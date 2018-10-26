Ани Лорак показала заплаканные глаза и сексуальное декольте

СЕГОДНЯ 07:20 2018-10-26T08:48:33+03:00

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Красавица «Мисс Вселенная» Оксана Федорова провела 8 церемонию награждения ежегодной звездной премии «Прорыв Года 2018» журнала MODA topical, главным редактором которого она является.

Каждый год номинантами премии становятся самые успешные представители шоу-бизнеса. В этом году премию провели Дмитрий Дибров и мать троих детей футболиста Аршавина Юлия Барановская.

Юлия Барановская.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Заветные статуэтки достались многим звёздам. К примеру, Киркорова наградили в номинации «Прорыв года. Мужчина». Видимо, за успешные хиты «Цвет настроения чёрный», «Цвет настроения синий», «Ибица».

Новую любимицу домохозяек, недавно уличившую своего мужа певца Влада Соколовского в измене, Риту Дакоту наградили в номинации «Творческий проект года». Всегда элегантная красавица Зара победила в номинации «Певица года».

А шоумен Александр Ревва стал главным в номинации «100 % хит», выпустив в этом году, как минимум, два полноценных песенных «боевика».

Оксана Федорова и Зара.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Сексапильная Ани Лорак тоже не осталась без награды. Певица получила статуэтку в номинации «Концертное шоу года DIVA». Каролина (настоящее имя певицы) не скрывала слез счастья, забрав награду. Поэтому глаза эстрадной дивы были немного заплаканными. Но шикарное декольте, как всегда, вне конкуренции.

Мужчины не могли отвести взгляда от прелестей 40-летней чаровницы. Напомним: этот год для Лорак был одним из самых сложных. В творчестве абсолютный подъем (выпуск нового концертного шоу), а в личной жизни у любимицы Киркорова случилась драма. Папарацци сняли на видео, как муж певицы развлекался в клубе с украинской тусовщицей.

Говорят, что после этой выходки Ани Лорак подала на развод. Хотя Каролина и Мурат поддерживают нормальные отношения ради своей дочери Софии, которая в этом году пошла в первый класс в одну из столичных школ. Девочка вместе с мамой давно уже проводит большую часть времени в Москве, а не в Киеве.