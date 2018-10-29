СЕГОДНЯ 19:15 2018-10-29T19:17:23+03:00

Спецвыпуск «Комсомолки» к 100-летию комсомола читали всем Кремлевским дворцом. На переднем плане - исполнительный директор Клуба журналистов «КП» всех поколений Людмила Семина. За ней (в белой рубашке без галстука) - обозреватель «КП» Александр Гамов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Дорогие друзья!

Перед вами - уникальный выпуск «Комсомольской правды». Таких номеров еще не было за всю более чем 90-летнюю историю нашей газеты.

Нет, это даже не дайджест самых ярких публикаций за все эти годы. Каждая полоса - а всего их 16 - сродни редчайшим музейным экспонатам, которые могли бы занять (и, мы уверены - займут) достойное место в экспозиции, посвященной Истории Нашего Отечества.

А еще это - живые свидетельства очевидцев главных событий СССР и России. Живые - потому что написаны журналистами «Комсомольской правды», которые всегда были неравнодушными к происходящему.

Юбилейный выпуск "Комсомолки"

К тому же газета эта - нашего «старинного формата» А-2, в черно-белом варианте, только логотип в честь праздника мы немного подкрасили, да еще - аншлаг на самом верху первой полосы: «Комсомолу - 100 лет. Да здравствует юность!»

Наши верные друзья, которые дружат с газетой десятилетиями, встретят на этих страницах знакомые до боли рубрики: «Газета - читатель - газета. Час письма», «Алый парус», «Журналист меняет профессию», «Клуб любознательных»...

И в то же время это - свежая «Комсомолка». И дело не только в том, что отпечатана она на современной светлой бумаге, где нет ни пятнышка желтизны... Под многими «старыми» материалами - строчки-«мостики» в современность, в сегодняшний день страны.

Именно эта наша «Комсомолка» стала сюрпризом для гостей торжественного вечера, посвященного 100-летию комсомола, который проходил в Государственном Кремлевском Дворце 27 октября 2018-го.

- Молодые ребята в нашей фирменной «форме» поздравляли гостей праздника с юбилеем и вручали им номер газеты, - рассказала завотделом подписки "Комсомольской правды" Наталия Орехова.- Гости с благодарностью принимали подарки, а многие даже просили еще несколько экземпляров любимой газеты для друзей и знакомых. Спецвыпуск был так популярен, что за каких-то полчаса 16 наших волонтеров раздали весь юбилейный тираж – 3800 экземпляров. А гости, прежде чем разойтись, еще несколько минут общались между собой, обсуждая номер нашей газеты.

К сожалению, газета в «бумажном исполнении» досталась не всем. Но это исправимо - вы можете перелистать эти страницы прямо сейчас.

В добрый путь!

А всех наших читателей, слушателей Радио «Комсомольская правда» и посетителей сайта - со 100-летним юбилеем Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи - ВЛКСМ!

Ура!

КСТАТИ

Кто делал этот специальный номер

А теперь - о тех, кто приложил свою мысль и перо к этому юбилейному выпуску. На 16-й странице, в самом низу - номер подписан так: «Редколлегия «Комсомольской правды» при участии Клуба журналистов всех поколений «КП». И это правда!

Но, мы считаем, не лишним будет указать и фамилии авторов современных комментариев, а также представить всю команду, которая участвовала в подготовке номера...

Итак... - перечислим по полосам: Валерий Симонов, Людмила Семина, Василий Устюжанин, Александр Гамов, Александр Пумпянский, Татьяна Корсакова, Ирина Толмачева, Татьяна Адабаш, Юрий Лепский, Людмила Кривомазова, Любовь Панова, Юрий Рост, Людмила Овчинникова, Владимир Савченко, Галина Янчук, Вячеслав Недошивин, Борис Панкин, Юрий Феклистов, Андрей Тарасов, Владимир Снегирев, Андрей Максимов, Павел Гутионтов, Надежда Ажгихина, Борис Минаев, Евгения Двоскина, Елена Недошивина, Виталий Игнатенко, Виктор Дюнин, Алексей Черниченко, Геннадий Бочаров, Владимир Губарев, Владимир Десятерик, Нина Аллахвердова, Юрий Данилин, Владимир Веленгурин, Геннадий Алференко, Александр Куприянов, Александр Радов, Николай Варсегов, Александр Крестников, Владимир Сунгоркин, Андрей Дятлов, Анна Епанешникова, Александр Кулаков, Полина Варывдина, Наталья Павлова, сотрудницы стенбюро «КП».

Смотреть номер.