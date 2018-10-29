2018-10-29T16:05:22+03:00
Наука

Зонд NASA сфотографировал зеленый НЛО над Юпитером

НЛО — огромен, располагается над облаками планеты-гиганта
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Объект становится заметным при увеличении снимка NASA.Объект становится заметным при увеличении снимка NASA.
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Снимок с зеленым НЛО размещен на сайте NASA. Странный, блестящий в солнечных лучах, объект прямоугольной формы попал в кадр, который сделала 6 сентября 2018 года межпланетная станция Юнона (NASA's Juno mission) с помощью своей камеры высокого разрешения (JunoCam).

Станция по сей день находится на орбите Юпитера, то приближаясь, то отдаляясь от него. Фотографирует. Тогда — в начале сентября — она в 15-й раз подлетела к планете-гиганту, оказавшись в 11950 километрах над верхним краем облачного слоя.

На снимке NASA НЛО выглядит едва различимой зеленой точкой.

На снимке NASA НЛО выглядит едва различимой зеленой точкой.

В NASA на НЛО никакого внимания не обратили. Скорее всего просто не заметили. Эксперты, комментируя снимок, сосредоточились на коричневых облаках, которые сгруппировались в овал - «коричневую баржу» (Brown barge) по терминологии ученых.

Под видом точки на снимке "скрывается" зеленый прямоугольник.

Под видом точки на снимке "скрывается" зеленый прямоугольник.

Зеленый объект разглядели виртуальные астрономы канала UFOmania, сильно увеличив снимок. Они подчеркивают: НЛО располагается чуть выше облачного слоя, значит не является какой-то его структурой.

Виртуальные астрономы не считают, что объект — это дефект съемки. Верят, что из-за диска Юпитера торчит нечто материальное. Может быть, зонд инопланетян, которым тоже интересен газовый гигант.

КСТАТИ

А по Юпитеру еще и волны гуляют

На днях NASA обнародовало снимок, на котором запечатлены три гигантских волны в атмосфере Юпитера. Их гребни поднимаются примерно на 10 километров выше окружающих облаков. Тянутся на тысячи километров, следуют примерно в сотне километров один за другим.

Три гигантских волны в атмосфере Юпитера - "три сестры". Под ними что-то есть.

Три гигантских волны в атмосфере Юпитера - "три сестры". Под ними что-то есть.

Природа феномена загадочна. Специалисты точно не знают - лишь предполагают, что ниже располагаются какие-то препятствия. Якобы их обтекают атмосферные потоки, которые и образуют волны.

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