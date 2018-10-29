В бой нас водил Корчагин, в космос Гагарин вел*: краткий курс истории Комсомола, которому исполняется 100 лет
Пролог. 1918. Рождение Комсомола.
В разгар Гражданской войны, 29 октября 1918 года в Москве открылся I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи. Именно с этого дня ведет свой отсчет ленинский комсомол, хотя «ленинским» он стал только в 1924 году, после смерти вождя, а привычная многим аббревиатура ВЛКСМ появилась и того позже - в 1926-м.
Придя к власти, большевики поняли, что молодежной политикой следует заняться немедленно. Иначе их перетянут на свою сторону противники. Городские студенты и молодые рабочие в разрозненные социалистические кружки тогда шли не очень охотно, больше заботясь о том, чтобы найти себе пропитание. Создание единой сильной организации - как говорят теперь «социального лифта» - должно было решить этот вопрос и заодно подготовить резерв партии.
Делегаты I Всероссийского съезда союзов рабочей и крестьянской молодёжи, октябрь 1918 года. ФОТО wikipedia
Формально комсомол был независимой от ВКБ(б) организацией и даже просил старших товарищей избавить себя от «мелочного вмешательства» в свои дела. Но поддержка Ленина и Троцкого была, конечно, главным козырем РКСМ. В 1922 году Ленин выступил на 3-м Съезде комсомола и назвал главную задачу союза молодежи - «учиться коммунизму».
Судьба первых руководителей комсомола была трагична: из семи первых секретарей ЦК шестеро были расстреляны, а еще один провел 16 лет в лагерях.
1920-е. Как комсомольцы Рождество и Пасху отменяли
Символ поколения: Павел Корчагин («Как закалялась сталь»)
Лозунг: «Заменим пьяные праздники днями культурного отдыха»
Боевым крещением комсомола стала борьба с религиозностью простого населения («крестьянскими предрассудками», как тогда говорили). Партия не собиралась делить свой авторитет с Богом. Но позаимствовать какие-то традиции у религии - пожалуйста.
Вместо крестин появились звездины (тогда и появились всевозможные Владлены, Октябрины и Баррикады), вместо венчания - светские церемонии, а традиционные похороны пытались заменить «огненным погребением», то есть сожжением в крематории.
В 1922-23 годах комсомольцы устроили «комсомольское Рождество» и «комсомольскую Пасху».
«На площадях и улицах многих российских городов были устроены антирелигиозные карнавалы и факельные шествия с музыкой и песнями «антипоповского» толка», - пишет исследователь Наталья Лебина.
Но в традицию «комсомольские Пасхи» не вошли. И даже Сталин обрушился с критикой на «хулиганства во время антирелигиозных кампаний». А вот рождественскую елку отменить удалось: правда, ненадолго - в 1935 году вечнозеленое деревце вернули на зимние праздники, но только на Новый год и с Красной звездой на макушке вместо ангелочка.
1930-е. Как комсомольцы к войне страну готовили
Лозунг: «Комсомол, на самолет!»
Символ поколения: Алексей Стаханов, ударник труда
Тридцатые для СССР — годы «великого перелома» и «большого скачка». Индустриализация и надвигающаяся 2-я Мировая потребовали от страны колоссальных жертв и усилий.
Уже в 1931 году на 9-м съезде ВЛКСМ звучит такая фраза: «Грядущая война будет, как никогда, упорной и жестокой с доселе невиданной техникой истребления...».
Комсомольцы взяли шефство над авиацией, в короткие сроки создав сильнейшую в мире парашютную школу. Тогда же полстраны научилось пользоваться противогазами (на курсах ПВХО - противовоздушной и химической обороны), читать карты (массовое обучение военной топографии) и метко стрелять (соревнования за почетный знак «Ворошиловский стрелок»).
Комсомольцы-метростроевцы в 1936 году, Москва.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Под эгидой ВЛКСМ вошли в жизнь такие неологизмы: техминимум (массовая программа обучения рабочим специальностям) и всевобуч (всеобщее военное обучение).
Первые великие стройки коммунизма - ДнепроГЭС и «Магнитка» - тоже дело рук комсомольцев.
1940-е. Как комсомольцы стали героями
Лозунг: «Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт!»
Символ поколения: Зоя Космодемьянская.
Их имена и подвиги обязан был знать каждый комсомолец. Молодые герои Великой Отечественной войны.
19-летний Александр Матросов закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. 23-летняя Лиза Чайкина и 18-летняя Зоя Космодемьянская не выдали под пытками расположение диверсионных групп. 20-летняя Гуля Королева вынесла под Сталинградом 50 раненых с поля боя, а затем подняла оставшихся бойцов в атаку, где и была смертельно ранена. Краснодонской организация «Молодая гвардия» проводила диверсии в фашистском тылу.
Это те, о чьих подвигах раструбили газеты, были сняты фильмы и написаны книги. В действительности, героев было, конечно, больше. Достаточно сказать, что комсомольцами были больше половины из 11,7 тысяч Героев Советского Союза, получивших звание за подвиги в годы войны.
1950-60-е. Как комсомольцы Хрущева свергли
Лозунг: «Партия сказала: «Надо» - Комсомол ответил: «Есть!»
Символ поколения: Александр Шелепин
Карьерный взлет «Железного Шурика» (так называло Шелепина его окружение) непосредственно связан с подвигами героев-комсомольцев. Именно он в 1941 году он отобрал для диверсионных заданий Зою Космодемьянскую.
Еще при Сталине Александр Шелепин стал главным по молодежной политике в СССР — первым секретарем ЦК ВЛКСМ. И хотя дальше он получил повышение до председателя КГБ, команду Шелепина так и называли «комсомольцами». Это была влиятельнейшая элитная группа в стране, которая стала ядром партийного заговора против Хрущева.
Нагрудный значок члена ВЛКСМ. ФОТО wikipedia
Но и сам Шелепин, метивший в генсеки, стал жертвой аппаратных интриг. Осторожный Брежнев медленно, но верно отодвинул «комсомольцев» со всех значимых постов.
«Если бы Шелепин возглавил страну, застоя, скорее всего, бы не было. Возможно, не было бы и перестройки. Вся история пошла бы другим путем», - писал Леонид Млечин.
1960-70-е. Как комсомольцы БАМ построили
Лозунг: «Всесоюзным ударным комсомольским стройкам — энтузиазм и творчество молодых!»
Символ поколения: Евгений Евтушенко и его лирические герои.
Комсомольская путевка и ударная комсомольская стройка - эти понятия прошли через всю жизнь молодого поколения брежневской эпохи. Не только Байкало-Амурская магистраль, но и Братская ГЭС, автозаводы КамАЗ и ВАЗ, нефтепровод «Дружба» и сотни, сотни других промышленных объектов «второй индустриализации».
Призывы ВЛКСМ к трудовым подвигам оказались созвучны эпохе «шестидесятников» с их любовью к походной романтике и песням у костра. Одним из глобальных проектов комсомола тех лет стал Всесоюзный турпоход молодежи по местам боевой славы, который убивал сразу двух зайцев — и патриотизм поднять, и сорвать молодежь с насиженных мест.
Агитпоезд "Комсомольской правды" на просторах БАМ, 1976 год. ФОТО Владимир Семенихин
Возвышенные настроения эпохи уже на ее излете, в 1978 году, выразили Александра Пахмутова и Николай Добронравов, создавшие звонкий гимн непоседливых юнцов «Любовь, комсомол и весна».
1980-е. Как комсомольцы в бизнес ушли
Лозунг: «Даешь, даешь перестройку»
Символ поколения: Николай Шумилин («ЧП районного масштаба»)
«Была весна, в уране плыл Чернобыль, о рок-концертах грезил комсомол...» - написал о перестроечном времени поэт Николай Дегтерев.
Ту идеологическую битву с неформалами и субкультурами комсомол, действительно, проиграл. Еще были «почины» (вроде строительства молодежных жилых комплексов (МЖК) улучшенной комфортности), но сами комсомольские вожаки уже больше засматривались в сторону частного бизнеса.
Политика гласности вбила последний гвоздь в крышку гроба комсомола, а кооперативное движение бросило сверху на него последнюю горсть земли. Хотя надо признать, что и тогда комсомол вбирал в себя самую целеустремленную, пусть и циничную, часть молодежи. Среди нынешних больших политиков и крупных бизнесменов едва ли не каждый второй начинал с ответственных постов в ВЛКСМ.
О самороспуске комсомол объявил 28 сентября 1991 года, не дождавшись окончательного распада СССР, который произошел несколькими месяцами позже.
* - строчка из песни Иосифа Кобзона «Комсомол, комсомол, комсомол»
СПРАВКА "КП"
Численность комсомола, тыс. чел.
1918 - 22
1920 - 482
1924 - 730
1932 - 5400
1941 - 10300
1969 - 24000
1984 - 48000
1991 - 26000
Главные вехи
29 октября 1918 - I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи, создание РКСМ.
24 мая 1925 - первый номер «Комсомольской правды»
1927 - начало массового похода комсомольцев за рационализацию производства и повышение производительности труда, начало комсомольских строек.
1928 - присвоение ВЛКСМ первого ордена - Красного знамени, «за боевые заслуги в годы Гражданской войны и иностранной интервенции»
1931 - Орден Трудового Красного знамени, «за проявленную инициативу в деле ударничества и социалистического соревнования»
1932 - основание комсомольцами города Комсомольск-на-Амуре.
1945 - Орден Ленина, «за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны».
1948 - Орден Ленина, «за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического воспитания советской молодёжи и активное участие в социалистическом строительстве».
1956 - Орден Ленина, «за большие заслуги в освоении целинных и залежных земель»
1957 - Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве
1968 - Орден Октябрьской революции, «в связи с 50-летием ВЛКСМ».
1975 - Байкало-амурская магистраль объявляется всесоюзной ударной комсомольской стройкой.
1987 - создание при райкомах комсомола Центров научно-технического творчества молодежи - фактически первых бизнес-структур в СССР.
ВОПРОС ДНЯ
Чем для вас был комсомол?
Алексей МАРЧУК, человек из песни «Марчук играет на гитаре, и море Братское поет»:
- Комсомол для меня - это Братская ГЭС, потом - Усть-Илимская, Саяно-Шушенская - и дальше по всем пунктам. А вот когда уже прошел все комсомольские стройки, я отвечал за всю гидроэнергетику страны в ЦК КПСС и до сих пор не знаю покоя - уже в Инженерной академии.
Александр БОНДАРЬ, знаменитый строитель БАМа, Герой Социалистического Труда:
- Комсомол был тем цементом, который сковал - в хорошем смысле! - всю мою жизнь. Начинал на комсомольской стройке и, можно сказать, до сих пор из нее не вышел - работаю с молодежью. Те, кто был на «стройке века», - родственники на всю жизнь.
Евгений ТЯЖЕЛЬНИКОВ, первый секретарь ЦК ВЛКСМ в 1968 - 1977 годах:
- И для меня, и для миллионов комсомольцев - это колоссальный опыт, который до сих пор не растрачен, не загублен. Потому мы уже 15 лет обращаемся во властные органы с предложением создать Всероссийскую пионерскую организацию имени Гагарина.
Геннадий ЗАЙЦЕВ, бывший командир группы «Альфа», генерал-майор, Герой России:
- Считается, что школу комсомола за всю его историю прошли 200 миллионов юношей и девушек. Мне кажется, эта цифра сильно преуменьшена. Нашей армии, силовым структурам комсомол придавал дополнительную мощь.
Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:
- Это была лучшая молодежная организация в мире. Я прошел в ВЛКСМ путь от школьного секретаря до секретаря обкома. А еще комсомол дал мне любовь, да не одну... Это любовь к Родине, к родному краю и жене!
Альберт ЛИХАНОВ, глава Российского детского фонда, бывший собкор «КП» в Новосибирске:
- Всех своих героев - как журналист и как писатель - я нашел в комсомоле. Они для меня - самые яркие образы.
Зинаида, 21 год, слушательница Радио «КП» (97,2 FM):
- Для моих бабушки и дедушки комсомол - это их счастливая юность. Зря наша страна потеряла комсомол!