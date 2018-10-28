Сергей Зверев задолжал за коммуналку свыше 65 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:33 2018-10-28T19:42:27+03:00

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Король гламура, певец и как он себя просто называет «Суперзвезда» Сергей Зверев недавно засветился не на страницах модного глянца, а на сайте Федеральной службы судебных приставов. Оказывается «Суперзвезда» не оплачивает коммунальные платежи. Судебные приставы уже насчитали свыше 65 тысяч рублей.

На официальном сайте службы судебных приставов значатся сразу пять задолженностей, на общую сумму около 100 тысяч рублей. В их числе: госпошлина, присужденная судом еще в декабре 2017 года, транспортный налог — 10 036,95 рублей, взыскание налогов и сборов, включая пени — 11 461 рубль и 20 736 рублей, две задолженности по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени — 44 250,33 рубля и 23 775,28 рублей.

Зверев при этом посещает дорогие рестораны в МосквеФото: СОЦСЕТИ

Платить за свет и воду в квартире на Тверской улице король гламура перестал с июня 2018 года. Хотя при этом посещает дорогие рестораны в Москве, недавно его заметили в «Мiramar» на Никольской, где он ел устрицы и камчатских крабов. Артист даже выкладывал пафосное видео на своей странице в Инстаграме.

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- У нас сейчас сезон устриц, очень вкусные устрицы. Звезда в восторге, - комментировал сам артист.

Хотя в окружении артиста говорят, что за коммуналку артист банально не успевает платить, потому что постоянно находится в разъездах. Что же касается остальных долгов — транспортный появился несколько лет назад, когда артист продал свой «Порш», долг уже якобы давно погашен, но почему-то все равно числится за ним. Артист уже и сам подал в суд на судебных приставов.