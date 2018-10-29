Широка Россия, но гораздо меньше, чем кажется

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-29T18:26:43+03:00

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Не все в курсе, что географические карты искажают континенты — тем сильне, чем та или иная их область расположена дальше от экватора. Искажение создает так называемая проекция - а именно перенос площадей с шара, форму которого имеет Земля, на плоскость — то есть, на двухмерную карту.

Неправильная карта с раздутыми северными широтами.

Искажение возникает за счет проекции.

"Честная" карта с правильными размерами.

Ближе к экватору реальные размеры и те, что получаются на карте примерно совпадают. А по мере приближения к полюсам меридианы карты расходятся вместо того, чтобы сходиться, как на глобусе. И местность словно бы растягивается. От этого Россия становится просто огромной за счет искаженных северных областей. Что вызывает зависть у западных и восточных политиков, да и простых обывателей, не осведомленных в географических премудростях. На самом же деле наша страна гораздо меньше, чем кажется. Она легко поместилась бы, к примеру, на африканском континенте, который на картах выглядит весьма скромно. Реально же Африка в три раза больше, чем Северная Америка.

Россия, "раздутая" проекцией (вверху), и правильная - внизу.

Непомерно большими кажутся Канада, острова Северного ледовитого океана — особенно Гренландия, оконечность Южной Америки.

Как сообщила The Daily Mail, имеющуюся «ошибку» исправил некто Нейл Кай (Neil Kaye) — энтузиаст-климатолог из британского метеобюро (Met Office) — эдакого Бритгидромета. На его «честной » карте мира — размеры реальные. Нейл высчитывал их сообразно известным площадям. И наносил, что называется, как есть.

В итоге, все равно вышло, что Россия больше всех. Даже больше Антарктиды. Но теперь это не сильно бросается в глаза.