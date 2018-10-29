Вечные «грабли» Краснодарского потопа

СЕГОДНЯ 18:58 2018-10-29T20:52:08+03:00

Краснодарский край приходит в себя после сильного наводнения. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Наш колумнист Герман Пятов о том, почему год за годом резкие подъёмы уровня воды в реках и подтопления становятся "неожиданностью" для чиновников и жителей

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"Не было такого никогда... и вот опять!" Опять "неожиданно" стихия обрушилась на Краснодарский край, есть разрушения, есть, к сожалению, жертвы, парализовано автомобильное и железнодорожное сообщение. Телефон разрывается от звонков редакторов и журналистов с просьбой дать "комментарий". Ну чтож...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675182" frameborder="0"></iframe> Такого потопа Краснодарский край не видел 30 лет.Стихия накрыла около 30 населенных пунктов. Затоплены тысячи домой, люди лишились крова. Наиболее пострадали Туапсинский и Сочинский районы

В ночь на 7 июля 2012 года часть города Крымска была затоплена разлившейся в результате сильных ливней рекой Адагум. Фактически целый район города превратился в озеро. Произошло все так быстро, что спящие люди не успели выбраться из своих домов... Погибло более 150-ти человек. Еще около двадцати человек погибли в других городах Краснодарского края.

Внезапность и масштабность трагедии породили массу слухов:

- о "сбросе воды из водохранилища", в результате которого возникла "волна высотой семь метров",

- о "тысячах погибших", тела которых вывозили "сотни рефрижераторов"

- о "замалчивании размеров трагедии властью", и т.д.

Лето 2012 года. Спасатели в затопленном Крымске.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На самом деле, все было не так. Я лично на второй день выехал на место трагедии в Крымск, чтобы помочь пострадавшим, находился в районе бедствия целую неделю, видел последствия своими глазами, и, по результатам этой акции написал серию статей о причинах трагедии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/493806" frameborder="0"></iframe> Год после наводнения в Крымске.В пострадавшем от разрушительного наводнения городе открыли стену плачаКП-ТВ

Так получилось, что за десять лет до трагедии в Крымске, в 2002 году, я также выезжал оказывать помощь сиротам в детские дома и интернаты Краснодарского края, пострадавшие от паводка.

Тогда на юге России произошли два не менее страшных наводнения: в конце июня в результате ливней затопило пять районов юго-востока Краснодарского края, а 8 августа тропический ливень привел к затоплению Новороссийска и Крымска. Тогда погибло более сотни человек, подтопленными оказались дома 340 тысяч жителей 246 населенных пунктов, был нанесен огромный материальный ущерб.

Однако не стоит думать, что такие стихийные бедствия случаются в этих краях раз в десять лет: прошло всего лишь шесть лет - и вот опять репортажи из Туапсе и Сочи, как из зоны "боевых действий": размыло дороги и мосты, затопило дома, жертвы...

Периоды между 2002-м и 2012-м, как и между 2012-м и 2018-м годом тоже не были безмятежными:

- наводнение в октябре 2010 года в южной части Краснодарского края унесло жизни 14-ти человек, еще 42 были ранены. Пострадала инфраструктура - мосты, дороги, социальные объекты, около 1500 домов были разрушены.

- весной 2011 года, в результате весеннего половодья затопило 4 000 домов в нескольких районах, к счастью - без жертв.

- в сентябре 2013-го в Сочи затопило несколько улиц.

И каждый раз мы слышим объяснения, что в случившемся виноваты какие-то "неподвластные человеческой воле силы": как в истории с керченской бойней оказалась виновата "глобализация", так в нынешнем краснодарском потопе виновато, оказывается, "глобальное потепление".

Тут, поневоле, на ум приходят причины, мешающие плохому танцору танцевать...

В 2012 году, после акции помощи пострадавшим в Крымске, я провел тщательный анализ случившегося.

Мой вывод: конечно, есть природные факторы, есть обстоятельства непреодолимой силы, но есть и извечный наш русский "авось", а также классическое российское мздоимство!

По результатам проведенных прокуратурой проверок установлено, что деньги, выделенные на расчистку русла рек, были разворованы: только за одни 2009 год было похищено 9 миллионов рублей.

"Регулярная очистка русел рек от твердых стоков во многих регионах не проводилась на протяжении последних 10–15 лет. Это привело к тому, что русла рек были забиты твердым стоком, а транспортирующие способности рек уменьшились. Паводковые расходы растекались по поймам рек, которые были застроены жилыми домами и объектами инфраструктуры", - пишет в своей книге «Катастрофические наводнения начала XXI века: уроки и выводы» Заслуженный спасатей РФ Юрий Воробьев.

Книга написана в 2003 году, и что? Местные власти воспользовались этим опытом, который, по выражению, авторов, "написан кровью пострадавших и спасателей"? Последовавшие многочисленные трагедии говорят, что не в полной мере.

А между тем, изобретать велосипед не нужно: инженерные и не инженерные методы защиты от наводнений давно известны, и применяются не веками - тысячелетиями. Защититься от паводков помогают:

- строительство водохранилищ, которые аккумулируют внезапные (в результате тропических ливней) излишки воды

- повышение пропускной способности рек путем расчистки, углубления, расширения, спрямления русла

- обваловывание - строительство дамб вдоль опасных участков берегов рек.

- повышение отметок прилегающих территорий путем подсыпки земли.

Не инженерные методы, организационно-технические - это мониторинг и прогноз паводков, организация гидрометеорологических наблюдений, вынос объектов из зон периодического затопления, контроль над хозяйственным использованием опасных зон.

Трагедии 2002, 2012 годов, как и нынешний "потоп" в Краснодарском крае показывают, что все эти все эти вышеперечисленные методы предотвращения трагедии не используются, или используются недостаточно.

В августе 2012 года помощь пострадавшим от наводнения на Кубани собирали "всем миром".Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Могу сказать - район в Крымске, в котором погибла основная масса людей в 2012 году, вообще нельзя было застраивать - это очевидно любому здравомыслящему человеку, даже не профессионалу! Там улицы застроены фактически на пойменных лугах реки Адагум, которые неминуемо затапливаются, а высокие насыпи автомобильных дорог с двух сторон при паводке играют роль "плотин", которые не дают воде быстро сойти! И такая ситуация - во многих местах Краснодарского края: регион богатый, желающих поселиться в нём много, земля дорогая, и люди, правдами и неправдами возводят дома там, где строить жилье нельзя!

А потом, после очередного потопа, они рыдают перед телекамерами, обвиняя во всем власть!

Власть, конечно, тоже виновата: чиновники за взятки дают разрешения на строительство в паводкоопасных местах, либо "закрывают" глаза на уже возведенный "самострой".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674821" frameborder="0"></iframe> Потоп в Туапсе. Видео.Люди ходят в воде по пояс: за-за обильных осадков река Туапсе вышла из берегов

Здравомыслие проявляют только страховщики: они просто отказываются страховать дома, которые находятся в таких "гиблых" местах!

Кто виноват и что делать, я тут изложил. Почему же "воз и ныне там"? Да потому, что за гибель сотен утонувших в наводнениях людей за эти годы так никто и не ответил!

"Бабы новых нарожают", да?

Наводнение на Кубани: вид из окна поезда.

КАК ЭТО БЫЛО

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