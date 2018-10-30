Глухими тропами среди озер и гор уйду бродить я отпускными вечерами

СЕГОДНЯ 01:30 2018-10-30T01:29:01+03:00

Камчатка. Праздник «День вулкана» вошел в Национальный календарь событий России и собирает в августе десятки тысяч экотуристов. Фото: Наталья ГРАЧЕВА

Провести отпуск в поездке по заповедным местам страны - незабываемо. И недешево, если ехать далеко. Цена вопроса зависит от запросов. Мы подумали: эх, один раз живем! Хотим увидеть свою Россию! И отправились подальше от Москвы

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САХАЛИН

Остров Сахалин омывают Охотское море, Татарский пролив и залив Анива. Никаких «все включено» - только палатки, спальники и костер. Нас ждет поездка на джипе на живописный мыс Крильон.

Большую часть пути едем по песчаному побережью Татарского пролива. Наши проводники говорят: самое опасное препятствие здесь - морская капуста. Ее выбрасывает на берег волнами. Коварная водоросль может засосать колеса так, что зыбун в песках покажется детским садом. На Крильоне оказались потрясающие виды, они с лихвой компенсировали все дорожные неудобства.

Добраться до Крильона можно и по воде. Турагентства Южно-Сахалинска предложили нам однодневную экскурсию по 7500 рублей с человека. «Вас доставят из города до пристани, а оттуда 4 часа по морю», - пояснили нам. Но катера ходят не каждый день и сильно зависят от погоды.

Мыс Великан на Охотском море - приехать сюда стоит из-за потрясающих скалистых арок. Однодневный экскурсионный тур в группе обошелся в 3500 рублей (индивидуальный стоил 12 тысяч).

На местных рынках мы попробовали вкуснейшую чавычу, продегустировали крабов, гребешки и корюшку. Лососевая икра ложками была приятным бонусом.

Перелет Москва - Южно-Сахалинск (туда-обратно) обошелся в 45 тысяч рублей.

КАМЧАТКА

Лучше гор могут быть только вулканы. Когда на юге России курортный сезон близится к завершению, Камчатка только начинает принимать туристов. Путешествие в Кроноцкий заповедник - мечта!

В Петропавловск-Камчатcкий из Москвы лететь 8,5 часа. Если покупать билеты заранее, реально уложиться в 22 тысячи за полет туда-обратно. Но до самых экзотических мест Камчатки из столицы края добраться можно только вертолетом.

Здесь находятся 25 вулканов, 8 из них действующие. Самый большой - Кроноцкая сопка (3,5 тысячи метров высотой). Вулкан Кизимен - самый «горячий», он, кстати, активно извергается. А на склоне вулкана Большой Семячик расположен красивейший ледник Кропоткина. На вулкане Кихпиныч начинается река Гейзерная, а по ее берегам - более 40 гейзеров, горячие источники, термальные озера, грязевые котлы... Да, это та самая знаменитая Долина гейзеров.

Вертолетная экскурсия «Долина гейзеров» - удовольствие дорогое, стоит 35 тысяч рублей на человека, но именно так можно увидеть все уникальные пейзажи. Еще одна экскурсия в заповеднике - в кальдеру вулкана Узон, где есть горячие источники, грязевые котлы и кристально чистые холодные озера, тундра и березовый лес.

«РУССКАЯ АРКТИКА»

Национальный парк «Русская Арктика» в Северном Ледовитом океане - это часть архипелага Новая Земля, а также заказник на островах Земля Франца-Иосифа. Добраться в самый северный российский национальный парк сложно - регулярных авиарейсов нет в принципе. Так что туристов здесь считают не миллионами, как в Красной Поляне, и не тысячами, как на Камчатке. А сотнями. Летом 2017 года на островах «Русской Арктики» побывали 1142 человека, из них 205 россиян, остальные - китайцы, швейцарцы, французы и ценители полярной природы из других стран. Прибыли они на круизных судах, в том числе на атомном ледоколе «50 лет Победы». Экспедиционные круизы из Мурманска или со Шпицбергена - практически единственный для туриста способ побывать в «Русской Арктике». Каждое судно сопровождает инспектор. На берег высаживаются на резиновых лодках или вертолетах.

Ради чего путешественники вместо песчаных пляжей юга едут на север?

Ради птичьих базаров на отвесных скалах, лежбищ моржей, ледопадов, белых медведей вдали и невероятных пейзажей на грани реальности и фантастики, которые можно увидеть только в Арктике.

Альтернатива этому действительно дорогому удовольствию - путешествие по Новой Земле и Земле Франца-Иосифа. А там Соловецкие острова в Белом море, национальный парк «Онежское Поморье», Кенозерский национальный парк, родина Ломоносова - Холмогоры, карстовые пещеры, деревянные церкви, мельницы и поморские дома, которые сохранились в живых деревнях. Например, в Кимже и Ворзогорах.

Перелет из Москвы до Архангельска занял полтора часа, билет стоил 6500 рублей.

В общем, всего вам интересного!