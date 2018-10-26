2018-10-26T19:51:11+03:00
Экономика

Глава Минтруда объяснился за «беспрецедентный рост зарплат»

По словам Топилина, «хорошие новости должны восприниматься нормально»
Евгений БЕЛЯКОВ
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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин.Министр труда и социальной защиты Максим Топилин.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Министру труда и социальной защиты пришлось объяснить свое недавнее высказывание. На днях, выступая в Совете Федерации, он заявил, что зарплаты россиян выросли «беспрецедентно». Мол, по данным Росстата, с начала года работающие граждане стали получать на 11% больше. А за вычетом инфляции - на 8,4%. Это вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Россияне возмущаются и недоумевают, чью именно зарплату имел в виду министр.

- Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумываю. Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально, почему-то это вызывает какие-то вопросы. Надо все-таки нам учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно, - сказал в пятницу Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. - Каждый на себя мерит, у кого-то больше выросла, у кого-то меньше.

Напомним, сейчас средняя зарплата в России, по данным статистиков, превышает 40 тысяч рублей. Примечательно, что рост в 10% отмечался и в прошлом году. Об этом заявлял коллега Топилина по правительству - министр экономического развития Максим Орешкин. Вот только большинство россиян реального увеличения своих доходов не видит.

Да и назвать даже рост в 11% беспрецедентным нельзя. Прецеденты были. В 2000-е годы зарплаты росли более высокими темпами. А в самый «тучный» - предкризисный 2008-й год - доходы работающих россиян, по данным того же Росстата, выросли и вовсе на 28%.

В интернете слова министра стали поводом для мемов.

В интернете слова министра стали поводом для мемов.

КАК ЭТО БЫЛО

Максим Топилин заявил о беспрецедентном росте зарплат в РФ

По словам главы Минтруда, средняя заработная плата россиян увеличилась в 2018 году на 11% (подробности)

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