Увидев пальто Путина, Меркель заговорила по-русски
Стамбульский четырехсторонний саммит - был одним из самых закрытых. Мало того, что никого из журналистов не пускали на двусторонние встречи лидеров, но даже церемонию приветствия президентов и канцлера организаторы умудрились провести без фотографов. Все снимки и видео, которые увидели и журналисты, и публика, были сделаны личными фотографами Путина, Меркель, Макрона и Эрдогана.
Но и из-за этого железного занавеса изредка пробивались живые новости. Так, например, стало известно, что Владимир Путин, побывавший накануне в Ханты- Мансийске, прилетел оттуда не с пустыми руками. Президент России привез из Сибири коллегам рыбу и кедровые орешки.
- Всякую снедь, - как выразился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Видимо, после получения сибирских подарков Ангела Меркель и разразилась «этно-шуткой».
Когда лидеры после завершения саммита уже выходили из резиденции, она обернулась на Путина, застегивавшего на ходу пальто.
- Сибирское пальто, - с удовлетворением констатировала канцлер Германии и перевела для Макрона. - Siberian coat.
Путин посмеялся и спорить не стал, хотя и заметил, что пальто слишком легкое для Сибири.
Ангела Меркель и Владимир Путин в "сибирском" пальто.Фото: EAST NEWS
Тут уже в разговор вступил Макрон:
- Вы там были вчера?
- А где? - не успокоилась Меркель.
- Ханты-Мансийск, - ответил Путин.
- Как?! - удивилась Меркель.
- Хан-ты-Ман-сий-ск, - по слогам выговорил Путин.
- Канты-Масиск, - попыталась повторить Меркель, но с первого раза не смогла.
- Это два малых народа России, - провел географический ликбез на высшем уровне президент.
С одной стороны, обидно, что немцы стали забывать, как выглядят настоящие «сибирские пальто». А с другой, приятно, что, когда целые страны пытаются бороться с русским языком, канцлер Германии его наоборот не забывает и при случае с легкостью на него переходи. Это сближает и лидеров, и державы.
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Меркель по-русски спросила у Путина про сибирское пальто.