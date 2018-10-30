Ученые объяснили почему люди любят смотреть фильмы ужасов

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-30T15:45:43+03:00

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Ленты новостей и так нагоняют на людей жуть и тревогу: то мы видим кадры разгула стихии во время наводнения, то из небытия возникает призрак ядерной войны, то студент без всякого видимого повода расстреливает сверстников и преподавателей. В общем, мрачных событий в окружающем мире c лихвой хватает. Но почему же люди платят огромные деньги, чтобы снова и снова испытать чувство страха?

В медвежью болезнь вкладывают миллиарды

По данным сайта The Numbers, который отслеживает кассовые сборы в кинематографе, начиная с 1960 года фильмы ужасов с учетом инфляции собрали в прокате 24 миллиарда долларов! Причем львиная доля сливок была снята в последнее время. Угадайте: если в 1996 году в Голливуде было снято всего 7 “ужастиков”, то сколько их было выпущено в 2017? Шестьдесят два! Включая знаменитый триллер “Оно” по одноименному роману Стивена Кинга, который принес создателям более 700 миллионов долларов.

Зачем же люди добровольно финансируют индустрию производства негативных эмоций?

Социолог Марджи Керр, которая 10 лет изучает природу человеческих страхов, кажется нашла ответ на этот вопрос. Вместе со своим коллегой Грегом Зиглом, ди ректором программ когнитивной неврологии в Университете Питтсбурга, они провели любопытный эксперимент : создали лабораторию в подвальном помещении дома, где работал экстремальный аттракцион с привидениями. Ученых интересовали реакции человеческого организма на добровольное истязание самого себя эмоциями негативного характера.

Дом с привидениями

В эксперименте согласились принять участие 262 посетителя аттракциона (139 женщин и 123 мужчины, средний возраст 27,5 лет) они выполняли ряд когнитивных тестов и заполняли анкету о своем эмоциональном состоянии до и после визита в зону “зомби-апокалипсиса”. Кроме того, у 100 человек снимали электроэнцефлограмму для изучения активности головного мозга. Сам аттракцион длился 35 минут, в течении которых бедолаг стращали спецэффектами, пугали актерами, загримированными под героев самых зловещих фильмов, и даже били слабыми разрядами электрического тока.

- Когда мы боимся, организм запускает первобытную программу реагирования на угрозы, она заключается в короткой формуле: беги или сражайся! - объясняет Марджи Керр. - Автоматически в организме запускается сложная система химических реакций, которые должны помочь нам выжить в угрожающей ситуации: адреналин, эндорфины, дофамин, серотонин, окситоцин и другие гормоны наполняют мозг и тело. Но парадоксальным образом те же химические агенты поступают в кровь и во время позитивных переживаний, например, когда мы счастливы, взволнованы или удивлены. Все дело в контексте: одно дело, когда существует реальная угроза жизни. Но когда человек осознает, что находится в безопасности, то получает выгоды от острых ощущений.

Ужастики помогают снять стресс и дарят эмоции которых не хватает в жизни.Фото: кадр из фильма

Бояться полезно

Какие же плюсы в том, чтобы созерцать, например, подробности техасской резни бензопилой?

1. Как ни странно, но после встречи на широком экране с вампирами, мертвецами и оборотнями у человека снижается уровень реакции нервной системы на стресс и тревогу. Это объясняется тем, человек испытывает два типа страхов. Нашу повседневную жизнь может отравлять нервозное беспокойство общего характера: страх утраты близких, риск потери работы, наступления бедности или внезапной тяжелой болезни… Но существует и животный страх, который мы испытываем, когда в темном переулке возникает лицо убийцы или дверь дома выламывают преступники. И в этом случае, страх, который мы испытываем в кинотеатре имеет терапевтическую ценность для тех, кто страдает повышенным уровнем тревожности: ужас прямого действия вытесняет отвлеченные и абстрактные переживания.

2.Фильмы ужасов помогают обрести друзей. Дело в том, что людей особенно сильно объединяет совместно пережитый негативный эмоциональный опыт. Например, поэтому эталоном товарищества считается фронтовая или армейская дружба. Страхи, испытанные во время просмотра триллера это, конечно суррогат ужасов войны, но, тем не менее способствуют сплочению, если вы идете в кино дружной компанией.

3. Острые ощущения нам необходимы, потому что мы потомки авантюристов и искателей приключений, которые заселили планету. Большую часть своего исторического существования наши предки сражались с хищниками и врагами. Однако именно таких эмоций нам не дает жизнь в современном обществе. Но вот мы смотрим фильм про очередного зловещего потрошителя: частота сердечных сокращений увеличивается, кровяное давление растет, наше сердце готово выпрыгнуть из груди, ладони потеют, а кожа покрывается мурашками… Но при этом фронтальная доля головного мозга, которая отвечает за интеллектуальную деятельность, говорит: дурачок, ты в полной безопасности. И эта ситуация безопасного риска приносит удовлетворение на физиологическом уровне. Правда, этот кайф могут ловить не все, уточняет Марджи Керр, а только те, у кого хорошо работает система дофаминового вознаграждения. Дофамин это главное химическое вещество, связанное с удовольствием: оно поступает в мозг, когда наше ожидание награды с лихвой оправдываются. Те, у кого дофаминовые рецепторы реагируют не очень активно попадают в ситуацию, когда моральные страдания во время просмотра не компенсируются достаточным стимулированием центра наслаждения в головном мозге. То есть после киносеанса релакса попросту не происходит.

КСТАТИ

Кому нельзя смотреть триллеры

Есть граждане, которым терапия ужасами противопоказаны. Во-первых, это интроверты - замкнутые малообщительные люди, которые погружены в свой внутренний мир. Ведь полученную порцию кошмаров они будут держать в себе. Идеальный клиент фильмов- хорроров это экстраверт, который тут же вывалит кучу переполняющих его эмоций на голову соседу. Во-вторых, ходить на триллеры не стоит тем, кто в прошлом стал жертвой преступления, это может воскресить в памяти травматичный личный опыт.