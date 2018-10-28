Увидев пальто Путина, Меркель заговорила по-русски

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-28T16:22:16+03:00

Канцлер Германии узнала про Ханты-Мансийск, но выговорить не смогла [видео]

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Стамбульский четырехсторонний саммит - был одним из самых закрытых. Мало того, что никого из журналистов не пускали на двусторонние встречи лидеров, но даже церемонию приветствия президентов и канцлера организаторы умудрились провести без фотографов. Все снимки и видео, которые увидели и журналисты, и публика, были сделаны личными фотографами Путина, Меркель, Макрона и Эрдогана.

Но и из-за этого железного занавеса изредка пробивались живые новости. Так, например, стало известно, что Владимир Путин, побывавший накануне в Ханты- Мансийске, прилетел оттуда не с пустыми руками. Президент России привез из Сибири коллегам рыбу и кедровые орешки.

- Всякую снедь, - как выразился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Видимо, после получения сибирских подарков Ангела Меркель и разразилась «этно-шуткой».

Когда лидеры после завершения саммита уже выходили из резиденции, она обернулась на Путина, застегивавшего на ходу пальто.

- Сибирское пальто, - с удовлетворением констатировала канцлер Германии и перевела для Макрона. - Siberian coat.

Путин посмеялся и спорить не стал, хотя и заметил, что пальто слишком легкое для Сибири.

Ангела Меркель и Владимир Путин в "сибирском" пальто.Фото: EAST NEWS

Тут уже в разговор вступил Макрон:

- Вы там были вчера?

- А где? - не успокоилась Меркель.

- Ханты-Мансийск, - ответил Путин.

- Как?! - удивилась Меркель.

- Хан-ты-Ман-сий-ск, - по слогам выговорил Путин.

- Канты-Масиск, - попыталась повторить Меркель, но с первого раза не смогла.

- Это два малых народа России, - провел географический ликбез на высшем уровне президент.

С одной стороны, обидно, что немцы стали забывать, как выглядят настоящие «сибирские пальто». А с другой, приятно, что, когда целые страны пытаются бороться с русским языком, канцлер Германии его наоборот не забывает и при случае с легкостью на него переходи. Это сближает и лидеров, и державы.

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