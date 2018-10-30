2018-10-30T13:11:11+03:00
В мире

В Венеции 75% территории затопило из-за шторма

Уровень воды в каналах города повысился после сильных ветров [видео]
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИЕкатерина БОЛГОВА
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Наводнение романтичным парочкам не помеха.Наводнение романтичным парочкам не помеха.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Венеции около 75% территории города затопило после того, как уровень воды в каналах города повысился из-за шторма.

Венеция на 75% ушла под воду во время наводнения.

Как передает агентство ANSA со ссылкой на данные центра прогноза приливов, накануне уровень воды в Венеции достиг 156 см над уровнем моря. Доступ к центральной городской площади Святого Марка закрыт представителями правоохранительных органов.

Телеканал ABC уточняет, что это наводнение стало сильнейшим за последние шесть лет. По прогнозам властей, уровень воды может достигнуть показателя 1966 года, когда во время наводнения уровень воды был преодолел уровень 182 см над уровнем моря.

Из-за шторма в Венеции затопило ресторан.

В настоящее время в Венеции возводят временные мосты, но в случае усиления шторма эти конструкции может смыть водой.

Временные мостки отчасти спасают ситуацию. Фото: REUTERS

Временные мостки отчасти спасают ситуацию.Фото: REUTERS

По мнению экспертов, к такому наводнению может привести подъем воды в Венецианской лагуне, добыча газа на территориях поблизости или глобальное потепление. СМИ сообщают, что жертвами стихии в Италии стали уже семь человек, еще несколько десятков пострадали.

Венеция на 75% ушла под воду во время наводнения.

ВЗГЛЯД ОЧЕВИДЦА

Татьяна Огнева-Сальвони, спецкор "Комсомольской правды" в Италии

Плохая погода нагрянула в Италию где-то в воскресенье, начала набирать обороты, в понедельник уже были большие разрушения. Страшный ветер местами достигал до 100 км в час, вырывал с корнем деревья, которые падали на машины, разбивал просто всё напрочь. Соседнюю деревню затопило, и не только деревню, но и в Венеции рекордная высота воды. И многие другие городки, которые хоть чуть-чуть пониже, все затопило.

Туристы гуляют по площадям Венеции по колено в воде. Фото: REUTERS

Туристы гуляют по площадям Венеции по колено в воде.Фото: REUTERS

Венеция на 75% ушла под воду во время наводнения.

В Бергамо в одной школе крышу разрушило ветром, туда полилась вода, 400 человек были эвакуированы. Одна женщина погибла просто на ровном месте, перебегая дорогу. Летел огромный моток проволоки, влетел в нее, и ее убило на месте. Всего погибших от плохой погоды из-за несчастных случаев на данный момент 7 человек – от середины Италии до севера. Страшные повреждения на дорогах и на железной дороге, из-за чего некоторые поезда не ходят. Конечно, пострадали яхты, которые «припаркованы» возле берегов.

Многие школы закрыты по Италии – от Рима до Трентино. В нашем городке, хоть и сломались деревья, школы работают. Это всегда зависит от коммуны, насколько коммуна может гарантировать безопасность детям. Но кадры, которые показывают по телевидению и публикуют в газетах, страшные.

Венеция на 75% ушла под воду во время наводнения.

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