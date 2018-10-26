Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О гражданстве»: кто сможет рассчитывать на получение убежища в России

СЕГОДНЯ 16:59 2018-10-26T17:07:11+03:00

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал «КП» о том, какие изменения назрели в миграционный политике России

Изменить размер текста: A A

Пока поправки к Закону были приняты только в первом чтении, слушания шли в закрытом режиме, но первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, рассказал «Комсомолке», что нам ждать от этого законотворчества и на что рассчитывать не стоит.

Во время прямой линии 7 июня, Владимир Путин внимательно выслушал жалобу беженцев с Донбасса, на трудности с легализацией в России. Президент поручил полиции упростить все, что «связано со сферой приобретения российского гражданства». К октябрю поправки созрели.

Судя по скупым комментариям представителей МВД, а именно они вносили корректировали Закон, ничего прорывного или сенсационного пока принять не удалось. По словам замначальника главного управления МВД по вопросам миграции Валентины Казаковой, и в нынешней редакции от претендентов на гражданство требуется регистрация по месту жительства, хотя все понимают, как это сложно. Но, как заметил, Константин Затулин, надежды есть на «второе чтение» поправок к Закону:

- Надеюсь, что «расколдуют» и наши поправки, которые мы вносили. Например, изъятие паспортов без суда.

Но, в целом, вчера был рассмотрен полезный документ. Он улучшит действующую сейчас программу по переселению соотечественников – он ее упрощает. Речь идет о той самой категории иностранных граждан, которым из гуманитарных соображений может быть предоставлено гражданство России в упрощенном порядке.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Предоставление убежища?

- Но при соблюдении целого ряда условий, которыми напичкан наш Закон о гражданстве. Эти категории граждан определяет президент. Я сомневаюсь, что это верх законотворческой мысли. Скорее это «отложенное решение». Вместо того чтобы самим определить категории граждан, которые могут получить гражданство в упрощенном порядке, они (депутаты – прим.корр.) решили поручить это президенту. Я очень надеюсь, что ко второму чтению мы все-таки будем знать, что это за категории.

- Например?

-Закон в таком виде никак не решает проблемы сотен тысяч граждан Украины, которые скопились на нашей территории. Вынуждены бесконечно продлевать свое пребывание в России, нарушать эти сроки, хитрить – потому что очень сложно найти работу и снять жилье без вида на жительство. И при этом не могут вернуться на Украину. И в то же время мы объявляем «миграционные амнистии» для Киргизии, Таджикистана и Молдовы. А вот наш Закон, в котором мы предлагали вывести из тени граждан Украины нарушившие сроки пребывания, он так и лежит непринятый. В этом Законе на эту тему ничего не говорится. Зато на обсуждении поправок мы говорили о сроках ожидания российского гражданства – от двух до десяти лет! В то же время, в зоне приднестровского конфликта Румыния раздает свое гражданство. Такое впечатление, что мы начинаем работать с мигрантами с «чистого листа», забыв о людях, которые бежали после майданного переворота с Украины. И еще многие сотни тысяч людей, наших, по крови, духу и языку, ждут, и не знают, могут ли они рассчитывать без волокиты на убежище в России? Пока проблему решили по-солдатски – отправили ее на верхний уровень, к президенту.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Почему Россия очень хочет, но никак не может без препон выдавать гражданство украинцам и белорусам

Получение гражданства соотечественниками по-прежнему походит на семь кругов бюрократического ада (подробности)

В ТЕМУ

В МВД решили упростить получение гражданства соотечественникам и политическим беженцам

Это долгожданное решение было принято после «Прямой линии» с Владимиром Путиным (подробности)