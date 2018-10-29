Фигуристка Елизавета Туктамышева обнажилась на льду во время выступлений в Канаде
Настоящее шоу устроила российская фигуристка Елизавета Туктамышева во время показательных выступлений турнира "Скейт Канада". Она одержала победу на этих соревнованиях, а во время финальных прокатов фигуристка исполнила танец под песню Бритни Спирс "Toxic", выйдя на лед в образе стюардессы. Точь-в-точь как и героиня Спирс в клипе на этот трек.
Туктамышевой во время выступлений очень удался образ стюардессы.Фото: REUTERS
По ходу своего выступления Елизавета Туктамышева последовательно сняла с себя многие части костюма, оставшись к концу выступлений в одном нижнем белье. Болельщики как на арене, так и за ее пределами, смотревшие выступление спортсменки, оказались в восторге от такого шоу.
Туктамышева последовательно во время выступлений скидывала с себя разные детали наряда.Фото: REUTERS
В "сторис" личного Инстаграма Туктамышева, которая обыграла в Канаде Евгению Медведеву, сделала скриншот начала своего выступления с вопросом: "Кто смотрел?". А вот совместное фото с Евгенией Медведевой сама Лиза подписала в шутку:
- Женя, ну что, растопим завтра лёд на гала?
- Вызов принят!
В конце концов Лиза обнажилась.Фото: REUTERS
Надо сказать, что чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в личном Инстаграме уже не раз выкладывала откровенные фотосессии в нижнем белье, радуя своих поклонников. Отметим, что на турнире в канадском Лавале Туктамышева набрала 203,32 балла, одержав победу.
Выступление Туктамышевой порадовало болельщиков.Фото: REUTERS
Britney Spears - Toxic (Official Video).
А второй стала японка Мако Ямашита - 203,06. У Евгении Медведевой - 197,91 балла и третье место. Она шла седьмой после короткой программы, но за счет отличного выступления в произвольной смогла подняться на третье место.
Елизавета Туктамышева. Показательные выступления. Skate Canada. Гран-при по фигурному катанию сезона-2018/19.