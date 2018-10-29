Елена Драпеко: Я - вечная комсомолка

СЕГОДНЯ 01:03 2018-10-28T21:41:15+03:00

Елена Григорьевна в Думе - с декабря 1999-го. Но политика ее не испортила - когда зовем ее в «Комсомолку», всегда приезжает. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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- Елена Григорьевна, в вас до сих пор влюблены за Лизу Бричкину – одну из героинь культового фильма Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие». Это колдовство Елены Драпеко?

- Вы это ощущаете, а я внутри себя - нет. И никогда об этом не задумываюсь. Просто понимаю, что мне очень повезло в жизни, что попала на эту роль.

- Вы или ваши родственники переживали что-либо подобное тому, что пережила ваша героиня?

- Нет. У меня была совсем другая жизнь. Я офицерская дочка, выросла в военных городках. В детстве была - «героическая», занималась во всяких кружках. В драматическом, в танцевальном... На рояле играла, и даже в музыкальной школе по классу скрипки училась одно время.

А что касается Лизы Бричкиной... Просто внешность у меня соответствовала типажу такому народному, который понравился режиссеру, оператору. Они решили, что я могу это сыграть. И, в общем, я это сыграла. Мне кажется, имею право гордиться.

Елена Драпеко - в эфире Радио «Комсомольская правда» 00:00 00:00

- Встреча с таким мощным образом помогает вам в жизни?

- С одной стороны, помогает. Потому что меня знают, и не только в России, но и на пространстве СНГ. Куда бы я ни приехала, все вспоминают эту роль, этот фильм. Но, с другой стороны, это очень большая ответственность. Знаете, то, что называется «медные трубы». Пережить это актеру и понимать, что аплодисменты эти не тебе, а героине, вот это…

- Вы когда это поняли?

- Этому научил меня наш режиссер, Станислав Иосифович Ростоцкий. Вот он был очень мудрый, грамотный, замечательный человек. И он как-то говорил нам, исполнительницам главных ролей, о том, что вот выйдет фильм, вы все станете знаменитыми. Но надо понимать, что аплодисменты и цветы – это все не столько вам, сколько тем девочкам, которых вы играли.

- Вы плотно работаете в Комитете по культуре Государственной Думы...

- Я в первый раз избралась в 1999 году, представляете? И работаю пятый созыв.

- Вы - как Путин.

- Я - как Путин, да. Он 31 декабря пришел в Кремль, а мы - в том же месяце, но - чуть раньше...

- Вы долгое время работали рядом с двумя гениями: певцом Иосифом Кобзоном и режиссером Станиславом Говорухиным. Скажите, они вас чему научили?

- Вы знаете, я у них научилась не суетиться.

- То есть?

- Ну, в том смысле, что они были очень рассудительные. Прежде чем принимали решение, - думали. В политике очень многие стараются крикнуть громче, выпрыгнуть на полголовы выше другого, чтобы его заметили. А служение музе не терпит суеты. Поэтому художники эти были раздумчивые. И все, что они говорили, было очень глобально. Не сиюминутно. Размышления о жизни у них были очень глубокие.

В очаровательную Лизу Бричкину (ее роль исполнила Лена Драпеко) из фильма «...А зори здесь тихие» (1972 г.) были влюблены мужчины всего Советского Союза.Фото: кадр из фильма

- Вы с Говорухиным, можно сказать, птенцы одного кинематографического гнезда.

- Говорухина я знала много лет. Наверное, лет сорок. Не меньше. В работе - я имею ввиду кино, к сожалению, не сталкивались. Но встречались на фестивалях, в Союзе кинематографистов. У нас общение было на уровне делового и гражданского, так будем говорить. И я всегда понимала, что его есть за что уважать. У него всегда была позиция. Он не гнулся под власть, под общественное мнение. Но, самое главное, это его фильмы, которые сделали эпоху. Его фильмы были его участием в общественной жизни. «Так жить нельзя», «Ворошиловский стрелок». Они выходили всегда вовремя.

- Кобзон – с другой поляны – эстрадного искусства.

- Кобзон – это эпоха. Он всегда был на вершине, он был лучшим. И каждая его песня, это был рассказ, личная история, рассказанная художником. Но при этом он - человек-кремень! Я видела, как он бился, чтобы для строительства дацана в Бурятии, где его избирали в парламент, выделялись деньги.

- Он там у них сгорел просто.

- Да. И он выбивал деньги на реставрацию, на восстановление. Лично к министрам ходил, в Администрацию президента.

И во время принятия бюджета очень бился за свой округ.

Нам очень повезло, что мы жили с такими людьми в одно время. И можем рассказывать своим детям и внукам о том, что мы их видели лично. Разговаривали, общались.

Я очень рада, что сейчас на стапелях судостроительного завода в Санкт-Петербурге строятся два корабля, один из которых будет носить имя Станислава Говорухина, а другой - Иосифа Кобзона.

- Но искусство осиротело?

- И Комитет наш, конечно, осиротел. А, знаете, Говорухин на протяжении многих лет показывал депутатам Госдумы лучшие российские художественные фильмы, которые выходили. Причем, отбирал их сам. Мы назвали наш импровизированный парламентский киноклуб его именем. И сейчас коллеги поручили мне заниматься подбором картин. И я всегда мысленно примериваю, а что бы сказал Станислав Сергеевич? Как бы он поступил и кого бы он пригласил?

- А кто теперь в комитете?

- Вместо них? Их место занять невозможно. Но у нас есть Бортко Владимир Владимирович, замечательный кинорежиссер. И есть Александр Шолохов, внук писателя, он был директором его музея-заповедника в станице Вешенской. Очень толковый и серьезный человек. Член президентского совета. Пришла Елена Ямпольская. Она была главным редактором газеты «Культура». Надеюсь, в новый созыв людей искусства в парламенте будет больше.

- Из тех проектов, которые не доделали Говорухин и Кобзон, какой самый важный?

- Закона о культуре так и нет. Нет налоговых льгот, на которые рассчитывали деятели культуры. Есть вопросы по авторскому праву. У нас проблемы с социальным обеспечением художников, которые не работают в учреждениях культуры. И вот сейчас, при принятии закона пенсионного, мы бились в кровь, чтобы сохранить за творческими работниками право на досрочную пенсию. Есть целая категория творческих работников, которые имели раньше право на досрочную пенсию, которых этот закон лишил такого права. Есть вопросы, связанные с охраной памятников. У нас проблем еще начать и закончить! Их хватит не только нашему поколению, но и тем, которые придут после нас.

- Елена Григорьевна, я ведь, на самом деле, позвонил вам в связи с вашим будущим юбилеем.

- Ну, да, у меня круглая дата. Спасибо!

Но есть один нюанс, который все почему-то пропускают. Я родилась 29 октября. В День рождения комсомола. Поэтому я - вечная комсомолка. Я лауреат премии Ленинского комсомола. Всю жизнь дружила с комсомолом, выезжала очень часто в шефские поездки. И в нашей стране, и за рубежом.

Комсомол вел великие стройки, и мы везде были. Мы все, комсомольцы нашего поколения, до сих пор дружим, встречаемся, помним и поддерживаем друг друга.

И вот сейчас готовимся к 100-летию комсомола. Пойдем праздновать. Я буду сначала в Москве, потом поеду к себе в Ленинград, где соберется комсомолия моего времени. А сегодня это - уважаемые люди. Многие из них руководят крупными акционерными компаниями, строительными, банками, в политике много людей. Всех воспитал комсомол.

- Заранее не принято поздравлять. Тем более, молодых актрис. Но вы можете прямо сейчас обратиться к комсомольцам с пожеланиями комсомолки Елены Драпеко.

- Пожелать я могу молодости. Желания жить. Понимания, что нет у России других защитников, кроме нас. И как бы нам ни было трудно, мы должны делать все, чтобы наша страна процветала, чтобы ей было хорошо.

Р.S. А «Комсомолка» поздравляет любимую миллионами актрису с юбилеем. Оставайтесь всегда такой же молодой!