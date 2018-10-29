Яна Сексте: «Я всегда знала, что меня очень любит Олег Павлович Табаков»

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-29T14:15:12+03:00

Яна Сексте из тех актрис, которые покоряют зрителей с первых минут. Так происходит на спектаклях в театре, так произошло и с сериалом «Оттепель», в котором она блистательно исполнила роль кинооператора Люси Полыниной

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– Вы родились в Риге, росли с двумя сестрами. Папа справлялся с вами?

– Папа был моряком. Он уходил в дальние плавания, работал в рыбхозяйстве. Поэтому нами рулила мама.

– У вас же есть сестра-двойняшка Инна. Вы с ней разные?

– Вообще разные. Непохожи никогда и ни в чем. Мы с этим номером можем даже выступать – когда в какой-то компании говорим, что мы двойняшки и видим реакцию.

Яна с Евдокией Германовой в театре Олега Табакова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

– Вы не спрашивали маму, почему она решила отдать вас в театральную студию?

– Спрашивала – она не знает. (Улыбается). Я же хотела быть медсестрой. Я сама очень много болела и подолгу – по полгода – лежала в больницах. Мне казалось, что главный человек в медицинском отделении – это медсестра. И я думала, что тоже стану очень хорошей медсестрой. Но стала артисткой.

– Чье было решение поступать в театральный вуз?

– Мое. Мама поддержала сразу и безоговорочно. Когда я поступала Школу-студию МХАТ на курс Олега Павловича Табакова, из 30 человек 12 были из Риги – это бы такой спецкурс. Наше обучение оплачивал рижский банк. И после обучения мы обязаны были вернуться в Ригу и там отработать, что я позже и сделала.

Яна в сериале "Оттепель"Фото: кадр из фильма

– Правда, что при поступлении вы читали Роберта Бернса?

– Да, читала «Что делать девчонке? Как быть мне, девчонке?». Потом смотрела это в записи и думала: «Какой кошмар! Кто же меня надоумил так читать?!»

– А Табаков что на это сказал?

– Я даже не могу сказать, что он смеялся – он ржал. Я же была очень круглой, как шарик. А мне казалось, я такая драматическая артистка… После первого тура Табаков мне сказал: «Ты, мать, больше не читай это…» (Смеется)

– Учиться получалось сразу?

– Может, это прозвучит самонадеянно или как кокетство: но все годы, пока я училась, пока работала, я всегда знала, что меня очень любит Олег Павлович Табаков. И это не о том, что я такая классная и хорошая. Это про него… Он как будто крылья мне дал, и я на них лечу.

– Отучившись, отработав положенные три года в Риге, вы приехали в Москву. Начались спектакли в МХТ, в «Табакерке». Вам было каково?

– Трудно, страшно, невесело. Когда я пришла на первый сбор труппы в «Табакерку», у меня было ощущение, что я всегда здесь была. Вот такой театр. Но кроме спектаклей ведь было и другое. Вот тогда мы с Москвой и встретились… Это был психологически тяжело. Были моменты, когда мне казалось, что я совершила ошибку, что не выдержу в этом городе. Но потом привыкла.

– Ваш благотворительный фонд «Доктор Клоун» – это что за проект?

– Это огромная часть моей жизни. Иногда в голову приходят такие мысли, что все мое актерство – ради этого. Это больничная клоунада. Лежит больной ребенок, которому и больно, и страшно. Вдруг открывается дверь, и входит что-то яркое, персонаж, который раскрашивает белые стены.

Яна Сексте, Софья Заика, Рената Литвинова и Авдотья Смирнова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

– С чего это началось?

– Вместе с моим первым мужем Максимом Матвеевым мы были волонтерами фонда «Подари жизнь». В какой-то момент координатор позвонила и рассказала, что в госпитале им. академика Бурденко девочка в тяжелом состоянии отказывается общаться с кем-либо, ей нужны клоуны. Мы ничего об этой деятельности не знали, но пришли. Я была потрясена тем, как это работает. Потом мы начали приходить регулярно, нас стало больше, мы решили открыть школу «Доктор Клоун».

Анна Чиповская и Яна Сексте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

– Лет десять назад в интервью вы сказали, что хотели бы быть успешной и узнаваемой. И вот оно случилось. Теперь вам нравится быть успешной и узнаваемой?

– Я узнаваемая довольно условно. Мы даже с моим любимейшим мужем Митей (композитор Дмитрий Марин. – Прим. ред.) выяснили, где моя целевая аудитория: меня узнают всегда, когда я стою в очереди в Пушкинский музей, и на стадионах.

Яна будет гостьей Татьяны Устиновой в программе «Мой герой» на канале «ТВ Центр» во вторник, 30 октября, в 13:40