Фигуристка Елизавета Туктамышева обнажилась на льду во время выступлений в Канаде

СЕГОДНЯ 09:13 2018-10-29T09:14:50+03:00

Это произошло во время показательных прокатов после турнира Skate Canada [фото, видео]

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Настоящее шоу устроила российская фигуристка Елизавета Туктамышева во время показательных выступлений турнира "Скейт Канада". Она одержала победу на этих соревнованиях, а во время финальных прокатов фигуристка исполнила танец под песню Бритни Спирс "Toxic", выйдя на лед в образе стюардессы. Точь-в-точь как и героиня Спирс в клипе на этот трек.

Туктамышевой во время выступлений очень удался образ стюардессы.Фото: REUTERS

По ходу своего выступления Елизавета Туктамышева последовательно сняла с себя многие части костюма, оставшись к концу выступлений в одном нижнем белье. Болельщики как на арене, так и за ее пределами, смотревшие выступление спортсменки, оказались в восторге от такого шоу.

Туктамышева последовательно во время выступлений скидывала с себя разные детали наряда.Фото: REUTERS

В "сторис" личного Инстаграма Туктамышева, которая обыграла в Канаде Евгению Медведеву, сделала скриншот начала своего выступления с вопросом: "Кто смотрел?". А вот совместное фото с Евгенией Медведевой сама Лиза подписала в шутку:

- Женя, ну что, растопим завтра лёд на гала?

- Вызов принят!

В конце концов Лиза обнажилась.Фото: REUTERS

Надо сказать, что чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в личном Инстаграме уже не раз выкладывала откровенные фотосессии в нижнем белье, радуя своих поклонников. Отметим, что на турнире в канадском Лавале Туктамышева набрала 203,32 балла, одержав победу.

Выступление Туктамышевой порадовало болельщиков.Фото: REUTERS

Britney Spears - Toxic (Official Video).

А второй стала японка Мако Ямашита - 203,06. У Евгении Медведевой - 197,91 балла и третье место. Она шла седьмой после короткой программы, но за счет отличного выступления в произвольной смогла подняться на третье место.