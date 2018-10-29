Яна Сексте: «Я всегда знала, что меня очень любит Олег Павлович Табаков»
– Вы родились в Риге, росли с двумя сестрами. Папа справлялся с вами?
– Папа был моряком. Он уходил в дальние плавания, работал в рыбхозяйстве. Поэтому нами рулила мама.
– У вас же есть сестра-двойняшка Инна. Вы с ней разные?
– Вообще разные. Непохожи никогда и ни в чем. Мы с этим номером можем даже выступать – когда в какой-то компании говорим, что мы двойняшки и видим реакцию.
Яна с Евдокией Германовой в театре Олега Табакова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
– Вы не спрашивали маму, почему она решила отдать вас в театральную студию?
– Спрашивала – она не знает. (Улыбается). Я же хотела быть медсестрой. Я сама очень много болела и подолгу – по полгода – лежала в больницах. Мне казалось, что главный человек в медицинском отделении – это медсестра. И я думала, что тоже стану очень хорошей медсестрой. Но стала артисткой.
– Чье было решение поступать в театральный вуз?
– Мое. Мама поддержала сразу и безоговорочно. Когда я поступала Школу-студию МХАТ на курс Олега Павловича Табакова, из 30 человек 12 были из Риги – это бы такой спецкурс. Наше обучение оплачивал рижский банк. И после обучения мы обязаны были вернуться в Ригу и там отработать, что я позже и сделала.
Яна в сериале "Оттепель"Фото: кадр из фильма
– Правда, что при поступлении вы читали Роберта Бернса?
– Да, читала «Что делать девчонке? Как быть мне, девчонке?». Потом смотрела это в записи и думала: «Какой кошмар! Кто же меня надоумил так читать?!»
– А Табаков что на это сказал?
– Я даже не могу сказать, что он смеялся – он ржал. Я же была очень круглой, как шарик. А мне казалось, я такая драматическая артистка… После первого тура Табаков мне сказал: «Ты, мать, больше не читай это…» (Смеется)
– Учиться получалось сразу?
– Может, это прозвучит самонадеянно или как кокетство: но все годы, пока я училась, пока работала, я всегда знала, что меня очень любит Олег Павлович Табаков. И это не о том, что я такая классная и хорошая. Это про него… Он как будто крылья мне дал, и я на них лечу.
– Отучившись, отработав положенные три года в Риге, вы приехали в Москву. Начались спектакли в МХТ, в «Табакерке». Вам было каково?
– Трудно, страшно, невесело. Когда я пришла на первый сбор труппы в «Табакерку», у меня было ощущение, что я всегда здесь была. Вот такой театр. Но кроме спектаклей ведь было и другое. Вот тогда мы с Москвой и встретились… Это был психологически тяжело. Были моменты, когда мне казалось, что я совершила ошибку, что не выдержу в этом городе. Но потом привыкла.
– Ваш благотворительный фонд «Доктор Клоун» – это что за проект?
– Это огромная часть моей жизни. Иногда в голову приходят такие мысли, что все мое актерство – ради этого. Это больничная клоунада. Лежит больной ребенок, которому и больно, и страшно. Вдруг открывается дверь, и входит что-то яркое, персонаж, который раскрашивает белые стены.
Яна Сексте, Софья Заика, Рената Литвинова и Авдотья Смирнова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
– С чего это началось?
– Вместе с моим первым мужем Максимом Матвеевым мы были волонтерами фонда «Подари жизнь». В какой-то момент координатор позвонила и рассказала, что в госпитале им. академика Бурденко девочка в тяжелом состоянии отказывается общаться с кем-либо, ей нужны клоуны. Мы ничего об этой деятельности не знали, но пришли. Я была потрясена тем, как это работает. Потом мы начали приходить регулярно, нас стало больше, мы решили открыть школу «Доктор Клоун».
Анна Чиповская и Яна Сексте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
– Лет десять назад в интервью вы сказали, что хотели бы быть успешной и узнаваемой. И вот оно случилось. Теперь вам нравится быть успешной и узнаваемой?
– Я узнаваемая довольно условно. Мы даже с моим любимейшим мужем Митей (композитор Дмитрий Марин. – Прим. ред.) выяснили, где моя целевая аудитория: меня узнают всегда, когда я стою в очереди в Пушкинский музей, и на стадионах.
Яна будет гостьей Татьяны Устиновой в программе «Мой герой» на канале «ТВ Центр» во вторник, 30 октября, в 13:40