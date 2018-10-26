Как выбрать хороший пуховик: советы Роскачества

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-26T08:34:48+03:00

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В преддверии холодов эксперты Роскачества рассказали о видах сезонной одежды, достоинствах и недостатках синтетического или натурального наполнителя, какой материал лучше согреет, имеет ли значение размер, какая ткань выдержит перепады температур.

Наполнитель: натуральный или синтетический?

И у тех, и у других есть свои плюсы и минусы.

- Синтетические просты в уходе: их легко стирать и сушить, так как синтетические волокна поглощают воду в минимальных количествах, не лезут, не сбиваются в комки.

Не вызывают аллергию, в отличии от натуральных — пуха и пера.

Но, как правило, объемные, часто тяжелые.

- Наполнители из пуха более сложно стирать и сушить — они сваливаются в комки, долго сохнут.

Зато они легче, занимают меньше места в шкафу, и теплее, чем из синтетики.

- Из пухо-перовой смеси тоже довольно сложны в уходе. Кроме того, чем больше в утеплителе пера, тем пуховик, во-первых, холоднее, во-вторых, тяжелее. Учитывая, что перо в десятки раз дешевле пуха, это может позволить недобросовестным производителям экономить на потребителе.

ВАЖНО

Чтобы пух «не лез»

Чтобы не дать пуху вылазить из пуховика, он должен быть заключен в многослойную «тюрьму»: например, материал верха, пуховой наполнитель в чехле и подкладочная ткань. Наполнитель должен быть равномерно распределен по поверхности изделия. Предотвратить миграцию пуха может правильная простежка куртки – лучше всего, когда максимальное расстояние между пуховыми секциями установлено на отметке 15 сантиметров. Это позволяет наполнителю равномерно распределяться по всему объему куртки.

Какая ткань лучше

Ткани для верха должны быть водо- и ветронепроницаемыми для сохранения тепла. А также воздухо- и паропроницаемыми, чтобы пропускать сквозь себя излишнее тепло не давая превращать его во влагу.

- Лучше всего под это описание подходят мембранные и смесовые ткани. Подкладка из натуральных материалов более комфортная, но дорогая. В среднем ценовом сегменте используют подкладку из полиэстера или вискозы, - поясняет доцент кафедры Материаловедения и товарной экспертизы Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина Алла Курденкова.

Руководитель испытательной лаборатории НИЦ «Шелк» Юлия Севостьянова рассказала, что в настоящее время действует единый норматив по воздухопроницаемости подкладки для всех изделий третьего слоя: как для одежды, которую преимущественно носят в помещении (пиджаки, костюмные изделия), так и для уличной одежды (осенне-зимнего и других сезонов). «Зимняя одежда – это прежде всего слой Outdoor, принимающий на себя ветер, холод, дождь и снег. И безусловно, он должен обладать наименьшей продуваемостью», - поясняет эксперт.

Советы по выбору идеального пуховика.

Выбирайте на размер больше

Куртка не должна стеснять движения, иначе это приведет к поломке фурнитуры. Выбирать изделия лучше на размер больше, в таком случае она будет комфортней при носке и дольше прослужит. При выборе размера необходимо учесть, что куртка надевается еще на какую-либо одежду.

КСТАТИ

3 важных момента для детских комбинезонов

Все перечисленные пункты относятся и к детским вещам. Важный момент: натуральные ткани и наполнители греют лучше, но они могут вызывать аллергические проявления. Должна быть правильная длина. Но есть и еще важные моменты, на которые нужно обратить внимание при покупке детских вещей.

+ молния надежнее и она должна иметь тканевую защиту с двух сторон;

+ обязательно должны быть светоотражающие элементы, благодаря которым ребенка будет легче заметить в темное время суток.

+ специальные напульсники и планка-пластрон – защищающий элемент от травм подбородка молнией. Напульсники или манжеты в рукавах куртки не позволят ребенку замерзнуть, а снегозащитные детали в нижней части брюк не дадут снегу набиться под штанину.