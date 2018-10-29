В бой нас водил Корчагин, в космос Гагарин вел*: краткий курс истории Комсомола, которому исполняется 100 лет

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-29T01:22:50+03:00

Что мы знаем про ВЛКСМ, организацию, отметившую на днях вековой юбилей

Изменить размер текста: A A

Пролог. 1918. Рождение Комсомола.

В разгар Гражданской войны, 29 октября 1918 года в Москве открылся I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи. Именно с этого дня ведет свой отсчет ленинский комсомол, хотя «ленинским» он стал только в 1924 году, после смерти вождя, а привычная многим аббревиатура ВЛКСМ появилась и того позже - в 1926-м.

Придя к власти, большевики поняли, что молодежной политикой следует заняться немедленно. Иначе их перетянут на свою сторону противники. Городские студенты и молодые рабочие в разрозненные социалистические кружки тогда шли не очень охотно, больше заботясь о том, чтобы найти себе пропитание. Создание единой сильной организации - как говорят теперь «социального лифта» - должно было решить этот вопрос и заодно подготовить резерв партии.

Делегаты I Всероссийского съезда союзов рабочей и крестьянской молодёжи, октябрь 1918 года. ФОТО wikipedia

Формально комсомол был независимой от ВКБ(б) организацией и даже просил старших товарищей избавить себя от «мелочного вмешательства» в свои дела. Но поддержка Ленина и Троцкого была, конечно, главным козырем РКСМ. В 1922 году Ленин выступил на 3-м Съезде комсомола и назвал главную задачу союза молодежи - «учиться коммунизму».

Судьба первых руководителей комсомола была трагична: из семи первых секретарей ЦК шестеро были расстреляны, а еще один провел 16 лет в лагерях.

1920-е. Как комсомольцы Рождество и Пасху отменяли

Символ поколения: Павел Корчагин («Как закалялась сталь»)

Лозунг: «Заменим пьяные праздники днями культурного отдыха»

Боевым крещением комсомола стала борьба с религиозностью простого населения («крестьянскими предрассудками», как тогда говорили). Партия не собиралась делить свой авторитет с Богом. Но позаимствовать какие-то традиции у религии - пожалуйста.

Вместо крестин появились звездины (тогда и появились всевозможные Владлены, Октябрины и Баррикады), вместо венчания - светские церемонии, а традиционные похороны пытались заменить «огненным погребением», то есть сожжением в крематории.

В 1922-23 годах комсомольцы устроили «комсомольское Рождество» и «комсомольскую Пасху».

«На площадях и улицах многих российских городов были устроены антирелигиозные карнавалы и факельные шествия с музыкой и песнями «антипоповского» толка», - пишет исследователь Наталья Лебина.

Но в традицию «комсомольские Пасхи» не вошли. И даже Сталин обрушился с критикой на «хулиганства во время антирелигиозных кампаний». А вот рождественскую елку отменить удалось: правда, ненадолго - в 1935 году вечнозеленое деревце вернули на зимние праздники, но только на Новый год и с Красной звездой на макушке вместо ангелочка.

1930-е. Как комсомольцы к войне страну готовили

Лозунг: «Комсомол, на самолет!»

Символ поколения: Алексей Стаханов, ударник труда

Тридцатые для СССР — годы «великого перелома» и «большого скачка». Индустриализация и надвигающаяся 2-я Мировая потребовали от страны колоссальных жертв и усилий.

Уже в 1931 году на 9-м съезде ВЛКСМ звучит такая фраза: «Грядущая война будет, как никогда, упорной и жестокой с доселе невиданной техникой истребления...».

Комсомольцы взяли шефство над авиацией, в короткие сроки создав сильнейшую в мире парашютную школу. Тогда же полстраны научилось пользоваться противогазами (на курсах ПВХО - противовоздушной и химической обороны), читать карты (массовое обучение военной топографии) и метко стрелять (соревнования за почетный знак «Ворошиловский стрелок»).

Комсомольцы-метростроевцы в 1936 году, Москва.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Под эгидой ВЛКСМ вошли в жизнь такие неологизмы: техминимум (массовая программа обучения рабочим специальностям) и всевобуч (всеобщее военное обучение).

Первые великие стройки коммунизма - ДнепроГЭС и «Магнитка» - тоже дело рук комсомольцев.

1940-е. Как комсомольцы стали героями

Лозунг: «Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт!»

Символ поколения: Зоя Космодемьянская.

Их имена и подвиги обязан был знать каждый комсомолец. Молодые герои Великой Отечественной войны.

19-летний Александр Матросов закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. 23-летняя Лиза Чайкина и 18-летняя Зоя Космодемьянская не выдали под пытками расположение диверсионных групп. 20-летняя Гуля Королева вынесла под Сталинградом 50 раненых с поля боя, а затем подняла оставшихся бойцов в атаку, где и была смертельно ранена. Краснодонской организация «Молодая гвардия» проводила диверсии в фашистском тылу.

Это те, о чьих подвигах раструбили газеты, были сняты фильмы и написаны книги. В действительности, героев было, конечно, больше. Достаточно сказать, что комсомольцами были больше половины из 11,7 тысяч Героев Советского Союза, получивших звание за подвиги в годы войны.

1950-60-е. Как комсомольцы Хрущева свергли

Лозунг: «Партия сказала: «Надо» - Комсомол ответил: «Есть!»

Символ поколения: Александр Шелепин

Карьерный взлет «Железного Шурика» (так называло Шелепина его окружение) непосредственно связан с подвигами героев-комсомольцев. Именно он в 1941 году он отобрал для диверсионных заданий Зою Космодемьянскую.

Еще при Сталине Александр Шелепин стал главным по молодежной политике в СССР — первым секретарем ЦК ВЛКСМ. И хотя дальше он получил повышение до председателя КГБ, команду Шелепина так и называли «комсомольцами». Это была влиятельнейшая элитная группа в стране, которая стала ядром партийного заговора против Хрущева.

Нагрудный значок члена ВЛКСМ. ФОТО wikipedia

Но и сам Шелепин, метивший в генсеки, стал жертвой аппаратных интриг. Осторожный Брежнев медленно, но верно отодвинул «комсомольцев» со всех значимых постов.

«Если бы Шелепин возглавил страну, застоя, скорее всего, бы не было. Возможно, не было бы и перестройки. Вся история пошла бы другим путем», - писал Леонид Млечин.

1960-70-е. Как комсомольцы БАМ построили

Лозунг: «Всесоюзным ударным комсомольским стройкам — энтузиазм и творчество молодых!»

Символ поколения: Евгений Евтушенко и его лирические герои.

Комсомольская путевка и ударная комсомольская стройка - эти понятия прошли через всю жизнь молодого поколения брежневской эпохи. Не только Байкало-Амурская магистраль, но и Братская ГЭС, автозаводы КамАЗ и ВАЗ, нефтепровод «Дружба» и сотни, сотни других промышленных объектов «второй индустриализации».

Призывы ВЛКСМ к трудовым подвигам оказались созвучны эпохе «шестидесятников» с их любовью к походной романтике и песням у костра. Одним из глобальных проектов комсомола тех лет стал Всесоюзный турпоход молодежи по местам боевой славы, который убивал сразу двух зайцев — и патриотизм поднять, и сорвать молодежь с насиженных мест.

Агитпоезд "Комсомольской правды" на просторах БАМ, 1976 год. ФОТО Владимир Семенихин

Возвышенные настроения эпохи уже на ее излете, в 1978 году, выразили Александра Пахмутова и Николай Добронравов, создавшие звонкий гимн непоседливых юнцов «Любовь, комсомол и весна».

1980-е. Как комсомольцы в бизнес ушли

Лозунг: «Даешь, даешь перестройку»

Символ поколения: Николай Шумилин («ЧП районного масштаба»)

«Была весна, в уране плыл Чернобыль, о рок-концертах грезил комсомол...» - написал о перестроечном времени поэт Николай Дегтерев.

Ту идеологическую битву с неформалами и субкультурами комсомол, действительно, проиграл. Еще были «почины» (вроде строительства молодежных жилых комплексов (МЖК) улучшенной комфортности), но сами комсомольские вожаки уже больше засматривались в сторону частного бизнеса.

Политика гласности вбила последний гвоздь в крышку гроба комсомола, а кооперативное движение бросило сверху на него последнюю горсть земли. Хотя надо признать, что и тогда комсомол вбирал в себя самую целеустремленную, пусть и циничную, часть молодежи. Среди нынешних больших политиков и крупных бизнесменов едва ли не каждый второй начинал с ответственных постов в ВЛКСМ.

О самороспуске комсомол объявил 28 сентября 1991 года, не дождавшись окончательного распада СССР, который произошел несколькими месяцами позже.

* - строчка из песни Иосифа Кобзона «Комсомол, комсомол, комсомол»

СПРАВКА "КП"

Численность комсомола, тыс. чел.

1918 - 22

1920 - 482

1924 - 730

1932 - 5400

1941 - 10300

1969 - 24000

1984 - 48000

1991 - 26000

Главные вехи

29 октября 1918 - I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи, создание РКСМ.

24 мая 1925 - первый номер «Комсомольской правды»

1927 - начало массового похода комсомольцев за рационализацию производства и повышение производительности труда, начало комсомольских строек.

1928 - присвоение ВЛКСМ первого ордена - Красного знамени, «за боевые заслуги в годы Гражданской войны и иностранной интервенции»

1931 - Орден Трудового Красного знамени, «за проявленную инициативу в деле ударничества и социалистического соревнования»

1932 - основание комсомольцами города Комсомольск-на-Амуре.

1945 - Орден Ленина, «за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны».

1948 - Орден Ленина, «за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического воспитания советской молодёжи и активное участие в социалистическом строительстве».

1956 - Орден Ленина, «за большие заслуги в освоении целинных и залежных земель»

1957 - Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве

1968 - Орден Октябрьской революции, «в связи с 50-летием ВЛКСМ».

1975 - Байкало-амурская магистраль объявляется всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

1987 - создание при райкомах комсомола Центров научно-технического творчества молодежи - фактически первых бизнес-структур в СССР.

ВОПРОС ДНЯ

Чем для вас был комсомол?

Алексей МАРЧУК, человек из песни «Марчук играет на гитаре, и море Братское поет»:

- Комсомол для меня - это Братская ГЭС, потом - Усть-Илимская, Саяно-Шушенская - и дальше по всем пунктам. А вот когда уже прошел все комсомольские стройки, я отвечал за всю гидроэнергетику страны в ЦК КПСС и до сих пор не знаю покоя - уже в Инженерной академии.

Александр БОНДАРЬ, знаменитый строитель БАМа, Герой Социалистического Труда:

- Комсомол был тем цементом, который сковал - в хорошем смысле! - всю мою жизнь. Начинал на комсомольской стройке и, можно сказать, до сих пор из нее не вышел - работаю с молодежью. Те, кто был на «стройке века», - родственники на всю жизнь.

Евгений ТЯЖЕЛЬНИКОВ, первый секретарь ЦК ВЛКСМ в 1968 - 1977 годах:

- И для меня, и для миллионов комсомольцев - это колоссальный опыт, который до сих пор не растрачен, не загублен. Потому мы уже 15 лет обращаемся во властные органы с предложением создать Всероссийскую пионерскую организацию имени Гагарина.

Геннадий ЗАЙЦЕВ, бывший командир группы «Альфа», генерал-майор, Герой России:

- Считается, что школу комсомола за всю его историю прошли 200 миллионов юношей и девушек. Мне кажется, эта цифра сильно преуменьшена. Нашей армии, силовым структурам комсомол придавал дополнительную мощь.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:

- Это была лучшая молодежная организация в мире. Я прошел в ВЛКСМ путь от школьного секретаря до секретаря обкома. А еще комсомол дал мне любовь, да не одну... Это любовь к Родине, к родному краю и жене!

Альберт ЛИХАНОВ, глава Российского детского фонда, бывший собкор «КП» в Новосибирске:

- Всех своих героев - как журналист и как писатель - я нашел в комсомоле. Они для меня - самые яркие образы.

Зинаида, 21 год, слушательница Радио «КП» (97,2 FM):

- Для моих бабушки и дедушки комсомол - это их счастливая юность. Зря наша страна потеряла комсомол!