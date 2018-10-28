Американские миллиардеры готовятся пережить конец света в Новой Зеландии

СЕГОДНЯ 01:11 2018-10-28T00:42:12+03:00

На строительной площадке одного из бункеров для богачей. ФОТО Rising S Company

Но успеют ли они перелететь через океан в случае ядерной войны? [инфографика]

Изменить размер текста: A A

Давно ходят слухи, что американские толстосумы облюбовали сей край земли на случай Армагеддона. Будь то ядерная война, пандемия жуткого вируса типа Эболы, извержение вулкана Йеллоустоун, глобальное потепление, революция обнищавшего населения, «восстание машин», искусственного интеллекта либо другой какой природный, социальный конфликт, которые так любит показывать Голливуд в блокбастерах-страшилках.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ БУНКЕР

Влиятельное агентство Блумберг нашло недавно доказательства. Опубликовав громкую статью «У супербогачей Силиконовой долины есть план спасения от Судного дня.»

Главный недостаток Новой Зеландии – удаленность от мировой цивилизации – теперь становится ее преимуществом.

«Новая Зеландия никому не угрожает, – цитирует агентство главу техасской компании Rising S Гэри Линча. –Эта страна - не цель для ядерного удара, там вряд ли будет война. На этот островок безопасности люди со всего мира побегут искать пристанище». (См. «Досье «КП»).

Фирма Линча как раз специализируется на «пристанищах». Изготавливает персональные 150-тонные «непробиваемые» бункеры из стали с автономной системой жизнеобеспечения. С гарантией, что они выдержат взрыв атомной бомбы. Стоимость убежища - $8.5 миллионов. Без транспортировки и установки. Которые тоже влетят в «копеечку». Представьте, чтобы доставить из Техаса в порт бункер в разобранном виде, требуется 19 (!) мощных трейлеров. Затем по Тихому океану объект доставляют к побережью Новой Зеландии. Там за две недели бункер собирают, в обстановке строгой секретности зарывают среди холмов в землю на 5 метров и тщательно маскируют. Через месяц случайные путники с двух метров не увидят на местности никаких следов тайного убежища, даже входного люка.

Только в этом году фирма Линча получила 7 заказов толстосумов. Два уже выполнено и сдано «под ключ». Кстати, компания Линча – не единственная в США, занимающаяся убежищами в Новой Зеландии. Линч специализируется на персональных бункерах. А, например, Vivos Project строит сейчас огромную подземную «гостиницу» с относительным комфортом на 300 человек. Цена спасения от Эболы или ядерной бомбы - $35 000 с носа.

Билл Гейтс больше всего боится смертельных вирусов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В СПИСКЕ – РЕЖИССЕР «ТИТАНИКА» и СОЗДАТЕЛЬ «МАЙКРОСОФТ»

Агентство Блумберг в своем расследовании называет несколько фамилий заокеанских толстосумов, облюбовавших Новую Зеландию. В основном это миллиардеры-айтишники из Силиконовой долины. Тот же Питер Тиль, сооснователь системы онлайн-платежей Pay Pal, постоянный член Бильдербергского клуба «тайных хозяев планеты». Его, кстати, называют легендой Силиконовой долины. У Тиля поместье на 193 гектара возле озера с видом на заснеженные горы и особняк в другом райском местечке.

Обзавелся поместьем на «краю земли» у живописного озера Пунуй и режиссер Джеймс Кэмерон, снявший два самых кассовых художественных фильма в истории мирового кино: «Титаник» и «Аватар». Похоже, папа «Терминатора» и «Терминатор 2: Судный день» всерьез обеспокоился реальной перспективой «Судного дня» и решил на всякий случай обзавестись убежищем.

По слухам, заимел супербункер в Новой Зеландии и главный богач планеты, глава Amazon Джеф Безос ($160 миллиардов). 20 человек смогут три года прожить там автономно, без всякой связи с поверхностью. А основатель Майкрософт Билл Гейтс, (второе место в списке супербогачей- $96 млрд.), говорят, позаботился об убежище еще раньше Джефа – в 2015 году.

Буму бункеромании способствовало либеральное законодательство Новой Зеландии. Вложил за три года в экономику страны $6,7 млн – получай гражданство, покупай недвижимость, строй убежище на века! Тот же Питер Тиль выручил паспорт всего за 12 дней.

Но правительство страны обеспокоилось ажиотажем вокруг «конца света», скупкой американцами лучшей земли и недвижимости. В августе был принят закон, запрещающий иностранцам покупать дома (пока не вступивший в силу.) Инвестируй и дальше в экономику, открывай фирмы, но жилье арендуй. Поэтому собственный бункер вряд ли уже построишь. Недвижимость, как-никак! Впрочем, миллиардеры наверняка смогут обойти новый закон.

Схема бункера "Аристократ"Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

И СУМКА С ОРУЖИЕМ НА РУЛЕ

Главная проблема заокеанских владельцев убежищ – как в «День Х», когда появятся признаки надвигающегося катаклизма, добраться до земли обетованной. Агентство Блумберг поведало о плане побега одного венчурного богача, живущего в Сан-Франциско. Он все тщательно продумал. В гараже стоит мощный мотоцикл. На руле – сумка с оружием. На мотоцикле можно скорее, чем на авто, добраться до аэропорта по улицам с толпами паникующих горожан. А кто встанет на пути – пуля в лоб! В аэропорту садится в частный самолет и летит в Неваду. Там в специальном ангаре его уже ждут четыре коллеги-миллиардера. Вместе на большом самолете они отправляются в Новую Зеландию…

Впрочем, есть хорошая русская пословица «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги…» Вряд ли все владельцы бункеров смогут добраться до них за тридевять земель в случае вселенской опасности.

Главный миллиардер земли Джефф Безос готов на 3 года уйти с женой и детьми под землюФото: GLOBAL LOOK PRESS

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

ПОЧЕМУ ОБЛЮБОВАЛИ ИМЕННО ЭТО ГОСУДАРСТВО

Новая Зеландия - спокойная страна с чудесными пейзажами в юго-западной части Тихого океана, в Полинезии. Одна из наиболее стабильных и развитых в мире. Вторая после Дании по отсутствию коррупции. Расположена на двух крупных островах (Северный и Южный), к ним прилегает 700 мелких. Многие – необитаемые. Общая площадь - 268 680 км². Это несколько больше Великобритании, чьей колонией она была некогда. 4,8 млн жителей и 30 млн овец. Политики, чиновники ездят на работу на велосипедах.

Ближайшие соседи: Австралия (кратчайшее расстояние - около 1700 км); Новая Каледония (1400 км), острова Тонга 1800 км) и Фиджи (1900 км). До США – 14082 км. Время полета – 17 часов.

В 1987 году Новая Зеландия впервые в мире законодательно провозгласила свою территорию безъядерной зоной, ввела запрет на вход в свои территориальные воды кораблей с ядерным оружием на борту и с ядерными силовыми установками.

В ТЕМУ

Как богачи готовятся к концу света

Некоторые миллиардеры из Кремниевой долины и Уолл-стрит уверены, что апокалипсис неизбежен

Американский журнал "The New Yorker" опубликовал интересное наблюдение. Многие богатые люди в Соединенных Штатах уверены, что в нынешних условиях конец цивилизации близок, и даже начали подготовку к борьбе за выживание. Они не собираются никого спасать - каждый сам за себя. (подробности)