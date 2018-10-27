2018-10-27T01:15:26+03:00
Политика

Сможет ли Украина забыть русский язык?

Верховная рада Украины приняла новый закон о языке. Теперь в этой стране на украинском языке обязаны говорить все - от нотариусов до медсестер. Нежелающих использовать мову найдет и накажет «языковой инспектор» [инфографика]
Дмитрий СТЕШИН
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Новый закон о языке на Украине по сути стал очередным предвыборным пиар-ходом власти.Новый закон о языке на Украине по сути стал очередным предвыборным пиар-ходом власти.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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К чему это приведет - обсудили в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО, спецкор «КП» Дмитрий СТЕШИН и радиоведущая Елена АФОНИНА.

ПОПЫТКА ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ

Афонина:

- Как вы считаете, сможет Украина забыть русский?

Стешин:

- Украина теряет русскую идентичность, и не вижу, чтобы она сопротивлялась. Я два года назад придумал термин «криптобандеровцы». Объективно, подавляющее число граждан Украины все устраивает в жизни: война в Донбассе, нападение на ветеранов, проспект Бандеры, повальная украинизация, истерика о «российской агрессии».

Этот термин широко разошелся, а некоторые на Украине даже кушать не могут от слова «криптобандеровцы» - чуют за собой что-то.

Но прошло два года, и мои критики стали постепенно со мной соглашаться. Несколько дней назад в городе Шостка на севере Украины сотрудники крупнейшего военного предприятия вышли на улицы с требованием загрузить завод военными заказами. Цитирую: «Запад дает деньги на перевооружение Украины, почему у нас нет работы?» Напомню, что Украина продолжает воевать в Донбассе со своими гражданами, не согласными с украинизацией, каждый день там гибнут люди. И собирается воевать с Россией. Нам украинские политики обещают залить Россию кровью.

Афонина:

- Вот смотрите. На Украине провели опрос: «На каком языке вы разговариваете дома?» Были варианты ответов: на украинском языке; на русском языке; на украинском и русском в равной степени. Так вот, в западных регионах украинский язык используют 92%, русский только 1%, а 4% - в одинаковой степени. В центре Украины: 67% говорят на украинском, на русском - 9%, 24% - на том и другом. В южных регионах: 28% говорят на украинском, 33% - на русском, 38% - в одинаковой степени на том и на другом. Восточные регионы: 53% - на русском, 13% - на украинском, 32% - на русском и на украинском. Согласно этому опросу вообще проблемы с русским языком нет.

Безпалько:

- Все сложнее. Людей начали украинизировать еще в 20 - 30-е годы прошлого века. Это была одна из линий национальной политики компартии Советского Союза. Поэтому, когда человека спрашивают, какой твой родной язык, он, естественно, говорит: если я живу на Украине, то, наверное, украинский… Ну как-то стыдно писать, что русский…

Афонина:

- То есть этот опрос некорректен?

Стешин:

- Ну конечно. И психологически, и идеологически людям сложно признаться, что они наперекор развернувшейся в стране националистической пропаганде продолжают говорить по-русски. А главное - думать по-русски.

Безпалько:

- Намного достоверней такой эксперимент. Международная компания «Гэллап» раскладывала на разных языках анкеты и следила, на каком языке люди будут отвечать. Так вот, 83 - 86% граждан Украины во всех регионах выбрали русские анкеты.

НА ЧЕМ ГОВОРИТ ГЕОПОЛИТИКА

Афонина:

- Даже в 2014 году, сразу после майдана, подобный закон о языке на Украине не приняли. Побоялись. Почему сейчас такое обострение?

Безпалько:

- Выборы на носу. В марте 2019-го на Украине выберут нового президента. И все конфликты начали пробуждаться, подбрасывают дровишек, чтобы на этом сделать пиар.

Политолог Богдан Безпалько на радиостанции `Комсомольская правда`. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Политолог Богдан Безпалько на радиостанции `Комсомольская правда`.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Афонина:

- Люди-то как жить будут?

Стешин:

- В Донбассе ничего не сработало. В апреле 2014-го украинцы меня убеждали, что это нормально, когда в русскоязычном регионе есть всего лишь 2 кабельных канала на русском языке. Так и говорили: подавитесь, вам и двух каналов много. А в Донецке и Луганске все говорили на русском, только вывески на госучреждениях были на украинском и дорожные указатели. Поэтому люди в Донбассе и поднялись, сработала языковая идентификация - они не хотели становиться украинцами…

Афонина:

- Для примера, по новому языковому закону врачи обязаны вести всю документацию на украинском. Судьи обязаны вести документооборот на украинском. Вывески - на украинском, спектакли - на украинском, субтитры в фильмах - тоже.

Безпалько:

- Это все радикальный популизм. Никто не соблюдает эти законы. Это все предвыборная программа Порошенко, которая должна показать, какой он самый украинский украинец, самый патриотичный патриот.

На какой мове говорит незалежная Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

На какой мове говорит незалежнаяФото: Дмитрий ПОЛУХИН

УКРАИНСКИЙ СОУС

Афонина:

- А возможно ли все перевести на украинский язык? Учебники, например? Физику? Химию?

Стешин:

- Можно. Как? Это еще Тургенев объяснил в «Дворянском гнезде». Цитирую: «Я попросил раз одного хохла перевести следующую первую попавшуюся мне фразу - «Грамматика есть искусство правильно читать и писать», и знаете, как он перевел? «Хроматика е искуство правильно читаты и писаты». Что ж это, язык, по-вашему? Самостоятельный язык?»

Безпалько:

- Когда в советское время коммунисты строили отдельную украинскую культуру, опирались на сельские образцы. Вышиванка - это сельская одежда! Поэтому взяли полтавский говор и сделали на его основе литературный язык, насытив его большим количеством слов немецкого, польского происхождения. Даже украинский писатель Нечуй-Левицкий назвал это все «чертовщиной под украинским соусом».

Безпалько:

- Даже Порошенко, когда его снимали тайком, почему-то говорил по-русски. Поэтому я думаю, что русский язык будет сохраняться из-за близости России и мощного культурного пласта, которого хватит еще на два-три поколения.

Афонина:

- Но теперь во всех сферах жизни на Украине, за исключением личной, украинский язык будет везде. А русский?

Безпалько:

- Украинцы - это и есть русские. Это русские с большой долей своеобразия. И мне нравится все своеобразие Украины - от ландшафта до языка, до мелодики речи. Но не надо украинизацию навязывать, не надо из этого делать идеологию. Мы, русские, народ большой, разнообразный, талантливый, прекрасный. И Белоруссия, и Украина, и Поморье, Архангельщина - это все наш мир. Его нельзя впихнуть в прокрустово ложе вот этой украинской националистической идеологии.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Кино на великом и могучем не будет

Житомир вслед за Львовом запретил русских артистов и фильмы на русском.

Обострение гонений на русский язык в Житомире назвали культурно: «Мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории области». А один из житомирских депутатов так объяснил его суть: «Речь о запрете трансляции на территории области российских фильмов и выступлений российских актеров, поскольку у нас должен быть украинский продукт, и не надо пропагандировать русский язык, потому что у нас есть наш язык и должна быть наша власть».

Власть у житомирских депутатов никто пока не забирает, но как быть с реальностью? В интернет-поисковиках 90% запросов с территории Украины делаются на русском языке (по данным Google - кстати, американской компании). В день голосования за мораторий 250 житомирских преподавателей предлагали услугу «русский язык с носителем языка», кстати, стоит это совсем не дешево - от 300 гривен (около 700 руб.) в час.

Депутаты, придумавшие мораторий, явно догадывались, что избиратели их не поймут, поэтому сразу же пришлось создавать «группу по проведению разъяснительной работы о моратории». Разъяснять будут скорее всего по-русски или на суржике. Судя по языковой карте (смотрите выше), в Житомирской области на мове не говорят вообще.

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