гопкинс!» При всей нелепости игры за нарушение правила грозил денежный штраф. Однажды министр культуры Екатерина Фурцева вызвала к себе в кабинет великих мхатовских стариков: Массальского, Яншина, Грибова, Ливанова, который был знаменит не только невероятным талантом, но и хулиганским нравом. Внезапно в середине аудиенции Борис Ливанов, которому официальная часть невероятно наскучила, негромко произнес: «Гопкинс!» И в этот момент народные и заслуженные все вместе подпрыгнули к огромному удивлению Фурцевой. Нынешние мхатовцы про эту забаву стариков тоже слышали, но в подобные игры уже не играют. И не верят, что правило «Гопкинса» железно соблюдалось.