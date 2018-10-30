Какое все зеленое

СЕГОДНЯ 01:54 2018-10-30T01:29:01+03:00

Разбираемся в новых урбанистических экотехнологиях: что такое «зеленые» города, «зеленая» экономика и «зеленый» индекс

Изменить размер текста: A A

Проблема экологии мегаполисов - мировая проблема. Последние лет двадцать экологи и климатологи настойчиво говорят, что, учитывая объем промышленных предприятий в мире и рост населения планеты, человечество неизбежно погубит окружающую среду. Эксперты трубят во все трубы - правительствам стран нужно принимать кардинальные меры! Иначе через 17 лет будет пройдена точка невозврата к экоравновесию в мире. Именно поэтому в нашу жизнь стремительно приходят экотехнологии. От обычных зеленых насаждений, увеличения зеленых территорий в городах до внедрения экостандартов в жилой и офисной застройке, особенно в реновации ветхих зданий, и полной модернизации производств.

На Московском урбанистическом форуме в июле 2018 года Владимир Путин пояснил:

- Современный город для людей - это прежде всего город экологического благополучия. Это значит, город без свалок, с чистым воздухом, с чистой водой. Поэтому обязательным условием развития населенных пунктов должно стать внедрение технологий защиты окружающей среды, современная система переработки и утилизации отходов, модернизация объектов промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.

Одно из нововведений - в России впервые разработан и утвержден Минстроем индекс качества городской среды. Рейтинг «зеленых» городов будет составляться на основе этого индекса. Сам индекс будут подсчитывать исходя из шести факторов:

• жилье;

• общественная и деловая инфраструктура;

• социально-досуговая инфраструктура;

• зеленые территории;

• набережные;

• уличное пространство.

Кроме того, индекс каждого из этих шести пунктов будет зависеть от таких показателей, как безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие городской среды.

Экологические города - это шесть "з" и одно "р"Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Экологические города - это шесть "з" и одно "р"Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В России широко известен рейтинг экологического развития городов России.

Это не то же самое, что рейтинг «зеленых» городов.

В 2017 году самые высокие темпы экоразвития показали:

1. Набережные Челны.

2. Казань.

3. Воронеж.

4. Магас.

5. Вологда.

6. Горно-Алтайск.

7. Оренбург.

8. Грозный.

9. Йошкар-Ола.

10. Владикавказ.

Москва и Санкт-Петербург заняли 16-е и 26-е места.

А экологическими аутсайдерами в прошлом году названы Ульяновск, Рязань и Махачкала.

ЦИФРА

68 миллиардов рублей будет направлено в течение 6 лет на повышение качества городской среды в 450 городах России.

Индекс качества городской среды разработан в 2018 году Минстроем, ДОМ.РФ с привлечением КБ «Стрелка» и включает около 30 критериев. Впервые рейтинг городов на основании индекса был составлен в 2018 году. 80% городов показали, что экосреда в них является неблагоприятной.