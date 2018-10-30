Полигоны канут в лету

СЕГОДНЯ 02:05 2018-10-30T01:29:01+03:00

Городские свалки, такие, как мы знаем их сейчас, исчезнут. Через 10 - 15 лет после проведения рекультивации эти территории будут засажены деревьями. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В топе главных локальных экологических проблем то и дело всплывает проблема старых полигонов. За 30 - 40 лет свалки превратились не столько в гигантские мусорные ямы, сколько в большие мусорные холмы. Города, в окрестностях которых когда-то были заложены эти самые полигоны, расширили свои границы. И вот когда жилые районы подошли к заборам свалок, возникли проблемы. Одна из главных - жуткий запах.

Дело в том, что в недрах полигона в результате распада разнородных веществ вырабатывается свалочный газ. На глубине его объем постепенно увеличивается, он ищет возможность выхода наружу, и когда он в итоге прорывается - тушите свет, как говорится.

«КУЧИНО» И «ЯДРОВО»

В июне 2017 года на «Прямую линию» Президенту России позвонили жители микрорайона Кучино в Балашихе и пожаловались на жуткий запах от одноименного полигона. Владимир Путин поручил закрыть свалку в течение месяца. Так и сделали. Более того, в рекордные сроки была запущена программа рекультивации (обеззараживания) «Кучино». «Комсомолка» много и подробно рассказывала об этой проблеме.

Главная опасность старых полигонов ТБО - тот самый свалочный газ. По мнению экспертов, он в некоторых случаях взрывоопасен. Мигрируя на глубине в поисках выхода, он может проходить под землей сотни метров, двигаясь в том числе в сторону жилых домов. Поэтому во всем мире во время рекультивации проводят дегазацию полигонов. Для этого в теле гигантской мусорки делают длинные вертикальные и горизонтальные «проколы», прокладывая через них трубы. По ним потоки газа выводят наружу, к высокотемпературному факелу. При температуре 1200 градусов свалочный газ сжигается, полностью очищаясь от вредных элементов.

Сейчас такие факелы работают и в «Кучино», и на полигоне «Ядрово» - это еще одна проблемная точка, под Волоколамском.

ГАЗ - В ДЕЛО!

Подмосковные власти обещают в течение ближайших лет закрыть и рекультивировать все свалки региона. А мусор, который сейчас на них хоронят, будет проходить через мусороперерабатывающие заводы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв изучал опыт таких предприятий во время рабочего визита в Японию - там заводы, перерабатывающие отходы, работают на территории городов, не нанося вреда экологии.

- Это правильная тенденция, - говорит председатель московского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. - Полигоны, в том виде, в котором они существуют, стали представлять опасность. Да, началась дегазация нескольких крупных свалок, но нужно понимать, что процесс сжигания свалочного газа растянется на 10, 15, а то и 20 лет! Слишком много газа скопилось в земле. Кроме того, химические процессы внутри полигонов продолжаются. Нужно время и постоянная откачка газа, чтобы они приостановились.

Сам сжигаемый газ вскоре будет приносить пользу. На системах дегазации появятся специальные установки, которые умеют преобразовывать получаемую при сжигании энергию в электричество. Эксперты подсчитали, что получаемого количества может хватать, например, на нужды жилых кварталов, которые находятся около бывших полигонов.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МУСОРА

Московская область также стала пилотным регионом, в котором начали постепенно вводить раздельный сбор мусора. Несколько лет назад этот проект начался в Мытищах, затем к нему подключили еще двенадцать городов. Почему это важно? Раздельный сбор мусора позволит экономично перерабатывать фракции, давая им новую жизнь. При этом пищевые отходы будут проходить бактериальную обработку, превращаясь в удобрения для сельхозкультур.

- Я уверен, Россия может перейти на раздельный сбор мусора быстрее, чем это в свое время сделали многие страны Европы, там процесс привыкания населения длился от 10 до 15 лет, - поясняет Элмурод Расулмухамедов. - Все-таки поколение тех, кому сейчас примерно за сорок, помнит, что в советское время у нас не было одноразовой посуды, тары, упаковки. Все это было многократного использования. Стеклянные бутылки сдавались в спецпунктах, макулатура менялась на книги. Страна производила гораздо меньше мусора. Нам необходимо возвращаться к новой-старой культуре раздельного сбора мусора.

ВАЖНО

Московская область и опыт ее реформ в отношении мусора заставил перейти к действиям и другие российские регионы. Тем более что проблемы везде одинаковые. Заложенные еще в советское время свалки переполнены. И пока многие страны отказываются от повсеместного зарывания в землю бытовых отходов, предпочитая перерабатывать мусор в электроэнергию или в новые товары, у нас по старинке мусорные горы отравляют жизнь жителям близлежащих населенных пунктов.

Так, в окрестностях Калининграда в этом году началась первая в истории региона рекультивация старого полигона твердых бытовых отходов - в поселке Александра Космодемьянского. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, «подрядчик практически завершил основной и самый сложный фронт работ - сделал склоны и систему сбора фильтрата, изолировал отходы защитным слоем из геосинтетики. Скоро приступит к вывозу отходов с прилегающей территории и озеленению».

В 2020 году начнется рекультивация свалки в городе Советске, а затем федеральная программа «Чистая страна» покатится и по другим районам области.

А в Екатеринбурге (это, напомним, четвертый по численности населения город России - 1,4 миллиона жителей) местные власти решили построить в ближайшие годы сразу пять мусороперерабатывающих заводов.

Как долго разлагается мусор в природеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Минус 12 тысяч незаконных свалок

Известная проблема - некоторые дачники совершенно спокойно выбрасывают мусор у дорог или на лесных полянках. Один бросил, второй добавил. Так за пару месяцев вырастает спонтанная свалка. В Подмосковье с этим явлением нещадно борются.

В июне этого года власти создали штаб, в который вошли представители нескольких областных министерств и ведомств. В итоге за два с половиной месяца ликвидировано 12 тысяч несанкционированных свалок и навалов мусора.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

20% всего мусора в России производят два самых населенных субъекта страны - Москва и Московская область.

24 мусорных полигона действуют на данный момент в Московской области. В 2019 году на 6 свалках запустят программу рекультивации. Кстати, еще четыре года назад в Подмосковье работали 39 свалок - ситуация меняется.

8 мусороперерабатывающих заводов построят в Подмосковье в течение ближайших нескольких лет.