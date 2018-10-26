Прохор Шаляпин - король осадков

СЕГОДНЯ 16:18 2018-10-26T16:22:36+03:00

Известный певец и гость ток-шоу взял в руки указку, чтобы рассказать стране о погоде

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Новости погоды - совсем не пустяк. Кто их читает, когда, как - целая наука, поверьте. Телекомпания Метео-ТВ нашла новый способ привлечь внимание к этому и так востребованному жанру. Теперь о снегах и осадках расскажет Прохор Шаляпин, человек, которого все знают как постоянного героя светских хроник.

Прохор вкрадчиво поведает об антициклонах, бодро отчитается о снегопадах и наверняка выдаст фирменную белозубую улыбку, если обнаружит где-нибудь пометку «солнечно».

Певец в студии НТВ.

Увидеть Прохора можно будет в новостях на НТВ в субботу, 27 октября, в 10.00 и в 16.00. Расскажет Шаляпин о погоде и в воскресенье.

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