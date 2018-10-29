2018-10-29T01:22:50+03:00
Общество

В бой нас водил Корчагин, в космос Гагарин вел*: краткий курс истории Комсомола, которому исполняется 100 лет

Что мы знаем про ВЛКСМ, организацию, отметившую на днях вековой юбилей
Алексей ИВАНОВ
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26 октября в Кремле состоялся праздничный вечер в честь 100-летия комсомола.26 октября в Кремле состоялся праздничный вечер в честь 100-летия комсомола.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пролог. 1918. Рождение Комсомола.

В разгар Гражданской войны, 29 октября 1918 года в Москве открылся I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи. Именно с этого дня ведет свой отсчет ленинский комсомол, хотя «ленинским» он стал только в 1924 году, после смерти вождя, а привычная многим аббревиатура ВЛКСМ появилась и того позже - в 1926-м.

Придя к власти, большевики поняли, что молодежной политикой следует заняться немедленно. Иначе их перетянут на свою сторону противники. Городские студенты и молодые рабочие в разрозненные социалистические кружки тогда шли не очень охотно, больше заботясь о том, чтобы найти себе пропитание. Создание единой сильной организации - как говорят теперь «социального лифта» - должно было решить этот вопрос и заодно подготовить резерв партии.

Делегаты I Всероссийского съезда союзов рабочей и крестьянской молодёжи, октябрь 1918 года. ФОТО wikipedia

Делегаты I Всероссийского съезда союзов рабочей и крестьянской молодёжи, октябрь 1918 года. ФОТО wikipedia

Формально комсомол был независимой от ВКБ(б) организацией и даже просил старших товарищей избавить себя от «мелочного вмешательства» в свои дела. Но поддержка Ленина и Троцкого была, конечно, главным козырем РКСМ. В 1922 году Ленин выступил на 3-м Съезде комсомола и назвал главную задачу союза молодежи - «учиться коммунизму».

Судьба первых руководителей комсомола была трагична: из семи первых секретарей ЦК шестеро были расстреляны, а еще один провел 16 лет в лагерях.

1920-е. Как комсомольцы Рождество и Пасху отменяли

Символ поколения: Павел Корчагин («Как закалялась сталь»)

Лозунг: «Заменим пьяные праздники днями культурного отдыха»

Боевым крещением комсомола стала борьба с религиозностью простого населения («крестьянскими предрассудками», как тогда говорили). Партия не собиралась делить свой авторитет с Богом. Но позаимствовать какие-то традиции у религии - пожалуйста.

Вместо крестин появились звездины (тогда и появились всевозможные Владлены, Октябрины и Баррикады), вместо венчания - светские церемонии, а традиционные похороны пытались заменить «огненным погребением», то есть сожжением в крематории.

В 1922-23 годах комсомольцы устроили «комсомольское Рождество» и «комсомольскую Пасху».

«На площадях и улицах многих российских городов были устроены антирелигиозные карнавалы и факельные шествия с музыкой и песнями «антипоповского» толка», - пишет исследователь Наталья Лебина.

Но в традицию «комсомольские Пасхи» не вошли. И даже Сталин обрушился с критикой на «хулиганства во время антирелигиозных кампаний». А вот рождественскую елку отменить удалось: правда, ненадолго - в 1935 году вечнозеленое деревце вернули на зимние праздники, но только на Новый год и с Красной звездой на макушке вместо ангелочка.

1930-е. Как комсомольцы к войне страну готовили

Лозунг: «Комсомол, на самолет!»

Символ поколения: Алексей Стаханов, ударник труда

Тридцатые для СССР — годы «великого перелома» и «большого скачка». Индустриализация и надвигающаяся 2-я Мировая потребовали от страны колоссальных жертв и усилий.

Уже в 1931 году на 9-м съезде ВЛКСМ звучит такая фраза: «Грядущая война будет, как никогда, упорной и жестокой с доселе невиданной техникой истребления...».

Комсомольцы взяли шефство над авиацией, в короткие сроки создав сильнейшую в мире парашютную школу. Тогда же полстраны научилось пользоваться противогазами (на курсах ПВХО - противовоздушной и химической обороны), читать карты (массовое обучение военной топографии) и метко стрелять (соревнования за почетный знак «Ворошиловский стрелок»).

Комсомольцы-метростроевцы в 1936 году, Москва. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комсомольцы-метростроевцы в 1936 году, Москва.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Под эгидой ВЛКСМ вошли в жизнь такие неологизмы: техминимум (массовая программа обучения рабочим специальностям) и всевобуч (всеобщее военное обучение).

Первые великие стройки коммунизма - ДнепроГЭС и «Магнитка» - тоже дело рук комсомольцев.

1940-е. Как комсомольцы стали героями

Лозунг: «Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт!»

Символ поколения: Зоя Космодемьянская.

Их имена и подвиги обязан был знать каждый комсомолец. Молодые герои Великой Отечественной войны.

19-летний Александр Матросов закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. 23-летняя Лиза Чайкина и 18-летняя Зоя Космодемьянская не выдали под пытками расположение диверсионных групп. 20-летняя Гуля Королева вынесла под Сталинградом 50 раненых с поля боя, а затем подняла оставшихся бойцов в атаку, где и была смертельно ранена. Краснодонской организация «Молодая гвардия» проводила диверсии в фашистском тылу.

Это те, о чьих подвигах раструбили газеты, были сняты фильмы и написаны книги. В действительности, героев было, конечно, больше. Достаточно сказать, что комсомольцами были больше половины из 11,7 тысяч Героев Советского Союза, получивших звание за подвиги в годы войны.

1950-60-е. Как комсомольцы Хрущева свергли

Лозунг: «Партия сказала: «Надо» - Комсомол ответил: «Есть!»

Символ поколения: Александр Шелепин

Карьерный взлет «Железного Шурика» (так называло Шелепина его окружение) непосредственно связан с подвигами героев-комсомольцев. Именно он в 1941 году он отобрал для диверсионных заданий Зою Космодемьянскую.

Еще при Сталине Александр Шелепин стал главным по молодежной политике в СССР — первым секретарем ЦК ВЛКСМ. И хотя дальше он получил повышение до председателя КГБ, команду Шелепина так и называли «комсомольцами». Это была влиятельнейшая элитная группа в стране, которая стала ядром партийного заговора против Хрущева.

Нагрудный значок члена ВЛКСМ. ФОТО wikipedia

Нагрудный значок члена ВЛКСМ. ФОТО wikipedia

Но и сам Шелепин, метивший в генсеки, стал жертвой аппаратных интриг. Осторожный Брежнев медленно, но верно отодвинул «комсомольцев» со всех значимых постов.

«Если бы Шелепин возглавил страну, застоя, скорее всего, бы не было. Возможно, не было бы и перестройки. Вся история пошла бы другим путем», - писал Леонид Млечин.

1960-70-е. Как комсомольцы БАМ построили

Лозунг: «Всесоюзным ударным комсомольским стройкам — энтузиазм и творчество молодых!»

Символ поколения: Евгений Евтушенко и его лирические герои.

Комсомольская путевка и ударная комсомольская стройка - эти понятия прошли через всю жизнь молодого поколения брежневской эпохи. Не только Байкало-Амурская магистраль, но и Братская ГЭС, автозаводы КамАЗ и ВАЗ, нефтепровод «Дружба» и сотни, сотни других промышленных объектов «второй индустриализации».

Призывы ВЛКСМ к трудовым подвигам оказались созвучны эпохе «шестидесятников» с их любовью к походной романтике и песням у костра. Одним из глобальных проектов комсомола тех лет стал Всесоюзный турпоход молодежи по местам боевой славы, который убивал сразу двух зайцев — и патриотизм поднять, и сорвать молодежь с насиженных мест.

Агитпоезд "Комсомольской правды" на просторах БАМ, 1976 год. ФОТО Владимир Семенихин

Агитпоезд "Комсомольской правды" на просторах БАМ, 1976 год. ФОТО Владимир Семенихин

Возвышенные настроения эпохи уже на ее излете, в 1978 году, выразили Александра Пахмутова и Николай Добронравов, создавшие звонкий гимн непоседливых юнцов «Любовь, комсомол и весна».

1980-е. Как комсомольцы в бизнес ушли

Лозунг: «Даешь, даешь перестройку»

Символ поколения: Николай Шумилин («ЧП районного масштаба»)

«Была весна, в уране плыл Чернобыль, о рок-концертах грезил комсомол...» - написал о перестроечном времени поэт Николай Дегтерев.

Ту идеологическую битву с неформалами и субкультурами комсомол, действительно, проиграл. Еще были «почины» (вроде строительства молодежных жилых комплексов (МЖК) улучшенной комфортности), но сами комсомольские вожаки уже больше засматривались в сторону частного бизнеса.

Политика гласности вбила последний гвоздь в крышку гроба комсомола, а кооперативное движение бросило сверху на него последнюю горсть земли. Хотя надо признать, что и тогда комсомол вбирал в себя самую целеустремленную, пусть и циничную, часть молодежи. Среди нынешних больших политиков и крупных бизнесменов едва ли не каждый второй начинал с ответственных постов в ВЛКСМ.

О самороспуске комсомол объявил 28 сентября 1991 года, не дождавшись окончательного распада СССР, который произошел несколькими месяцами позже.

* - строчка из песни Иосифа Кобзона «Комсомол, комсомол, комсомол»

СПРАВКА "КП"

Численность комсомола, тыс. чел.

1918 - 22

1920 - 482

1924 - 730

1932 - 5400

1941 - 10300

1969 - 24000

1984 - 48000

1991 - 26000

Главные вехи

29 октября 1918 - I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи, создание РКСМ.

24 мая 1925 - первый номер «Комсомольской правды»

1927 - начало массового похода комсомольцев за рационализацию производства и повышение производительности труда, начало комсомольских строек.

1928 - присвоение ВЛКСМ первого ордена - Красного знамени, «за боевые заслуги в годы Гражданской войны и иностранной интервенции»

1931 - Орден Трудового Красного знамени, «за проявленную инициативу в деле ударничества и социалистического соревнования»

1932 - основание комсомольцами города Комсомольск-на-Амуре.

1945 - Орден Ленина, «за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны».

1948 - Орден Ленина, «за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического воспитания советской молодёжи и активное участие в социалистическом строительстве».

1956 - Орден Ленина, «за большие заслуги в освоении целинных и залежных земель»

1957 - Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве

1968 - Орден Октябрьской революции, «в связи с 50-летием ВЛКСМ».

1975 - Байкало-амурская магистраль объявляется всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

1987 - создание при райкомах комсомола Центров научно-технического творчества молодежи - фактически первых бизнес-структур в СССР.

ВОПРОС ДНЯ

Чем для вас был комсомол?

Алексей МАРЧУК, человек из песни «Марчук играет на гитаре, и море Братское поет»:

- Комсомол для меня - это Братская ГЭС, потом - Усть-Илимская, Саяно-Шушенская - и дальше по всем пунктам. А вот когда уже прошел все комсомольские стройки, я отвечал за всю гидроэнергетику страны в ЦК КПСС и до сих пор не знаю покоя - уже в Инженерной академии.

Александр БОНДАРЬ, знаменитый строитель БАМа, Герой Социалистического Труда:

- Комсомол был тем цементом, который сковал - в хорошем смысле! - всю мою жизнь. Начинал на комсомольской стройке и, можно сказать, до сих пор из нее не вышел - работаю с молодежью. Те, кто был на «стройке века», - родственники на всю жизнь.

Евгений ТЯЖЕЛЬНИКОВ, первый секретарь ЦК ВЛКСМ в 1968 - 1977 годах:

- И для меня, и для миллионов комсомольцев - это колоссальный опыт, который до сих пор не растрачен, не загублен. Потому мы уже 15 лет обращаемся во властные органы с предложением создать Всероссийскую пионерскую организацию имени Гагарина.

Геннадий ЗАЙЦЕВ, бывший командир группы «Альфа», генерал-майор, Герой России:

- Считается, что школу комсомола за всю его историю прошли 200 миллионов юношей и девушек. Мне кажется, эта цифра сильно преуменьшена. Нашей армии, силовым структурам комсомол придавал дополнительную мощь.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:

- Это была лучшая молодежная организация в мире. Я прошел в ВЛКСМ путь от школьного секретаря до секретаря обкома. А еще комсомол дал мне любовь, да не одну... Это любовь к Родине, к родному краю и жене!

Альберт ЛИХАНОВ, глава Российского детского фонда, бывший собкор «КП» в Новосибирске:

- Всех своих героев - как журналист и как писатель - я нашел в комсомоле. Они для меня - самые яркие образы.

Зинаида, 21 год, слушательница Радио «КП» (97,2 FM):

- Для моих бабушки и дедушки комсомол - это их счастливая юность. Зря наша страна потеряла комсомол!

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