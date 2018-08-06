У кого в России самые высокие зарплаты

СЕГОДНЯ 14:22 2018-08-06T15:37:19+03:00

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За год зарплаты в стране выросли на 10%. Такие данные приведены в очередном докладе Росстата «О социально-экономическом положении России». Но кому-то, как водится, повезло больше, а кому-то – меньше.

Главные счастливчики – нефтяники. Они не только лидеры рейтинга самых высокооплачиваемых профессий, но и лидеры по росту доходов. В мае средняя зарплата в отрасли «добыча сырой нефти» была 179 тысяч рублей. За год она выросла больше, чем на 30%.

Самые высокооплачиваемые сферы деятельности в России.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Второе место, по сути, тоже у нефтяников. Только у тех, кто занимается транспортировкой нефти, а еще газа и химикатов. У работников трубопроводного транспорта оклады за год в среднем выросли на 11%.

В тройке отраслей-лидеров оказалась сфера воздушного и космического транспорта. А за ними – опять нефтянка. На сей раз – производство нефтепродуктов.

Зарплаты в нефтянке обгоняют среднюю зарплату по стране в 2-3 раза. Сейчас среднестатистический житель России получает 44 тыс. рублей. Но есть и отрасли, где в среднем получают в два раза меньше этой суммы. Средняя зарплата в сфере «производство мебели» - 21 тыс. рублей. У портных и кожевников немногим больше – 23-26 тыс. руб. Это самые низкооплачиваемые специальности в стране.

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