Владимир Легойда о храмах Констатинопольского патриархата: Заходить в церковь и поклоняться святыням можно, причащаться - нет

СЕГОДНЯ 01:03 2018-10-29T02:13:22+03:00

Официальный спикер Русской православной церкви рассказал «КП», ждать ли кровопролития на Украине и почему не всем телеграм-каналам в интернете можно верить

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"ПОЧЕМУ МОЛЧАТ ПРАВОЗАЩИТНИКИ?!"

- Пресс-секретарь Патриарха Кирилла иерей Александр Волков предупредил, что если на Украине прольется какая-либо капля крови, то ответственен за нее будет Константинопольский Патриарх Варфоломей, запустивший процесс предоставления автокефалии. Вы готовитесь уже к кровопролитию, какой-то "Варфоломеевской ночи"?

- Мы молимся и очень надеемся на то, что этого не произойдет. В заявлении Священного Синода Русской православной церкви от 8 сентября, на следующий день, после того, как были назначены экзархи Константинополя в Киев, было сказано, что всю ответственность за развитие ситуации мы возлагаем на Константинопольский патриархат. В том смысле, что Русская церковь сделала все возможное, чтобы этого не допустить. Патриарх Кирилл летал в Стамбул, провел многочасовую беседу с Патриархом Варфоломеем. Мы рассчитывали на то, что будем услышаны – этого не произошло. Но у меня язык не поворачивается сказать, что мы готовимся к кровопролитию. Хотя мы помним захваты раскольниками и националистами храмов Украинской православной церкви и в начале 1990-х, и начиная с 2014 года. Поэтому я не могу ничего исключать, равно как и не хотел бы заниматься прогнозами.

- Но в случае чего там есть кому защитить Киево-Печерскую и Почаевскую лавры и другие обители?

- Опять же опираюсь на опыт, а не на прогнозы. Прогнозы - это другая профессия. (Как говорят, политолог - это человек, который делает прогноз, а когда он не сбывается, он объясняет, почему этого не произошло). Люди никогда не оставляли храмы и защищали свои святыни. Украинские политики уже заявляют, что Украинская православная церковь должна поменять свое название. И это полностью игнорирует реальный канонический статус нашей церкви, которая не является церковью Российской Федерации. Нас заставляют отказаться от статуса надгосударственной институции. Какое право имеет кто-то диктовать Русской церкви, как она должна существовать и в каком пространстве?

- Тот же глава МИДа Украины Павел Климкин говорил, что ей не место на Украине.

- Да, удивительно, что такие слова прозвучали чуть ли не одновременно с заверением президента Порошенко о том, что они не допустят ущемления чьих-либо прав. Но даже на уровне заявления от чиновника в ранге министра это уже фактически претензия на ущемление прав людей. Я продолжаю задаваться риторическим вопросом: куда смотрят международные правозащитные организации?

- А вы их дергаете?

- В меру сил и возможностей, но они же говорят, что сами за всем следят. Сигналы нами посылаются, но вот голоса правозащитников не слышу.

"НЕДОЭКСПЕРТЫ" БЕЗНАКАЗАННО РАСПУСКАЮТ СЛУХИ

- Вы в своем Телеграм-канале каждый день разоблачаете «недоэкспертов», как вы выражаетесь, и их всевозможные слухи. Даже в дальнем месте за столом главы Украинской православной церкви митрополита Онуфрия на Синоде в Минске они сейчас углядели какую-то крамолу.

- В соответствии с иерархией во главе стола сидит Патриарх, а владыка Онуфрий - по правую руку. Но на этот Синод был приглашен почетный экзарх Беларуси митрополит Филарет, он имеет право принимать участие в заседаниях Синода. Узнав, что он будет, владыка Онуфрий встал, собрал документы и перешел на другую сторону стола со словами: «Он меня в диаконы рукополагал, как я могу сидеть выше него?». Это был очень трогательный момент. А недоэксперты попытались вывести из этого какое-то новое расположение сил внутри церкви.

- А вот слухи о том, что некоторые архиереи УПЦ уже готовы стать архиереями Константинопольского патриархата, - только слухи?

- Безусловно, потому что нет никаких документальных и просто внятных подтверждений. Когда СМИ торопились сообщить о переходе митрополита Александра (Драбинко) в Константинопольский патриархат, через несколько часов последовало опровержение от самого митрополита. К сожалению, мы уже привыкли жить в пространстве слухов, а всевозможные анонимные Телеграм-каналы нас в этой нездоровой привычке укрепляют. У меня есть любимый тезис: мы живем во время, когда правдоподобное принимается за достоверное. Я тому же Алексею Алексеевичу Венедиктову неоднократно писал: ну, хочется вам что-то написать, но зачем же ради хайпа? Вы же серьезный человек, спросите - мы ответим. Ведь это он уверял, что будут признаны екатеринбургские останки на Синоде в Екатеринбурге этим летом, что на октябрьском Синоде в Стамбуле Украине дадут томос об автокефалии. Ну, не подписан и не подписан. А должен был… На днях написали, что митрополит Иларион обсуждал в Риме визит Папы Франциска в Россию. Я говорю правду, как мама в детстве учила, - не обсуждалось. Телеграм-каналы пишут: да разве ж они правду скажут? Конечно, обсуждалось! Очень сложно все это переломить. Не существует человека, который не поддается манипуляции. Вопрос в качестве манипуляции. Поэтому не нужно думать, что телевидение - это пропаганда, а Телеграм-канал - правда. На телевидении сложнее нести откровенную чушь, потому что оно не анонимно и за это можно ответить в правовом поле.

- Пишут также, что Патриарх так сильно переживает из-за этой ситуации, что заболел на нервной почве и отменяет службы.

- Что тут комментировать? Бурная фантазия выдается за некий инсайд.

Владимир Легойда ответил на волнующие верующих вопросы. Фото: Денис РЯБЦЕВ

25 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ЗА АВТОКЕФАЛИЮ

- Зачем Варфоломею автокефалия? Митрополит Иларион заявил, что, возможно, это заказ Америки и за большие деньги. Говорят, что она стоила 25 миллионов долларов...

- Слухи действительно разные. Отрицать американский фактор в этой ситуации очень сложно, потому что где-то две трети (2 миллиона 800 тысяч примерно из 5-миллионной паствы Константинополя) живет в США и Канаде. Они оказывают большое влияние на Фанар, потому что, извините, в Стамбуле полторы тысячи греков! Русских, украинцев, молдаван в Турции намного больше. Отрицать попытки американского государства влиять на эту ситуацию тоже наивно. Достаточно вспомнить, что Патриарх Афинагор в конце 40-х прилетел в Стамбул на личном самолете президента Трумэна. Причем в нарушение существовавших уже тогда правил, что Константинопольским патриархом может быть избран только гражданин Турции, а Афинагор им тогда не был. И с чего бы американский президент передавал свой самолет, если они никак не заинтересованы? Разве американцы скрывают, что они готовы поддерживать? Они говорят об этом открытым текстом. Уж какие они при этом используют средства - про это у меня данных нет.

ЖДЕТ ЛИ ВАРФОЛОМЕЯ АНАФЕМА

- Мог ли Варфоломей снять с лидера украинских раскольников Филарета анафему, наложенную РПЦ?

- Не мог, поскольку существуют определенные правила, указывающие на то, что только наложивший прещение может его снять. С одной стороны, Патриарх Варфоломей говорит: предоставлю Украине автокефалию. Я сейчас даже не говорю о том, что Украинская церковь – единственная каноническая – и ее не просит, что сразу же делает этот тезис абсурдным. С другой стороны, он, пытаясь легализовать Филарета, якобы снимает с него анафему. И тем самым фактически дает понять, что автокефалия ничего не значит. Что такое автокефалия? Это полная самостоятельность. Русская церковь автокефальна и имеются документальные подтверждения – письма Константинопольского Патриарха, который признает эту анафему. Значит, только Русская церковь может это поменять. И когда Константинопольский Патриарх самостоятельно разрешает этот вопрос, то он обессмысливает саму идею автокефалии. Если, допустим, итальянский суд кого-то осудил, как может суд Германии взять и пересмотреть это решение?

- Тут некоторые эксперты и даже священнослужители советовали в ответ предать анафеме уже Варфоломея. Это плохой совет?

- Даже не хочу это комментировать. Ситуация драматична и в чем-то трагична. Нельзя разбрасываться анафемами. Тут надо очень серьезно и осторожно пытаться вернуть ситуацию в каноническое поле.

- Антиохийский и Сербский Патриархи призвали провести Всеправославный Собор. Уже что-то конкретное намечается?

- Когда наступило понимание, что в двухсторонних отношениях Русской церкви и Константинополя решить вопрос не получается, мы стали обращаться ко всей полноте церкви. Сейчас мы ждем реакции Поместных церквей (всего их 15. - Ред.). Ответ рано или поздно будет, поскольку это касается основ канонического устроения всего православия.

"АФОН ДОЛЖЕН БЫТЬ В СЕРДЦЕ"

- Верующие, особенно живущие за рубежом, волнуются, можно ли посещать храмы Константинопольского патриархата и как там себя вести после разрыва евхаристического общения?

- Конечно, существует реальная проблема, в первую очередь, в тех местах, где есть храмы только Константинопольского патриархата. Это Турция и некоторые греческие территории. Отдел внешних церковных связей Русской православной церкви работает над ее решением. Думаю, в ближайшее время будет дано официальное разъяснение и будет найден выход. Сейчас мы говорим о том, что невозможность продолжать евхаристическое общение означает, что верующие Русской церкви не могут участвовать в таинственной жизни в храмах Константинополя. То есть не могут исповедоваться, причащаться и крестить детей. Вот то, что существует на сегодня. Это не значит, что нельзя входить в храмы, поклоняться святыням. Мы же поклоняемся мощам святителя Николая в католическом храме в Бари.

- Спрашивают и насчет Святой Горы Афон: можно ли посещать ее монастыри? Ходят слухи, что Афон на этом фоне чуть ли не собирается отмежеваться от Константинопольского патриархата.

- Пока это не более, чем слухи, поскольку все монастыри на Афоне, за исключением одного, поминают Константинопольского Патриарха. Что касается посещения Святой Горы, то это выбор человека. Я знаю, как многие любят Афон. Но почему бы нам не вспомнить слова любимого русского святого, преподобного Серафима Саровского, который говорил: здесь мне и Киев, и Афон, и Святая Земля. Живший в Америке православный подвижник конца ХХ века иеромонах Серафим (Роуз) считал, что Афон должен быть у вас в сердце. Эта фраза учит правильному отношению. А второй момент: самая большая проблема – это судьба миллионов верующих людей на Украине. Вот что является предметом нашей первоочередной заботы и боли, а не возможность или невозможность паломничества.

- Как им можно помочь? Я знаю, вы специальные молитвы подготовили.

- В храмах за каждой литургией читается молитва о мире на Украине, после того, что произошло с Константинополем. Были написаны новые молитвы, и сейчас мы молимся этими словами. Мы знаем силу молитвы. Кто-то мне как-то сказал: что делать? Я говорю: помолитесь. В ответ услышал: Ну это понятно, а сделать-то что? Кто-то думает, что молитва - ритуал и к практической жизни отношения не имеет. Имеет. Нам об этом говорит Евангелие.

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