В США неофашист расстрелял 11 человек в синагоге

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-28T17:29:09+03:00

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В синагоге «Древо жизни» в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) произошла массовая бойня. Бывший шофер-дальнобойщик Роберт Бауэрс ворвался в синагогу утром в субботу, когда шла служба. При себе у него был автомат и три пистолета. Выкрикивая антисемитские лозунги, он принялся расстреливать прихожан. 11 человек были убиты, еще двоих доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Полиция прибыла через 9 минут. Бауэрс отстреливался и даже ранил четверых полицейских. Однако правоохранителям все-таки удалось подстрелить преступника, его арестовали и под конвоем направили в госпиталь.

Прокуратура предъявила Бауэрсу обвинения по 29 пунктам, среди которых - разжигание ненависти на религиозной основе, незаконное владение огнестрельным оружием, массовое убийство и нападение на полицейских. Как утверждают американские СМИ, Бауэрс неоднократно публиковал в социальных сетях антисемитские заявления, поддерживал неонацистов, восхищался Гитлером и ненавидел президента Дональда Трампа. Он не скрывал неприязни к представителям еврейской диаспоры, обвиняя их в поддержке нелегальной иммиграции в США.

После бойни в Питтсбурге Трамп призвал пересмотреть закон о смертной казни. - Я думаю, что один из шагов, которые мы должны сделать, это ужесточить законы о смертной казни. Такие люди должны заплатить максимальную цену. Это нужно остановить, - сказал журналистам президент США. Мировые лидеры уже выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим в синагоге.

- Бауэрс, действительно, сумасшедший, - говорит американист-политолог Дмитрий Дробницкий. - У него была идея-фикс, что еврейская диаспора управляет Трампом, и поэтому США движатся к пропасти. Таких людей достаточно много. А сейчас перед ноябрьскими выборами в США политическая обстановка настолько накалена, что толкает подобных неадекватов на радикальные деяния, вроде рассылки бомб американским политикам или стрельбу в синагоге.