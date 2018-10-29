Комсомолу 100 лет: От Павки Корчагина до «ЧП районного масштаба»

СЕГОДНЯ 01:04 2018-10-28T22:20:01+03:00

Как советское кино и литература заставили людей сначала поверить в комсомол, а потом в нем разочароваться

Изменить размер текста: A A

Путь от революционного подъема молодежи в 1920 - 1930-х годах до разочарования в коммунистических идеалах к 1980-м ярче всего отразился в двух громких книгах и снятых по ним фильмах о комсомоле - «Как закалялась сталь» и перестроечное «ЧП районного масштаба».

Два полюса. Первый - фильм-икона, житие «комсомольского святого» Павки Корчагина. Второй - фильм-катастрофа, подводящий черту под существованием ВЛКСМ и развенчивающий миф о преданных делу Ленина комсомольских функционерах.

«КП» расспросила участников обеих картин и об эффекте этих фильмов на молодежь, и о личном отношении к комсомолу.

«Как закалялась сталь»

Цитата из фильма (и одноименной книги Николая Островского, по которой он снят):

«Самое дорогое у человека - это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».

Владимир КОНКИН, исполнитель роли Павки Корчагина:

Тогда мы не были развращены деньгами

- Фильм про Павку Корчагина вышел в 1973-м. Разгар, казалось бы, мещанской брежневской эпохи. И оглушительный успех кино про революционные идеалы. Почему? Люди соскучились по романтическому коммунизму?

- Это было совсем другое общество. Не развращенное деньгами, как сейчас. Пытавшееся искать духовный стержень. Мы действительно получали десятки тысяч писем. Помню XVII съезд комсомола, где я был делегатом. В проходах стояли молодые строители БАМа, фильм же вышел почти одновременно с началом стройки. И вот они, насмотревшись на Корчагина, который строил узкоколейку, окрыленные, уезжали в тайгу. Он большую роль тогда сыграл.

Комсомольца Корчагина миллионы запомнили таким, как его сыграл Владимир Конкин.Фото: кадр из фильма

- Партруководство, наверное, вас на руках носило.

- Как раз наоборот. Кино с трудом выпустили на экраны.

- Почему?

- Они считали, что это не советская картина, а фильм о недостатках комсомола. Там был отрицательный персонаж Цветаев, разложившийся комсомольский секретарь. И многие начальники увидели в нем себя.

- То есть начало распада комсомола было уже заметно?

- О чем говорить, если я заходил к одному комсомольскому секретарю домой - и видел у него на стене... американский флаг. И такое было. Простые люди, комсомольцы приняли кино с восторгом! Но у партруководства он вызвал скорее раздражение. Оно уже тогда думало о том, как бы поскорее стать капиталистами.

- Как в итоге удалось пробить фильм на экраны?

- Почти случайно. На телевидение как-то пришел Георгий Смирнов (в 1973 году заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС. - «КП»). И его просто за рукав схватили в коридоре, попросили посмотреть материал. Смирнов ответил: «У меня есть только 20 минут» - но не смог оторваться и за один присест отсмотрел все 6 серий. Сказал: «Замечательная картина, выпускайте в эфир». Он сам бывший детдомовец, выгодно отличался от многих аскетизмом и скромностью. Такие тоже встречались.

«ЧП районного масштаба»

Цитата из фильма (и одноименной книги Юрия Полякова, по которой он снят):

«В комсомоле работают не только головой, но и печенью».

Режиссер Сергей СНЕЖКИН:

Чиновники меня до сих пор ненавидят

- Ваш фильм вышел в 1988 году, а действие в нем происходит в 1981-м. Застойный и перестроечный комсомол чем-то отличались?

- Конечно. Но к тому времени, как все это вышло, стало окончательно ясно, кто эти люди - комсомольские вожаки. Они не стеснялись уже. Даже ленились говорить какие-то правильные слова. Другое дело, что мы не знали масштабов оскотинивания, которое за всем этим последует.

- В титрах как консультанты фильма указаны нынешний глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и Валерий Павлов, который потом был помощником Собчака. Что они вам подсказывали?

- Павлов рассказывал все, что творилось с людьми. Про тайные и явные механизмы. А Бастрыкин в свое время был секретарем комитета ВЛКСМ Ленинградского университета. Но он меньше нас консультировал.

- У них не было ощущения, что ваш фильм - подрыв идеалов, предательство комсомола?

- Вменяемая часть комсомола, не зараженная цинизмом, тогда уже пребывала в растерянности и обиде из-за происходившего с ВЛКСМ. Да и всей страной. По большому счету уже нечего было предавать.

Первая большая роль Игоря Бочкина (в центре) в кино: аморальный секретарь райкома ВЛКСМ в «ЧП районного масштаба».Фото: кадр из фильма

- А знаменитая сцена с попойкой в сауне. Ее вам консультанты подсказали?

- Нет, это мой домысел. Я не слышал об оргиях комсомольцев в саунах. Просто я начал думать: а где эти люди отдыхают? В ресторан они ходить не могут, на них мгновенно напишут докладную куда следует. И я придумал эту сцену.

- Правда ли, что, несмотря на эпоху гласности, «ЧП районного масштаба» не спешили показывать по ТВ?

- Да. Такое время было: с одной стороны, журнал «Огонек» и всякие разоблачения, а с другой - ЦК КПСС еще в силе. Наверное, побоялись. Но разные фирмочки возили фильм по стране. Я как-то, уже после распада СССР, оказался в одной правительственной резиденции. Навстречу мне шли чиновники, сенаторы, такие бонзы в костюмах по 40 тысяч евро (см. «Наш комментарий»). А мой сопровождающий всех останавливал и говорил: «Это тот человек, который снял «ЧП районного масштаба». И я в их глазах видел ненависть ко мне, а сам думал: «Йес, я это сделал».

- А простые люди фильм приняли?

- Расскажу одну историю. Замечательный режиссер Виктор Трегубович повез «ЧП районного масштаба» к себе на родину, в Сибирь. И зрители прислали ему записку. На ней был нарисован сжатый кулак с большим пальцем кверху, а внизу подписано: «Зашибись!» (в оригинале нецензурно. - «КП») Эта записка у меня лежит в архиве. Вот так народ откликнулся.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Откуда костюм по цене «Мерседеса»

Если честно, мы огорчились, услышав из уст режиссера, что чиновники и сенаторы носят костюмы по 40 тысяч евро (на минуточку - это 3 миллиона рублей!). Потому что на самом деле очень хороший костюм для политика стоит тысячи две евро. В редких случаях 5. А чаще - тысяча-полторы.

Неужели и фильм о комсомоле делался так же, основываясь на мифах вроде костюмов по цене «Мерседеса»? И книги, кино, сотни статей о «разложении комсомола» рождались на таких вот представлениях и приемах типа: придумаем-ка сцену в бане? Стало грустно.

Поэтому мы специально не стали править, вычеркивать цифру в 40 тысяч евро за костюм. В ней нечто большее, чем просто ошибка или гипертрофия восприятия мира.

Под тяжестью таких мифов и рухнул в итоге комсомол. Да и вся страна.