100 лет комсомолу: праздник обливался слезами, но нафталином и не пахло

СЕГОДНЯ 01:53 2018-10-28T01:53:53+03:00

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...Откровенно говоря, я больше всего боялся, что это будет съезд бывших боевых комсомолок и комсомольцев, а ныне - скучных и занудных стариков и старух. Ничего подобного!

То ли комсомольские марши - их исполнял духовой оркестр - так всех взбодрили, то ли награды, которые сверкали и звенели на груди абсолютно у всех участников праздника (ЦК ВЛКСМ был щедр на значки и медали!) вселяли (и вселяют!) в лучших представителей поколения 70-х и 80-х эликсир невероятной жизнестойкости... Только никакого "нафталина" в этот вечер я в Кремле не унюхал.

Ну, вот честно!

Знамена комсомола, пионерии и Вооруженных Сил СССРФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ни тогда, когда в зал вносили красные знамена - комсомола, пионерии и Вооруженных Сил СССР...

Ни тогда, когда звучали строки из приветствия Владимира Путина (их со сцены зачитал первый замглавы Администрации Президента России Сергей Кириенко): "Мы искренне гордимся лучшими представителями комсомольского движения, которые горячо любили Родину, не по разнарядке, а по зову сердца самоотверженно трудились на важнейших объектах народного хозяйства, возводили современные города, осваивали целину, строили БАМ. Конечно, мы всегда будем помнить о подвиге героев, мужественно сражавшихся против врага на фронтах Великой Отечественной войны, в подполье, в партизанских отрядах"...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675272" frameborder="0"></iframe> Кириенко зачитывает приветствие президента РФ на концерте в честь 100-летия Комсомола.Руслан РАХМАНГУЛОВ

К чести устроителей праздника, им удалось избежать официоза.

А потом - просто молодцом держался первый секретарь ЦК ВЛКСМ 90-летний Евгений Тяжельников, как, впрочем, и его "младшие товарищи" и тоже первые секретари (они руководители тем же ЦК, но в разное время) - 85-летний Борис Пастухов и 75-летний Виктор Мишин.

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ 90-летний Евгений ТяжельниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В общем-то, правильно сделали, что вручение государственных наград, которыми Указом Президента России они были удостоены месяц назад, подгадали именно к этому торжественному дню. А потом - все смогли увидеть, как еще бодро вышагивают по сцене комсомольские лидеры. (Награды по поручению президента им вручал Кириенко.)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675274" frameborder="0"></iframe> Ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ на сцене Кремля.Руслан РАХМАНГУЛОВ

А Пастухов, получая орден, нашел очень нужные - и особенно в этот вечер - слова:

- Невозможно промолчать о тех, кто не дошел до этого светлого дня, это, прежде всего, сопредседатель нашего комитета (речь об оргкомитете "Комсомолу-100" - А.Г. ), Иосиф Давыдович Кобзон".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675276" frameborder="0"></iframe> Послание Сергея Лаврова, зачитанное перед выступлением Сергея Волчкова на сцене Кремля.Руслан РАХМАНГУЛОВ

Зал встал и затих.

А я вспомнил, как мой Герой примерно за год до того, как ушел от нас, мне сказал: "Что вы все улепились за 80-летие Кобзона? Вот 100 лет комсомола, это - да, дата!"

Кстати, в программках концерта, которые участникам праздника раздавали вместе со стилизованными комсомольскими билетами, значилось: "Художественный руководитель концертной программы - Иосиф Кобзон". И это была не только и не просто дань памяти. То, что Мэтр занимался этим праздником на самой начальной стадии его организации, чувствовалось и по репертуару, и по подбору участников.

Лев Лещенко спел про "Любовь, комсомол и весну"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лев Лещенко спел про "Любовь, комсомол и весну", Тамара Гвердцители - песню "Юность моя", а Алсу выступила с композицией "Мой милый, если б не было войны".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675275" frameborder="0"></iframe> Лев Лещенко на сцене Кремля.Руслан РАХМАНГУЛОВ

Самому Иосифу Давыдовичу его бессменный (четыре десятка лет!) аккомпаниатор - композитор Алексей Евсюков посвятил... просто игру на фортепиано: со сцены полилась мелодия Микаэла Таривердиева из "Семнадцати мгновений" - "Где-то далеко идут грибные дожди..." Кобзон и сам любил эту песню.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675278" frameborder="0"></iframe> Аккомпониатор Иосифа Кобзона Алексей Евсюков на сцене Кремля.Руслан РАХМАНГУЛОВ

А потом вдруг под сводами Кремлевского Дворца и его голос зазвучал.

Но - мне трудно передать словами содержание этих двух номеров. Мы сняли это на видео - вы сами можете посмотреть сюжеты на нашем сайте.

Больно резанула фраза Кобзона (как же он прав!), которая прозвучала со сцены в одном видеоролике: "Кто сейчас соберет молодежь на прорыв? Никто. А тогда - пожалуйста..." (Иосиф Давыдович имел ввиду времена советские, когда был жив комсомол...

Геннадий ЗюгановФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А что лично мне на этом празднике не понравилось... У меня создалось впечатление, что к нему приложили руку экс-сотрудники бывшего орготдела ЦК ВЛКСМ и прочие комсомольские столоначальники, которые в свое время внесли свой весомый вклад в дело забюрокрачивания уникальной молодежной организации СССР. Проблема состояла в том, что те, кто приехал на комсомольский праздник из разных уголков России и всех республик бывшего Советского Союза, безуспешно пытались найти в центральном вестибюле Государственного Кремлевского Дворца хоть какую-то комсомольскую легенду. Но - ни ду-ши!

Владимир ВинокурФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оказалось - и Валентину Матвиенко, и Валентину Терешкову, и Владислава Третьяка, и Анатолия Карпова и еще десятка четыре звезд заводили в Кремлевский дворец через отдельный вход, сажали на отдельные места, отгородив их от всей остальной публики (рядовых комсомольцев разместили на амфитеатре), и потом просто объявляли. Но их даже не показали на экранах, которые находились по обеим сторонам сцены.

Валентина МатвиенкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В той же "резервации" оказались и представители зарубежных молодежных организаций, которые приехали на юбилей. Это не могло не огорчать. В том числе, и журналистов, которые в этот вечер сбились с ног в поисках известных личностей...

И вот тут я еще острее осознал, почему под обломками Советского Союза развалился и наш комсомол...

Навсегда - навсегда???

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ретро-выпуск "Комсомолки" стал сюрпризом после праздника

А когда закончился концерт, гостей ждал сюрприз от «Комсомолки».

В гардеробе они получали уникальный 16-полосный ретро-выпуск нашей газеты - формата А-2 и в черно-белом варианте, только логотип в честь праздника мы немного подкрасили. Это своего рода дайджест самых ярких публикаций почти за 90-летнюю историю нашей газеты. (см. на фото). Такого издания у нас пока еще не было. Над нашим спецвыпуском ударно - по-комсомольски - трудились Валерий Симонов, Владимир Сунгоркин, Людмила Семина, Андрей Дятлов...

В гардеробе зрители получали уникальный 16-полосный ретро-выпуск нашей газеты. Фото Наталии Ореховой

- Молодые ребята в нашей фирменной одежде поздравляли гостей вечера с праздником и вручали им номер газеты, - рассказала завотделом подписки "Комсомольской правды" Наталия Орехова.- Гости с благодарностью принимали подарки, а многие даже просили еще несколько экземпляров любимой газеты для друзей и знакомых.Наш спецвыпуск был так популярен, что за каких-то полчаса 16 наших волонтеров раздали весь тираж – 3800 экземпляров. Так что, газета досталась не всем. А гости, прежде чем разойтись, еще несколько минут общались между собой, обсуждая номер нашей газеты.