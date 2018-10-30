Руслан Губайдуллин: «Мусорная» реформа коснется каждого жителя страны»

СЕГОДНЯ 01:45 2018-10-30T01:29:01+03:00

С 1 января 2019 года все регионы России переходят на новую схему обращения с отходами

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Исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин рассказал “Комсомольской правде” как идет подготовка к “экологической” реформе, которая коснется каждого жителя страны.

БЫЛО - СТАНЕТ

- Как эта «мусорная» реформа должна изменить страну и жителей?

Действительно, с нового года меняется модель отрасли по обращению с отходами. Её основные принципы – полный контроль за движением отходов от контейнера до полигона, развитие современной инфраструктуры обращения отходов, сокращение объема складируемого на полигонах мусора.

И, пожалуй, это первая реформа, которая потребует участия не только органов власти всех уровней, отраслевых предприятий, но и жителей. Стратегическая задача – максимально сократить объём захораниваемых отходов и полностью очистить страну от несанкционированных свалок.

Что собой представляла до недавнего времени система обращения с отходами? Возчик забирал содержимое контейнеров и вёз это на полигон. В лучшем случае. В худшем – сваливал в лес или овраг, чтобы не платить за размещение. И проконтролировать его работу было практически невозможно.

Исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

Теперь ответственность за обращение отходов возьмут на себя региональные операторы. Это компании, отобранные на конкурсной основе региональными властями. Число таких компаний в каждом субъекте разное, зависит от того, на сколько зон обслуживания поделена территория региона. Например, в Ивановской области работает один региональный оператор, а в Красноярском крае их будет 19.

Регоператоры будут оказывать комплексную услугу по обращению с отходами. Выглядеть она будет так: мусоровоз забирает отходы из бака и везёт их на мусоросортировочный завод. После того, как на сортировочных лентах из общего потока отберут полезные фракции, их отправят на переработку, а всё остальное, так называемые «хвосты», спрессуют и в зависимости от того, как организована система в конкретном регионе, направят либо на мусоросжигательный завод, либо на полигон для захоронения.

Ранее услуга “Вывоз и утилизация ТБО” относилась к разряду жилищных, но после перехода на новую систему станет коммунальной. Все – физические и юридические лица – обязаны заключить договоры с регоператором и платить ему за вывоз и утилизацию отходов.

Как изменится тариф на вывоз и утилизацию?

В структуру тарифа включаются собственные расходы регионального оператора на транспортирование; расходы, связанные с получением банковской гарантии; затраты на обработку, обезвреживание и захоронение ТКО; сбытовые расходы; расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и операторами. Утилизация–переработка не тарифицируется. Обратите внимание, что сейчас также не учитывается прибыль регионального оператора. Тариф устанавливается в каждом субъекте органами тарифного регулирования.

С переходом услуги по обращению с ТКО из жилищной в коммунальную изменится порядок её начисления. Теперь при выставлении счёта будет учитываться не площадь жилья, а число зарегистрированных жильцов. И только в отдельных регионах сохранится прежняя формула расчета – по квадратным метрам.

Специалисты нашей ассоциации отслеживают ситуацию в стране по плате за новую коммунальную услугу. Проведенный нами анализ прогнозных предельных тарифов по 60 субъектам показывает, что в среднем стоимость услуги по обращению с отходами вырастет несущественно, в пределах 15%, сумма в платежке вырастет в среднем на 20 рублей. В отдельных регионах стоимость этой услуги может даже снизиться.

Контейнер для сбора пластика вмещает в себя 10-11 кг пластиковых бутылок.Фото: Иван ВИСЛОВ

НАЦПРОЕКТ ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ

Почему тариф изменится сразу (с 1 января 2019-го), а предприятия по мусоропереработке будут построены только через несколько лет?

Тариф меняется с начала деятельности регоператора в каждом регионе. Сейчас уже 10 регионов перешли на новую систему обращения с отходами, соответственно, они работают по новому тарифу. Дело в том, что тариф включает расходы на оказание услуги. В нём нет инвестиционной составляющей регионального оператора. Соответственно, бизнес, который поверил в реформу и в предстоящие перемены, вкладывает собственные средства в развитие отраслевой инфраструктуры – на свой страх и риск.

Приведу примеры из деятельности членов нашей ассоциации. В мае полностью автоматизированный мусоросортировочный завод запустили в Нижнем Новгороде. А в августе министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев побывали на открытии мусоросортировочного завода в Тюмени. В Мурманской области построен целый экотехнопарк, включающий в себя мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 180 тысяч тонн в год и полигон ТКО мощностью не менее 250 тысяч тонн в год. Кроме того, предусмотрено строительство трех мусороперегрузочных станций (МПС) в городах Североморске, Александровске и Заполярном. Это крупнейший комплекс в Арктической зоне.

Оценивая риски и возможности бизнеса, Минприроды России разработало национальный проект «Экология», который курирует лично министр Дмитрий Кобылкин. Проект предусматривает серьёзную поддержку регионов по созданию современной инфраструктуры. Приведу из него пару показателей: в ближайшие несколько лет планируется построить 131 мусороперерабатывающий комплекс и увеличить глубину переработки с 7 до 60%.

Какие процессы в рамках реформы уже происходят в регионах?

Сейчас многие ошибочно говорят, что раздельный сбор позволит решить все проблемы отрасли обращения с отходами. Это не так.

Сейчас в 81 субъекте отобран 221 региональный оператор. К оказанию услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами приступил 51 региональный оператор в 21 субъекте Российской Федерации. Полностью перешли на новую систему обращения с ТКО 10 регионов, частично – 8. Но необходимо понимать, что эти данные очень быстро меняются. В остальных регионах идёт подготовка к началу работы.

Что региональные операторы уже должны делать в рамках подготовки к переходу? Везде ли процессы идут без задержек?

Степень готовности региона к запуску новой системы должны оценивать региональные власти. Она, безусловно, разная. Трудности есть, но думаю, что в основном регоператоры с запуском справятся.

В рамках подготовки регоператоры проводят инвентаризацию контейнерных площадок, приводят мусоровозы в соответствие с требованиями законодательства (оснащают датчиками системы ГЛОНАСС), приобретают необходимую технику, проверяют маршруты, ведут работу по заключению договоров с физическими и юридическими лицами.

Какой будет новая отрасль по обращению с отходами после того, как регоператоры построят мусоросортировочные и мусоросжигательные заводы - электростанции? Какое место она займет в экономике страны и каждого региона?

Я верю в то, что наша отрасль будет самой передовой и наукоемкой. И пусть на меня другие не обижаются. Мы сейчас проходим фазу роста и скоро будем занимать достаточно серьезное положение.

Сейчас пока только встаем на крыло, особенно важна роль государства, всех регуляторов. Мы очень приветствуем активную позицию министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина, у которого за плечами колоссальный опыт работы в субъекте. Причем не в самом простом с точки зрения отходов. Его вовлеченность дает нам возможность достаточно спокойно смотреть в будущее.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР НЕ РЕШИТ ВСЕХ ПРОБЛЕМ ОТРАСЛИ

Как приучить людей к раздельному сбору отходов?

Эту привычку надо прививать с детства. Наша ассоциация это делает - к примеру, выпускает специальную детскую литературу. Рассказываем об этих довольно сложных вещах просто и увлекательно. Стараемся взять лучшее у тех стран, которые через все это уже прошли – Германии, Австрии, Японии, Швеции. Поэтому в этот раз речи о каком-то особенном пути России не идет. Хотя, как показывает практика, чтобы сознание изменилось, должно вырасти два поколения. Что касается взрослых – это вопрос исключительно личной социальной ответственности. Многие готовы сортировать уже сейчас.

Внедрение раздельного сбора мусора - комплексный вопрос.

Но всё-таки я хочу немного углубиться в сам вопрос раздельного сбора. Сейчас многие ошибочно говорят, что раздельный сбор позволит решить все проблемы отрасли обращения с отходами. Это не так. Все отходы, которые мы складируем в контейнер – общий или предназначенный для раздельного сбора, везут на мусоросортирвочный завод. Другой вопрос, что у пластика, металла, бумаги и стекла, не смешанных с органикой, больше возможностей попасть на перерабатывающие предприятия. Переработка отдельно собранного сырья более эффективна. Вот для этого необходима работа с населением. Но в любом случае, завод по переработке — лишь часть процесса. Ведь есть отходы, непригодные для вторичного использования.

И есть ещё одна сторона медали. При введении раздельного сбора отходов придется повышать тарифы. Раздельный сбор – это не чья-то прибыль, а прямые затраты регоператора на покупку новых контейнеров, мусоровозов. Во всем мире раздельный сбор финансируется за счет расширенной ответственности производителя – за это платят производители упаковки, расходы на раздельный сбор мусора «зашиты» в стоимость товара. А у нас он в общем тарифе.

Тариф устанавливает уполномоченный орган в субъекте РФ – орган тарифного регулирования. Бизнес по этим правилам работает. Регион пойдет на установку тарифов для раздельно собранных отходов только в том случае, если это не приведет к существенному росту платы граждан.

Например, контейнер для сбора пластика, который сейчас устанавливают в Москве, вмещает в себя 10-11 кг пластиковых бутылок, их рыночная стоимость составляет 150-200 рублей. Цена контейнера – 15 тысяч рублей. Чтобы окупить один контейнер, нужно около 100 раз забрать из него мусор. Кроме того, стоимость мусоровоза – около 10-15 миллионов рублей. Так что внедрение раздельного сбора мусора - комплексный вопрос.

Какая схема разделения отходов подойдет России?

Россия – большая страна. Невозможно навязать одну систему всем регионам. Это экономически нецелесообразно. Надо смотреть – какие перерабатывающие предприятия есть в каждом субъекте или в соседнем субъекте, оценить стоимость доставки отходов.

Затем, важно понимать, что именно перерабатывают эти предприятия. И уже исходя из этого создавать условия для раздельного сбора. В большинстве регионов выгодны два контейнера – для органических отходов и для «сухих» отходов (бумаги, пластика, стекла, алюминия). Где-то бумагу сортируют отдельно. Нельзя вырывать раздельный сбор из контекста. Иначе это будет сизифов труд – сортировать то, что в итоге все равно окажется на полигоне.

В среднем стоимость услуги по обращению с отходами вырастет несущественно.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СТАНДАРТ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИГОНА

Какое будущее в рамках реформы ждет нынешние полигоны по захоронению ТБО?

Современное законодательство предъявляет высокие требования к полигонам. Сегодня это многоуровневое сложное инженерное сооружение, совершенно безопасное для окружающей среды. Каждый слой отходов там утрамбовывается, перекладывается специальными материалами, чтобы исключить взаимодействие с почвой и грунтовыми водами. Современные технологии предполагают установку специальных сооружений. Например, распыления веществ, которые при взаимодействии с воздухом образуют пленку. Соответственно, мусор не разлетается, исключается и неприятный запах. Устанавливаются специальные газоотводные трубки, которые предназначены для сбора свалочного газа.

Таков стандарт современного полигона. Соответственно, свалки, не соответствующие этому стандарту, будут закрываться или модернизироваться. Свалки, исчерпавшие свой ресурс, будут рекультивироваться. На их месте через несколько лет можно будет разбивать парки или другие общественные пространства.

Существуют разные схемы работы мусоросжигательных заводов? Какие будут внедрены в России? И насколько они безопасны?

Технология термического обезвреживания распространена в странах, где действуют достаточно жёсткие экологические требования. Например, в Германии, Японии, Швейцарии. Каждое такое предприятие оборудовано системой фильтрации, которая удерживает летучие соединения, например золу. В Германии такие заводы не называют даже мусоросжигательными. Там это просто электростанции, которые работают на мусоре. В целом же есть только две технологии – полигон и мусоросжигательный завод, третьего не дано.

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В среднем стоимость услуги по обращению с отходами вырастет несущественно, в пределах 15%, сумма в платежке вырастет в среднем на 20 рублей. В отдельных регионах стоимость этой услуги может даже снизиться.

Структура бытовых отходов в РоссииФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЦИФРА

131 мусоро-перерабатывающий комплекс будет построен в ближайшие несколько лет в рамках нацпроекта «Экология». Это позволит увеличить глубину переработки мусора с 7 до 60%. Таким образом, как ожидается, перерабатывающая отрасль России получит дополнительный толчок к развитию.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Михаил БАБЕНКО, директор программы «Зеленая экономика» Всемирного фонда природы (WWF)

Михаил Бабенко, директор программы «Зеленая экономика» Всемирного фонда природы (WWF). Фото: ac.gov.ru

- Сейчас между компаниями и странами идет жесткая конкуренция. Все придумывают, как из мусора сделать копеечку. Некоторые (например, шведы) даже покупают отходы у соседних стран. Процесс разделения мусора эффективнее всего, когда разделение идет на первой стадии. А именно - когда вы идете к мусорному баку и ставите стекло в один контейнер, а пластик - в другой. Другой достаточно популярной историей являются «зеленые офисы». Внутри офиса ставятся контейнеры для сбора батареек, макулатуры и пластика. Есть компании, которые забирают это и везут на переработку. Но чтобы все это эффективно работало по всей стране, нужна связка из трех компонентов. Во-первых, бизнес должен понять, что это не благотворительность, а деятельность, которая реально дает добавленную стоимость. Во-вторых, результат на 80% зависит от населения. И в-третьих, необходима инфраструктура по сбору и логистике отходов.

Владимир ГРАЧЕВ, профессор, президент Российской экологической академии

Владимир Грачев, профессор, президент Российской экологической академии.

- По самым скромным подсчетам, только раздельный сбор может на треть сократить объемы захораниваемых отходов и избежать выбросов миллионов тонн в год парниковых газов. Все, что подлежит переработке, необходимо переработать. Та часть отходов, которую невозможно переработать или вторично использовать, должна подвергаться термической обработке.

ВАЖНО

САМЫЙ БЫСТРОРАСТУЩИЙ ВИД ОТХОДОВ В МИРЕ - ПЛАСТИК.

В России в 1990-х этот показатель составлял 3 - 5%, сейчас вдвое больше (6 - 10%). При этом в странах Европы, в США и Канаде этот показатель еще выше - 10 - 15%.

СПРАВКА

Национальный проект «Экология»

Проект, разработанный в 2018 году, включает в себя национальные цели и стратегические задачи экологического развития России до 2024 года.

Ранее в проекте было десять направлений: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и «Сохранение лесов».

В новой редакции добавлен важный сегмент «Внедрение наилучших доступных технологий». Согласно планам, с 2019 года на наилучшие доступные технологии предстоит перейти крупнейшим компаниям-загрязнителям из топ-300 списка Минприроды.

А В ЭТО ВРЕМЯ В ЕВРОПЕ...

Пластиковым стаканчикам - бой!

25 октября Европарламент, ориентируясь на крайне тревожные исследования ученых Утрехтского университета насчет приближения человечества к крайней черте в изменении климата, запретил использование пластиковой одноразовой посуды на территории стран - участниц Европейского содружества.

Итак, отныне вы не встретите в своих путешествиях по Парижам-Берлинам ни пластиковых тарелок со стаканчиками, ни ножей, ни пластиковых вилок с ложками, ни даже пластиковых палочек для воздушных шаров и трубочек для кофе…

Производителей в Европе также обязали сократить объем выпускаемой упаковочной пленки из пластика на 25% в ближайшие семь лет. А производителей табака - уменьшить содержание пластика в сигаретных фильтрах на 50% до 2025 года и на 80% - до 2030 года.

Микропластик - один из главных загрязнителей Мирового океана, влияет на живые организмы и репродукцию, считают ученые. И их слышат законодатели. Важно: если в ближайшие 17 лет (до 2035 года) человечество не сократит выбросы углекислого газа, изменения в атмосфере Земли станут необратимыми, а предотвратить повышение средней температуры воздуха более чем на 2 °С станет практически невозможно.

Как обращаются с отходами в разных странах мираФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВЫГОДНОЕ ДЕЛО

Швеция - России: утром наши кроны - днем ваш мусор

Месяц назад посол Швеции в РФ Петер Эриксон заявил, что королевство заинтересовано в покупке у России твердых бытовых отходов (ТБО).

Маленькая Швеция перерабатывает почти 100% производимых у себя в стране отходов. Например, ТБО перерабатываются в электроэнергию по технологии Waste-to-energy.

- В Швеции ежегодно производится более 4 миллионов тонн твердых бытовых отходов. Из них порядка 50,6% идет на вторичную переработку, 48,6% сжигается для производства энергии, 0,8% отправляется на полигоны.

Рачительные свеи каждый год сжигают более двух миллионов тонн мусора, однако этого недостаточно для энергетической отрасли Королевства Швеция, поэтому страна вынуждена закупать мусор за границей. В основном мусор на переработку завозят из Норвегии, Великобритании и Италии - суммарно импортируют около 1,5 миллиона тонн твердых бытовых отходов.

В России производится порядка 60 миллионов тонн ТБО ежегодно. Вопрос объема закупаемых шведами в России отходов пока открыт. Очевидно - перспективы такого партнерства прекрасны.

Владимир КОРОЛЕВ