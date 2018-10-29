Зонд NASA сфотографировал зеленый НЛО над Юпитером

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-29T16:05:22+03:00

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Снимок с зеленым НЛО размещен на сайте NASA. Странный, блестящий в солнечных лучах, объект прямоугольной формы попал в кадр, который сделала 6 сентября 2018 года межпланетная станция Юнона (NASA's Juno mission) с помощью своей камеры высокого разрешения (JunoCam).

Станция по сей день находится на орбите Юпитера, то приближаясь, то отдаляясь от него. Фотографирует. Тогда — в начале сентября — она в 15-й раз подлетела к планете-гиганту, оказавшись в 11950 километрах над верхним краем облачного слоя.

На снимке NASA НЛО выглядит едва различимой зеленой точкой.

В NASA на НЛО никакого внимания не обратили. Скорее всего просто не заметили. Эксперты, комментируя снимок, сосредоточились на коричневых облаках, которые сгруппировались в овал - «коричневую баржу» (Brown barge) по терминологии ученых.

Под видом точки на снимке "скрывается" зеленый прямоугольник.

Зеленый объект разглядели виртуальные астрономы канала UFOmania, сильно увеличив снимок. Они подчеркивают: НЛО располагается чуть выше облачного слоя, значит не является какой-то его структурой.

Виртуальные астрономы не считают, что объект — это дефект съемки. Верят, что из-за диска Юпитера торчит нечто материальное. Может быть, зонд инопланетян, которым тоже интересен газовый гигант.

КСТАТИ

А по Юпитеру еще и волны гуляют

На днях NASA обнародовало снимок, на котором запечатлены три гигантских волны в атмосфере Юпитера. Их гребни поднимаются примерно на 10 километров выше окружающих облаков. Тянутся на тысячи километров, следуют примерно в сотне километров один за другим.

Три гигантских волны в атмосфере Юпитера - "три сестры". Под ними что-то есть.

Природа феномена загадочна. Специалисты точно не знают - лишь предполагают, что ниже располагаются какие-то препятствия. Якобы их обтекают атмосферные потоки, которые и образуют волны.