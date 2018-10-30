Москвич установил рекорд Гиннесса, получив 1265 отписок от чиновников

СЕГОДНЯ 01:05 2018-10-30T01:29:01+03:00

Рекордсменами оказались не только чиновники, но и Игорь (в центре, делает селфи своей семьи), написавший тысячи писем в разные инстанции, на которые, собственно, и получал ответы. Фото: Архив семьи Артеменко

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От таких достижений то ли радоваться, то ли плакать. На руках у 32-летнего Игоря Артеменко сертификат Книги рекордов Гиннесса - результат многолетней войны с чиновниками за квадратные метры.

- Зарегистрировать рекорд решил от обиды, - рассказывает обладатель уникальной бумаги. - Даже не знал, есть ли у меня конкуренты по отфутболиванию. Зашел на англоязычный сайт Книги рекордов, заполнил заявку. Приложил фотографии всех документов, оплатил госпошлину, то ли 7, то ли 17 долларов, и стал ждать. Месяц, два прошли... И тут вдруг письмо. Только что теперь с ним делать, разве что в рамке повесить?

«НАС ЖЕ НЕ МИЛЛИАРД КИТАЙЦЕВ»

- Наша мама воспитала шестерых детей, с папой они давно развелись, - рассказывает москвич. - В девяностые приходилось много работать, чтобы всех прокормить, а в 2004-м мы наконец встали в очередь на жилье. Нас тогда уже было не семь, а девять человек - старшая сестра родила двух дочек. На очередь они встали отдельно как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. По закону в Москве положено определенное количество квадратных метров на человека, и нам вдевятером в трехкомнатной квартире на 73 квадрата в Люблине места откровенно не хватало. Мама с нами пятерыми стояла в другой очереди.

По расчетам Артеменко, им полагалась однушка и двушка. Но время шло, а жилья так и не было.

- Я, как самый инициативный, стал писать во все инстанции. Поначалу нас просто футболили: ждите, мол. А потом стали внаглую штамповать ошибки в своих ответах, - возмущается Игорь. - Например, в одном письме писали, что есть программа для семей с пятью детьми. Но мы в нее не попали, потому что нас четверо. И в этом же письме перечисляли пятерых: сын и четыре дочери. Ну как так? Посчитайте нас уже наконец, нас же не миллиард китайцев!

Артеменко такая небрежность зацепила - стал строчить пуще прежнего, без разбору: в Департамент жилищной политики, правительство, управление делами президента, прокуратуру, префектуру, аппарат уполномоченного по правам человека…

- Чиновников муниципального и федерального значения всех обошел, - с гордостью признается борец за свои права. - И все равно не помогло. Статус многодетной семьи мы потеряли четыре года назад, когда самой младшей сестре исполнилось 18.

«НАМ МЕШАЮТ РАЗМНОЖАТЬСЯ!»

Но право на жилищную помощь от государства у Артеменко все равно осталось. Трешка на девятерых мала - по нормативам жилье должно быть просторнее. Но и в новом статусе старый вопрос никак не решается.

- Мы уже женились, замуж повыходили, свои дети пошли, а жить все негде, - разводит руками москвич. - В родительской трешке сейчас живут мама и две младшие сестры. Остальные, в том числе и я, ютятся по съемным углам. Вы бы знали, сколько приходится работать, чтобы аренду оплачивать! Да и неспокойно без крыши над головой.

Сестры Игоря после замужества тоже снимают жилье. По закону, если квадратов не хватает, можно рассчитывать на субсидию или льготную ипотеку. В случае с Артеменко чиновники готовы предоставить оба варианта. Но получателей они не устраивают: одобренная субсидия, по словам Игоря, составляет полтора миллиона. А квартира по сниженной ипотечной ставке у города пока одна. «У нас фактически семь семей уже, что ж, нам всем вместе селиться?» - отказываются Артеменко.

У чиновников между тем своя правда. Прежде чем одобрить субсидию, власти считают количество метров по всем родственникам в семье. И не все проходят по квадратам.

- У одной сестры муж прописан в деревне Ляхи Нижегородской области. Так чиновники взяли да и посчитали квадратные метры мужа - оказалось, их с избытком. Получается, нам, москвичам, предлагают в глушь из столицы ехать? - возмущается Игорь Артеменко. - Вот сестра и не рожает детей - как рожать, если тебе жить негде? Получается, нам размножаться нельзя?

Сертификат за самое большое количество ответов от российских чиновников: 1265 писем за 7 лет.Фото: Архив семьи Артеменко

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Даниил ДУГАРСКИЙ-ЧЕРНЫЙ, юрист общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы»:

- По этой истории у меня единственный вопрос: почему не обжаловали в суде решение чиновников? Если власти отказывают в постановке в программу, как вам кажется, незаконно, это повод для судебного разбирательства. Писать письма нет никакого смысла!

Очередь на жилье в столице действительно большая. И далеко не всегда, если вам положена квартира, вы можете ее получить. Это ваше право, которое надо отстаивать всеми возможными способами.

Раньше многодетные семьи (в Москве многодетными считаются семьи с тремя и более детьми, младшему из которых не исполнилось 16 лет или 18 лет - если ребенок учится. - Авт.) стояли в отдельной очереди на жилье, а последние несколько лет очередь для всех одна. Чтобы претендовать на квадратные метры в столице, нужно, чтобы были выполнены все эти условия.

1. Иметь гражданство РФ.

2. Иметь прописку в Москве не менее 10 лет.

3. За пять лет до подачи заявления нельзя ухудшать свои жилищные условия, например, прописывать родственников (кроме детей).

4. Семья должна быть признана малоимущей.

Но даже в этом случае семью на учет не ставят автоматически, нужны основания. Самые популярные - проживание в аварийном жилье или площадь менее 10 кв. м на человека. При этом считается совокупная площадь, то есть все, чем владеют родственники (мужья и жены в том числе), вплоть до садовых домиков.

Еще один способ улучшить свои условия - получить денежную субсидию вместо квартиры, как в случае с Артеменко. Ее размер зависит от того, сколько вам не хватает до выполнения норматива в 10 кв. м. Это количество умножается на среднюю стоимость квадрата в Москве, и получается итоговая сумма.

ОФИЦИАЛЬНО

«Семья отказывается от трехкомнатной квартиры и требует несколько однокомнатных»

- Прежде всего, надо пояснить: семья Артеменко это 2 отдельных семьи: в одной семь человек, в другой два. Оснований для обеспечения их жильем на безвозмездной основе нет, поэтому Артеменко могут претендовать только на улучшение жилищных условий, - разъясняют в Департаменте государственного имущества. - С 2004 года семья состоит на учете, как нуждающаяся в таковом улучшении. По нормативам, им не хватает 66,5 кв. м.

Для решения вопроса город предложил следующие варианты:

- предоставление жилого помещения по договору купли-продажи, в том числе с использованием ипотечного жилищного кредита.

- предоставление субсидии на приобретение или строительство жилья;

По первому варианту семье в этом году была предложена трехкомнатная квартира (на выбор было предоставлено 3 варианта, площадью от 76,3 до 78,7 кв.м.). Заявители отказались от предложенных вариантов, настаивая на предоставлении нескольких однокомнатных квартир либо субсидии.

Семье из семи человек департамент предложил субсидию – 2 млн 46 тысяч рублей, семье из двух человек – 2 млн 130 тысяч. Согласия не поступало.

ВОПРОС ДНЯ

А вы на кого жаловались?

Дмитрий ЖДАНУХИН, гендиректор Центра развития коллекторства:

- Самая необычная наша жалоба была отправлена Папе Римскому через посольство Ватикана в Москве. Мы жаловались на итальянскую компанию, которая не погашала долги перед тяжелобольным сотрудником.

Петр ШКУМАТОВ, общественный деятель, координатор «Синих ведерок»:

- Я на дорожные ямы жаловался. И добился впечатляющего результата - все ямы были заделаны. А иногда наказывали тех, кто за этот участок дороги отвечал.

Герман КЛИМЕНКО, интернет-предприниматель, экс-советник Президента РФ:

- Жаловался на плавучий ресторан с громкой музыкой, который пришвартовался под окнами моего офиса. Через три месяца приехали прокуроры и решили вопрос. Долго ждал, конечно, но система работает.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Сергей СОКОЛОВ, архитектор:

- Обращался в администрацию президента из-за застройки курортной зоны в Адлере. Там снесли детский игровой городок, частично вырубили кипарисы и сосны, огородили выходы на пляжи. Пришел ответ из администрации Краснодарского края: оказывается, это были два участка под индивидуальное строительство. Но всем прекрасно известно, что вместо частных домов на черноморских курортах вырастают гостиницы и многоэтажки!

Анна ЛИТВИНОВА, писательница:

- Я не люблю ябедничать. Но хамство от властей не выношу. Когда полицейские вытряхивали окурки из своей машины прямо на дорогу, пожаловалась на них с удовольствием.

Юрий МОША, основатель компании «Русская Америка»:

- Подавал иски о защите чести и достоинства. А сейчас требую удалить из поисковой выдачи в интернете ссылки, которые порочат меня и мою семью.

Кристина, читательница сайта KP.RU:

- Часто оставляю записи в книге жалоб и предложений в ресторанах. Считаю, что так поднимаю уровень российского сервиса, то есть работаю на благо страны. Но если обслуживание хорошее, не скуплюсь на чаевые.