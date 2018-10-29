Сергей Лисовский: Мы Пугачевой выплатили 1000 рублей вместо 36, она в шоке была!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-26T19:18:57+03:00

Ныне сенатор, в прошлом - инструктор Бауманского райкома ВЛКСМ — о том, почему комсомол проложил дорогу в светлую жизнь многим нынешним успешным людям и как начинался «бизнес по-комсомольски»

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ГОЛЫЕ ШВЕДКИ

- Вашим первым заданием в Бауманском райкоме стала организация отчетно-выборной конференции райкома?

- Там пришлось ставить три магнитофона. Два включал одновременно, третий - с задержкой, и сидел на пульте. Остановка пленки на революционной песне — проблема. А если на гимне - это конец карьеры. Но отвечал я не только за звук, но и за художественное оформление. Заказал комсомольский значок в 3 человеческих роста. На одном заводе достал фанеру, на другом выпросил художника, на третьем достал краски. Весело было.

- В 1985-м в Москве проходил фестиваль молодежи и студентов, вы отвечали за шведов, а они разделись догола?

- Смешная была история. Приехал шведский театр, там девушки от 15 до 18 лет. У них тема спектакля - «Первая менструация». Они дали программу— и мы долго не могли понять, может, мы неправильно переводим? Нам объяснили, что перевели мы правильно. В конце спектакля — а он шел на сцене «Современника» - они раздеваются и боком уходят со сцены. И за кулисами голышом идут в свои гримерки мимо буфета. Так там все мужики по коридору выстроились.

- Райкомовский инструктор на всемирном фестивале...

- ...Решал все бытовые вопросы гостей и обеспечивал приход нашей молодежи. И следить приходилось, чтобы драк не случалось. Их и не было. Самым спокойным оказался клуб японской делегации, а вот шведы, да... нас шокировали. Но меня никто не укорял. Нам ставили задачу, чтобы иностранные гости не чувствовали контроля.

АРТИСТЫ КАК ШАХТЕРЫ

- В СССР активность комсомольцев в бизнесе официально разрешили после 1987-го - но вы уже в 1986-м создали досуговый молодежный центр «Рекорд» (позже «Москва»)?

- Тогда все было впервые и вновь. В Бауманском районе были зарегистрированы и ЦК ВЛКСМ, и ЦК КПСС. Это многое определяло.

- Инструктор отдела пропаганды и агитации Лисовский «просто все грамотно оформил»?

- Мне потребовалось не меньше года, чтобы понять, как все это вращается. Только-только стали появляться молодежные кооперативы. А я попробовал метод бригадного подряда для шахтеров переложить на концертную деятельность. Там же главное — часть выручки остается трудовому коллективу. И им распределяется.

- Но как удалось согласовать-то все?

- Около года ушло на согласования от Минфина, Минтруда, налоговой. В итоге было прописано — предоставить возможность концертной бригаде оставлять себе часть выручки, как практикуется в шахтерской бригаде. Я попросил сделать дополнение к приказу № 11-12, что данная методика распространяется на артистов в случае, если они выезжают с концертами для работы перед тружениками села или промпредприятий.

- Это важная была сноска?

- Без этой сноски посадили бы. Мы проработали больше полутора лет и, когда артисты стали показывать свои зарплаты официально, я в июне 1987-го показал свою зарплату в 157 тысяч рублей (зарплата инженера была 150 рублей). И заплатил с них подоходный налог, налог за бездетность 6 процентов, партвзносы. Ко мне тут же пришли. Контрольно-ревизионное управление Минфина РСФСР.

- Все боялись получать большие суммы, хотя за окном бушевала перестройка?

- Боялись. Часть средств, которые мы тратили на концертное оборудование, я оформлял как свою зарплату. По безналу оборудование было не купить - только за наличку. Я шел на это, чтобы были деньги на покупку усилителей, колонок, микрофонов. То есть это была не моя зарплата, а доход нашего коллектива.

- Так почему вас трясли инспекторы?

- Не только инспекция КРУ - подключилась милиция, угрозыск. Год нас мучили. И потом сказали: «Тебе повезло, случись такое полгода назад — тебя бы посадили». Инспекторы поражались, узнавая о всех тех бумагах, которые я сделал и отправил во всевозможные инстанции. Были все согласования - кроме постановления правительства СССР.

Сергей Лисовский в 2007 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МАЙКА СУКАЧЕВА

- Вашей «крышей» тогда был комсомол или партия?

- Наши райкомовские лидеры очень осторожны — район то особый. И наши комсомольцы шли с большой перспективой на партийную работу. Брать на себя ответственность не хотели - и все отдали под отдел культуры Бауманского райисполкома. Те нам помогли. И многому научили.

- Прорывное 25-летие радиостанции «Юность» вы организовывали?

- 25 лет «Юности» в октябре 1987-го ЦК ВЛКСМ курировал целиком. У меня был список из 30 коллективов. Афишу сделали. Впервые упросили, чтобы на большой сцене появились и «Бригада С», и «Наутилус Помпилиус». Убедили комсомольское руководство утвердить придуманный нами сценарий. В 12 часов назначили генеральный прогон в «Олимпийском». И там из 30 коллективов сняли, по-моему, 16.

- Половину!

- Да. Рок-группа «Ария» тогда была уже легальной, работала в Мосфилармонии - но ее сняли. А «Бригаду С» пропустили с «Наутилусом»! Один из секретарей ЦК ВЛКСМ сказал: «Ну вот есть же нормальные современные группы!». Не помню, что «Нау» на прогоне спели, но были они в черных костюмах и стояли спокойно так...

«Наутилус Помпилиус» в середине 80-х.

- Как выпутались из ситуации?

- Мы с главным редактором «Юности» вышли на сцену перед забитым под завязку залом и сказали, что была сдача концерта комиссии - и ряд коллективов не прошли. Народ свистел.

Где-то в середине концерта «Наутилус» исполняет «Скованные одной цепью». Я слышу по рации, как меня требуют срочно в ВИП-ложу, где и комсомольские, и партийные лидеры. Я своим говорю: «Вы меня искали, но не нашли». А потом вышла «Бригада С». И Гарик, как всегда, порвал майку на себе. И я понял, что если поднимусь в ВИП-ложу, то кончится все это плохо. Но, по видимому, окончание концерта наши комсомольские и партийные ребята отпраздновали хорошо. На следующий день меня вызвали всего лишь в горком ВЛКСМ. Слегка пожурили и сказали, что концерт, в принципе, неплохой, но я рискую.

СТАВКА ПУГАЧЕВОЙ

- Как это вам разрешили создать конкурента Госконцерту — продюсерскую компанию ЛИС,С в 1989-м? Контроль комсомола и партии совсем ослаб?

- Мы стали вторым продюсерским центром — после центра Стаса Намина (внука Анастаса Микояна — ред.). Филармонии к нам относились негативно — мы отнимали у них хлеб. У них работал мэтры, которые потом к нам перешли — Пугачева, Кузьмин, Лещенко. Мы все заработанные деньги вкладывали в оборудование. У нас тогда оно было лучше, чем у любой филармонии. И мы артистам официально платили.

- Много платили?

- Пугачева первый раз работала с нами на одном из концертов в «Олимпийском», когда официальная ставка у нее была 36 рублей. Конец 80-х. Мы тогда ей официально заплатили 1000 рублей. Для нее это был шок. Вот поотому то филармония и Госконцерт и боролись с нами.

Нельзя сказать, что партия или комсомол нас благословили— нас просто не трогали. Партийное руководство понимало — раз мы вышли из комсомола, значит, особо никаких чудес не натворим.

- В 1988 году вышел фильм «ЧП районного масштаба» . Комсомол там представал не в лучшем виде - секс, наркотики, рок-н-ролл. Что из этого вы видели в своем райкоме?

- Конечно, это было. Но комсомол состоял как бы из двух частей. Часть пришли из-за романтики, по зову сердца — таких было большинство. Я вот так пришел.

Пьяные комсомольцы в фильме "ЧП районного масштаба" времен разгара перестройки.

- Но зачем, если не ради карьеры?

- Нравилось, что могу что-то делать для ребят. Комсомол давал определенную свободу действий. Это зажигало — реализация своих идей. Но был и слой карьеристов. У нас с ними отношения были сдержанные. Такие люди были и рядом со мной. Мы сосуществовали. Они четко понимали, что отсидев в орготделе 3-4 года, получат шанс перейти в райком партии. Инструктором.

Мои знакомые и друзья приходили в комсомол на 5-6 лет получить школу госработы и государственной бюрократии - и попробовать себя реализовать. А карьеристы нас использовали.

ЯРМАРКИ ЕЛЬЦИНА

- Что от вас требовало партийное начальство?

- Когда Ельцин возглавил московский горком, нам поручили ярмарки выходного дня. Это сложно было зимой организовать. Соорудить сцену, привезти артистов, их обогреть и накормить. Им не платили — это была художественная самодеятельность. Надо было договориться с предприятием, которое даст своим артистам отгул. Всей этой лабудой карьеристам заниматься крайне не хотелось.

- После прихода Горбачева не возникло ощущения, что конструкция зашаталась — и комсомола, и всей страны?

- Вначале такого не было.

- Но ведь идеологические ориентиры менялись?

- Было ощущение, что ослаб контроль. Прежде я должен был пройти утверждение текстов — перед выступлением песенного коллектива. А если звучали фонограммы — я должен был указать перевод и уточнить, где эта фонограмма звучала. Вот, например, группа Оттаван - мы любили писать, что она прозвучала в советско-венгерском фильме, где было путешествие на Икарусах. Каждый звук требовалось определить. А когда нас в конце 80-х почти перестали контролировать, мы все равно сдавали весь репертуар. Когда уезжали за пределы Москвы, то в местной филармонии должны были подписать свою программу. Система продолжала работать.

ПРОТИВ РЭМБО

- 5 лет спустя после развала СССР вы требовали не допускать иностранных инвесторов на российское ТВ, которые бы разрушали нашу идеологию. Какую идеологию имели ввиду?

- Меня воспитали — не только комсомол, но и школа, институт — на общечеловеческих принципах, в том числе, принципе патриотизма. Когда я стал узнавать, кто курирует ТВ в Кремле и пришел в администрацию президента, там сидел молодой парнишка. Я ему объяснял, что неплохо возродить пусть небольшое управление, которое хоть как-то направляло бы работу телевизионщиков. И что нельзя допускать, чтобы на Первом канале шел «Рэмбо-5», которые десятками убивает российских солдат. И что, если мы будем все это разрешать, то кончится все очень плохо. А тот парнишка, по видимому, пришел деньги зарабатывать. Пока я ему это говорил, он явно скучал.

- Вы, ведя свою программу на РБК-ТВ, держите томик «Капитала» Маркса. В душе комсомольцем остались?

- Я остался в душе комсомольцем. А что касается Маркса... Он сделал работу, которая пытается объединить все эти многофакторные механизмы влияния. И показать, как их можно учитывать. В этом сила его работы.

- Кто из ваших коллег по комсомольской работе добился больших успехов в бизнесе, политике?

- Прежний глава нашего комитета много проработал в комсомоле. Новый председатель комитета Алексей Майоров— был первым секретарем Подольского горкома ВЛКСМ. Половина из тех, с кем я сегодня сталкиваюсь — работали в комсомоле. Все вспоминают с теплотой эти годы. И говорят одно и то же — комсомол учил дисциплине, документообороту, юридической грамотности, дал школу. Многим молодым не помешало бы пройти такую школу.

ДОСЬЕ "КП"

Сергей Лисовский родился 25 апреля 1960 года в семье физиков. По окончании Московского энергетического института работал инженером, позже секретарем комитета комсомола СГПТУ №91 и завода «Старт", инструктором Бауманского райкома ВЛКСМ. В 1986-м с Юрием Чернавским создал негосударственный центр досуга для молодежи «Рекорд». В 1989 создал продюсерскую компании ЛИС,С. В 90-е работал в рекламе и на ТВ. С 2000-го года занимался производством мяса птицы в Подмосковье. С 2004-го сенатор Совета Федерации. С 2013-го ведет ТВ-программу "Капитал"на РБК-ТВ.

КСТАТИ

Комсомол открывал все двери

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко была секретарем Петроградского райкома комсомола Ленинграда, позже возглавляла Ленинградский обком ВЛКСМ.

Лидер «Справедливой России», экс-глава Совфеда Сергей Миронов был заместителем секретаря комитета комсомола по идеологии в Ленинградском горном институте.

Президент Сбербанка Герман Греф был комсоргом курса в Омском госуниверситете и главой комсомольского оперотряда.

Президент «Крокус банка» Виктор Мишин прошел путь от 2-го секретаря Москворецкого райкома комсомола до 1-го секретаря ЦК ВЛКСМ.

Экс-глава ЮКОСА, миллиардер Михаил Ходорковский в 1986-м году, окончив Московский химико-технологический институт, работал заместителем секретаря комсомольской организации МХТИ, позже создал Фонд молодежной инициативы при Фрунзенском райкоме ВЛКСМ.