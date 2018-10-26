2018-10-26T17:56:35+03:00
Происшествия

ФСБ обезвредила ячейку боевиков, планировавших теракты в Москве

Последователи ИГ* набирали сторонников в столичной кондитерской [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Задержание подозреваемых в терроризме.Задержание подозреваемых в терроризме.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Сотрудники ФСБ России совместно с оперативниками МВД и бойцами Росгвардии накрыли и обезвредили в столичном регионе ячейку международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России решением Верховного Суда РФ).

Шестеро бородатых кондитеров и водителей перевоплощались по ночам в настоящих террористов: вешали на стену столичного кафе флаг "Исламского государства", и на его фоне начинали призывать мигрантов из Средней Азии готовить теракты. Читали своим подписчикам в интернете запрещенную экстремистскую литературу, и бряцали самым настоящим автоматическим оружием. На одной из съемных квартир у бандитов нашли два автомата Калашникова, и более 60 боевых патронов.

У гостей столицы обнаружено огнестрельное оружие. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

У гостей столицы обнаружено огнестрельное оружие.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

В столичной кондитерской нашли ячейку "Исламского государство".

"Руководство указанной террористической ячейки осуществлялось эмиссарами в Сирийской Арабской Республике - выходцами из Центрально-Азиатского региона. Задержанными лицами планировалось совершение резонансных терактов в Москве с применением, как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств. Ресурсное обеспечение осуществлялось за счет целевых переводов из-за границы и посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений. Членами группы применялись повышенные меры конспирации, направленные на противодействие правоохранительным органам", - сообщает ЦОС ФСБ России.

Задержанные перевоплощались по ночам в настоящих террористов. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Задержанные перевоплощались по ночам в настоящих террористов.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Кроме стрелкового оружия, у террористов нашли схемы по изготовлению самодельных бомб и несколько миллионов рублей.

Теперь оперативники изучают всех, с кем общались в интернете обезвреженные террористы. В рамках возбужденного уголовного дела проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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