Ярославский снова встречал Героев БАМа

СЕГОДНЯ 20:05 2018-10-26T20:21:27+03:00

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- Александр Бондарь! Ефим Басин! Евгений Тяжельников!

То, что происходило в четверг, 26 октября, в фойе Ярославского вокзала, напоминало перекличку имен, известных в 1970-е всему Советскому Союзу .

На этот раз они служили своеобразным пропуском в «светлое прошлое».

Как, впрочем, и записи бессмертных песен о комсомоле и БАМе, о юности и любви - в том числе и те, что исполнял в ту романтическую эпоху и Иосиф Кобзона. Вот и в этот день они снова пригодились. И это сильно добавляло - и праздничности, и волнений...

В том, что первое громкое мероприятие, посвященное 100-летию комсомола (юбилей - 29 октября) прошло на Ярославском - есть своя логика. Именно отсюда 27 апреля 1974-го первый отряд комсомольцев - а в его составе были 600 посланцев из всех республик СССР - отправился строить Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль.

Экс-начальник «ГлавБАМстроя» Басин привел такие фантастические цифры и факты:

- На БАМе было построено 50 городов и поселков, проложено свыше 4 тысяч километров железнодорожных путей, возведено 2200 мостов, 8 тоннелей. А грунта перелопачено столько, что им можно было загрузить поезд, который протянулся бы на весь экватор, обогнув Земной шар. И сегодня БАМ работает на страну.

Бывший начальник «ГлавБАМстроя» Ефим Басин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

И еще Басин сказал, что опыт «Стройки века» пригодится при освоении огромной зоны БАМа, где сосредоточена почти треть всех природных ресурсов России.

Александр Бондарь был в составе того самого первого отряда, который провожали на БАМ с Ярославского. А еще он стал одним из двух бригадиров монтеров пути (другим был Иван Варшавский), уложивших последнее «золотое звено» БАМа в Куанде в 1984-м.

- Мы дали слово – проложить дорогу от Байкала до Амура, – сказал Александр Бондарь, через много лет снова вернувшийся на Ярославский. – И мы его, это слово, сдержали.

Александр Бондарь был в составе того самого первого отряда, который провожали на БАМ с Ярославского.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезд «Комсомольская правда» курсировал по магистрали 15 лет!

«Железнодорожная версия» нашей газеты - это 500 000 километров

... А 25 сентября 1975-го с этого же вокзала, в 4.50 утра, на «Стройку века» отправился первый агитпоезд ЦК ВЛКСМ «Комсомольская правда» - в столицу БАМа Тынду наш «газетный состав» прибыл 5 октября.

- Всего «Комсомолка» состояла из шести вагонов - два вагона-клуба, два - жилых, вагон-столовая и дизель-станция, - рассказал мне друг «Комсомолки»

Евгений Словецкий, который был первым начальником нашего поезда. - У нас же работали и ваши журналисты. До сих пор храню и письмо из «Комсомолки» о том, что Владимир Сунгоркин, нынешний главный редактор, в июне 1976-го был направлен к нам корреспондентом.

Поезд "Комсомольская правда" наколесил по БАМ 500 000 километров. Фото из архива "Комсомолки"

У Володи тогда это была первая трудовая часть биографии.

Стали мы со Словецким прикидывать - сколько всего километров прошел за 15 этот наш «гпазетный» поезд?

- За первый неполный год мы преодолели 40 тысяч км (это один виток вокруг Земного шара), если мы эту цифру умножим на 15, то, я думаю, где-то полмиллиона километров «Комсомольская правда» исколесила по БАМу...

И еше в отчетах Словецкого - сотни концертов, творческих встреч лучших музыкантов, мастеров искусств, знаменитых спортсменов, Героев Великой Отечественной со строителями БАМа. Это поднимало бамовский дух, формировало и укрепляло бамовский характер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675190" frameborder="0"></iframe> На Ярославском вокзале открыли мемориальную доску в честь легендарных участников «Стройки века».Михаил ФРОЛОВ

ДОСЛОВНО

Владимир Ресин: Столицу БАМа строила столица СССР

Об этом советник мэра Москвы рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»

Владимир Ресин: А столицу БАМа Тынду строила столица СССР 00:00 00:00

- Владимир Иосифович, на митинге в честь открытия мемориальной доски на Ярославском вокзале в числе первостроителей БАМа называлось и ваше имя...

- Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР были определены два основных генпродрядчика. По строительству самой дороги – Минтрансстрой. А по сооружению объектов города Тынды – Главмосстрой и Главмосинжстрой Мосгорисполкома. То есть - социальную сферу поручили нам.

- Столицу БАМа строила столица Советского Союза?

- Да. И вот мы - первые. Я был тогда заместителем начальника Главмосинжстроя. И мне было поручено курировать строительство БАМа. Я выехал туда в 1974 году.

Памятная доска, появившаяся на Ярославском вокзале Москвы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- С первым отрядом.

- По сути, так. Организовывали там производственную базу и все, что нужно было. На БАМе я по сути провел все годы, пока находился в штате Инжстроя - с 1974 по 1987 год.

- Сколько москвичей приняли участие в строительстве БАМа?

- Я думаю, что в целом - десятки тысяч.

Cоветник мэра Москвы Владимир Ресин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- У вас есть медаль за БАМа. Вы вообще, насколько я знаю, награды не носите. Но если бы вы надевали ордена, медали, какое бы место заняла эта награда?

- Я в молодости работал на другой комсомольской стройке – в Апатитах, на Кольском полуострове. Там тоже были тяжелые условия. И мне было с чем сравнивать. Так вот, по сравнению с Тындой, с БАМом, там был курорт. А здесь основная магистраль была – замерзшая река Тында. Для меня эта медаль очень дорога.

- Приближается 100-летие комсомола. Комсомолец Ресин может поздравить всех остальных комсомольцев.

- Конечно, поздравляю с наступающим праздником. Кстати, я награжден почетным орденом «100 лет Ленинскому комсомолу».

- Что бы вы пожелали комсомольцам?

- Тем, которые с нами были на БАМе, или - будущим?

- Всем!

- Я могу пожелать только удачи, здоровья и успехов.