Вертолет владельца клуба "Лестер" разбился у стадиона после матча

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-28T12:20:45+03:00

Официально пока не известно, был ли на борту тайский бизнесмен Вишай Шривадданапрабха [видео]

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Вечером в субботу, 27 октября, после окончания матча 10 тура чемпионата Англии по футболу между "Лестером" и "Вест Хэмом" произошла трагедия. После окончания игры, которая завершилась вничью 1:1, прямо с поля стадиона "Кинг Пауэр" взлетел вертолет владельца клуба Вишая Сривадханапрабха. Однако же, вертолет вскоре потерял управление и разбился прямо на парковке рядом со стадионом.

Матч "Лестера" с "Вест Хэмом" завершился вничью 1:1.Фото: REUTERS

На месте крушения начался пожар, и к месту быстро отправили экстренные службы. Обычно Сривадханапрабха традиционно покидал домашний матч с участием своего клуба, улетая с центра поля. Но на утро, 28 октября, официально еще не известно, был ли таец на борту потерпевшего крушения вертолета. К тому времени, а это примерно 22:38 по московскому времени субботы, клубный автобус "Лестера" уже уехал со стадиона.

Полиция Лестера отреагировала оперативно, написав у себя в Твиттере:

- Мы имеем дело с инцидентом в непосредственной близости «Кинг Пауэр». Службы экстренной помощи уже в курсе и работают.

Вертолет упал на парковку рядом со стадионом.Фото: REUTERS

Вскоре же стали появляться подробности инцидента. По информации ВВС, у вертолета после взлета отказал хвостовой винт и машина начала крутиться вокруг своей оси, упав на парковку. А вот как пишет Guardian, у вертолета возникли проблемы с двигателем, борт загорелся еще до падения. Журналист beIN Sports Бен Джейкобс у себя в твиттере написал, что на борту потерпевшего крушение вертолета все-таки находился владелец клуба.

В самом клубе официально ничего не говорят, не подтверждая или же опровергая смерть владельца команды. В клубном Твиттере последнее сообщение гласит:

Последнее фото вертолета перед крушением.Фото: REUTERS

- Мы помогаем Лестершир полиции и аварийно-спасательным службам на местекрушения на стадионе "Кинг Пауэр". Клуб выдаст более подробное заявление после того, как будет известна дополнительная информация.

60-летний таец Вишай Шривадданапрабха, купил «Лестер» в 2011 году. И обычно после домашних матчей улетал на вертолете в Лондон. Шривадданапрабха - основатель и гендиректор сети King Power Duty Free, магазинов беспошлинной торговли, его состояние оценивается в 3,3 миллиарда долларов.

2016-й год. "Лестер" - чемпион Англии.Фото: REUTERS

В 2016 году именно при тайском владельце скромный клуб "Лестер" впервые в истории неожиданно для всех стал чемпионом Англии. Стоит отметить, что в мае 2017 года тайский миллиардер купил себе еще и клуб "Левен", который играет во второй лиге чемпионата Бельгии.