Какое все зеленое
Проблема экологии мегаполисов - мировая проблема. Последние лет двадцать экологи и климатологи настойчиво говорят, что, учитывая объем промышленных предприятий в мире и рост населения планеты, человечество неизбежно погубит окружающую среду. Эксперты трубят во все трубы - правительствам стран нужно принимать кардинальные меры! Иначе через 17 лет будет пройдена точка невозврата к экоравновесию в мире. Именно поэтому в нашу жизнь стремительно приходят экотехнологии. От обычных зеленых насаждений, увеличения зеленых территорий в городах до внедрения экостандартов в жилой и офисной застройке, особенно в реновации ветхих зданий, и полной модернизации производств.
На Московском урбанистическом форуме в июле 2018 года Владимир Путин пояснил:
- Современный город для людей - это прежде всего город экологического благополучия. Это значит, город без свалок, с чистым воздухом, с чистой водой. Поэтому обязательным условием развития населенных пунктов должно стать внедрение технологий защиты окружающей среды, современная система переработки и утилизации отходов, модернизация объектов промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.
Одно из нововведений - в России впервые разработан и утвержден Минстроем индекс качества городской среды. Рейтинг «зеленых» городов будет составляться на основе этого индекса. Сам индекс будут подсчитывать исходя из шести факторов:
• жилье;
• общественная и деловая инфраструктура;
• социально-досуговая инфраструктура;
• зеленые территории;
• набережные;
• уличное пространство.
Кроме того, индекс каждого из этих шести пунктов будет зависеть от таких показателей, как безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие городской среды.
Экологические города - это шесть "з" и одно "р"Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Экологические города - это шесть "з" и одно "р"Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
В России широко известен рейтинг экологического развития городов России.
Это не то же самое, что рейтинг «зеленых» городов.
В 2017 году самые высокие темпы экоразвития показали:
1. Набережные Челны.
2. Казань.
3. Воронеж.
4. Магас.
5. Вологда.
6. Горно-Алтайск.
7. Оренбург.
8. Грозный.
9. Йошкар-Ола.
10. Владикавказ.
Москва и Санкт-Петербург заняли 16-е и 26-е места.
А экологическими аутсайдерами в прошлом году названы Ульяновск, Рязань и Махачкала.
ЦИФРА
68 миллиардов рублей будет направлено в течение 6 лет на повышение качества городской среды в 450 городах России.
Индекс качества городской среды разработан в 2018 году Минстроем, ДОМ.РФ с привлечением КБ «Стрелка» и включает около 30 критериев. Впервые рейтинг городов на основании индекса был составлен в 2018 году. 80% городов показали, что экосреда в них является неблагоприятной.