2018-10-30T15:58:11+03:00
Происшествия

Бывший сотрудник затонувшего в Мурманске ПД-50: «Два года назад док перевели на электроснабжение с берега, чтобы экономить на дизтопливе»

Корабелы объясняют, почему внезапное отключение электричества привело к аварии [видео, подкаст]
Дмитрий КОЗУРОВ
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Плавучий док ПД-50 в Мурманске.Плавучий док ПД-50 в Мурманске.Фото: REUTERS
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Плавучий док ПД-50, затонувший под Мурманском, не был оборудован резервными генераторами, он полностью зависел от электроснабжения с берега. Это могло стать косвенной причиной аварии. Об этом говорят бывшие сотрудники завода.

В Мурманске затонул один из крупнейших в мире плавучих доков

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Оправившись от шока, многие стали задумываться, как отключение электричества может потопить такую махину (длина ПД-50 330 метров, ширина — 67, грузоподъемность — 80 тысяч тонн)?

Во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» затонул самый большой в мире плавучий док.

Напомним, авария случилась, когда ПД-50 притапливали, чтобы «Адмирал Кузнецов» мог выйти из дока. По официальной версии, после скачка напряжения в сети не запустились насосы, и цистерны ПД-50 заполнились больше, чем было нужно. В пользу этого объяснения говорит погода, стоящая в Мурманске: мокрый снег облепил провода, что привело к перебоям с электроснабжением.

Графика: Дмитрий ПОЛУХИН

Графика: Дмитрий ПОЛУХИН

- Я в девяностые работал на этом доке. Денег вообще не было, экноомия полная. Но даже тогда при любом погружении запускали дизель-генератор для подстраховки, - говорит один из жителей Мурманска. - Да и даже если отключились насосы, задвижки всегда можно закрыть вручную. Это все русское авось.

Другие сотрудники говорят, что генераторов на заводе было четыре, но запускали их очень редко. К тому же оборудование не обновляли, и когда генераторы пытались включить, сделать это удавалось далеко не всегда.

- Я уволился с ПД-50 два года назад. Могу сказать, что беда эта не удивительна, если знать, что там творится, - говорит бывший сотрудник дока. - Прямо перед моим уходом кто-то из начальства придумал перевести док на электрическую тягу. То есть погружение и всплытие идет от берегового питания. Начальники, конечно, радовались. Можно ведь теперь было моторную группу сократить и экономить на дизельном топливе. Спорить и доказывать что-то было бесполезно.

Напомним, на 82 судоремонтном заводе в Росляково, что под Мурманском, сегодня ночью затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50. В момент аварии в нем находился авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», на палубу которого упал башенный кран. В ЧП пострадали четыре человека, еще один пропал без вести.

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