Болезнь заставила. Анна Михалкова объяснила, почему похудела на 15 кг

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-26T12:43:12+03:00

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Еще я в январе этого года Анна Михалкова опубликовала в сети селфи, на которой ее не сразу узнали поклонники. Круглое лицо актрисы стало очерченным и очень худым, резко стали выделяться на лице скулы и стали больше глаза. Сначала фанаты подумали, что дочь известного кинорежиссера «шалит» с фотошопом, но уже через два месяца Михалкова появилась на премьере фильма в обтягивающем платье и то, что Анна сильно похудела стало заметно всем. И с тех пор продолжает стройнеть. На днях, старшая наследница известной династии объяснила, почему вдруг решила ограничить себя в питании.

«Дело в том, что я страдала от гипертонии. Врачи сказали, что мне просто необходимо сбросить вес, чтобы нормализовать давление. Вот поэтому я похудела. Про свой рацион рассказывать не хочу. Просто веду теперь здоровый образ жизни», - объяснила изменения во внешности актриса Dni.ru.

Анна Михалкова с дочерью.Фото: Instagram.com

Врачи приводят конкретные цифры: от гипертонии страдают 20-30% взрослого населения. Избыточный вес - первый фактор, который приводит к развитию этой болезни. Если стадия гипертонии серьезная, то она может вылиться в инфаркт или инсульт. И видимо, актриса решила не доводить до таких серьезных последствий.

Напомним, Анна Михалкова недавно окончила съемки в сериале «Обычная женщина», где сыграла главную роль.

«Я горжусь этой работой. После нее мне не хотелось переменить фамилию», - пошутила актриса перед премьерой.

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Всю свою сознательную жизнь Анна Михалкова старается держать себя в форме. Три года назад, когда старшая дочь известного режиссера родила третьего ребенка – дочь Лиду, ей удалось существенно сбросить вес, но потом домашние хлопоты, работа, занятость в благотворительных проектах заставили актрису немного отойти от цели сохранение стройной фигуры. Но недавно, кажется, Михалкова решила объявить лишнему весу новую войну. И кажется, пока она ее выигрывает. (подробности)